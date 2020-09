L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 settembre è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano le previsioni, la classifica stelline ed i voti della settimana relativi, in questo caso, ai segni della prima tranche zodiacale. La terza di settembre vedrà favoriti dall'Astrologia la Vergine (voto 9) con l'Ariete (voto 8) e, a seguire a breve distanza, Toro (voto 7) e Gemelli (voto 7). Invece, l'oroscopo della settimana da lunedì 14 a domenica 20 settembre prevede un periodo al limite della discreta sufficienza per coloro appartenenti a Cancro (voto 6) e leone (voto 6).

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare spazio alle previsioni astrologiche incentrate sull'oroscopo settimanale da lunedì 14 a domenica 20 settembre, come da copione ci piace mettere in evidenza i nuovi transiti lunari. Nel frangente in analisi l'Astro terreste conterà in tutto tre tappe messe in agenda per questa terza settimana di settembre. Il primo transito interesserà un segno di Terra: la Luna in Vergine, arriverà martedì 15 settembre alle ore 20:37. Il secondo stop osservato dall'Astro d'Argento arriverà giovedì 17 settembre, precisamente alle ore 20:56, dove troverà spazio la splendida figura astrologica equivalente alla Luna in Bilancia. La settimana potrà ritenersi conclusa in merito agli spostamenti lunari con l'ingresso della Luna in Scorpione prevista per sabato 19 settembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. L'oroscopo della settimana promette un periodo certamente in linea con le migliori attese. Prestate attenzione solamente a non rimanere impigliati in situazioni potenzialmente rischiose, soprattutto nelle giornate messe risalto con due e tre stelle.

Parliamo ovviamente di sabato e domenica, mentre per tutti i restanti giorni non dovrebbero esserci controindicazioni. Dopo questa dovuta raccomandazione, andiamo pure a scoprire la scala di valori assegnata al simbolo dell'Ariete.

La scaletta giorno per giorno generata dalle stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 16 settembre;

mercoledì 16 settembre; ★★★★★ lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17;

★★★★ venerdì 18 settembre;

★★★ domenica 20 settembre;

★★ sabato 19 settembre.

♉ Toro: voto 7.

In programma sette giornate imperniate sulla solita scontata routine. Per voi nativi sotto al segno del Toro, il periodo valutato non sarà come si suol dire proprio da buttare. Infatti, ad attendere tutti un meraviglioso venerdì 18 settembre valutato al "top del giorno". Ancora due splendide giornate a cinque stelle su cui poter contare: giovedì e sabato. Infine, abbastanza positive, le giornate relative a mercoledì e domenica: guardiate al "bicchiere mezzo pieno", anche perché c'è chi sta peggio. Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni?

La classifica:

Top del giorno venerdì 18 settembre;

venerdì 18 settembre; ★★★★★ giovedì 17 e sabato 19;

★★★★ mercoledì 16 e domenica 20;

★★★ lunedì 14 settembre;

★★ martedì 15 settembre.

♊ Gemelli: voto 7.

In linea di massima si profila un periodo incentrato sulla normalità assoluta. Diciamo che le giornate in arrivo prossimamente osserveranno un corso ad andamento lento, in primis domenica 20 settembre, giornata "top" insieme a quelle di mercoledì e venerdì considerate a cinque stelle. Le restanti saranno buone, sfruttabili al meglio, ovviamente tenendo conto del valore attribuito loro dall'Astrologia del periodo.

A seguire, le stelline giornaliere legate a stretto filo con i sette giorni sotto analisi:

Top del giorno domenica 20 settembre;

domenica 20 settembre; ★★★★★ martedì 15 e sabato 19;

★★★★ lunedì 14 e venerdì 18;

★★★ mercoledì 16 settembre;

★★ giovedì 17 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana ha messo in preventivo un periodo decisamente in linea con la sufficienza. Infatti, questo lasso temporale coincidente con la terza settimana di settembre vedrà solo due giornate positive, lunedì 14 e mercoledì 16; le restanti saranno da navigare a vista. In particolare l'Astrologia invita a stare calmi venerdì 18, usando la testa ed evitando di strafare. Ancora più concentrati sabato 19 settembre, giornata considerata altamente negativa. Pronti a scoprire le stelline giornaliere?

La classifica con i voti giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 14 e mercoledì 16;

★★★★ martedì 15, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 settembre;

★★ sabato 19 settembre.

♌ Leone: voto 6. Sufficiente di media il periodo, valutato nelle previsioni della settimana con il voto della sufficienza (risicata purtroppo!).

Intanto sfruttate al meglio lunedì 14 e domenica 20, giornate considerate a massima positività. Nella media invece martedì 15, mercoledì 16 e sabato 19: con tranquillità e concentrazione avrete buoni riscontri in amore e nel lavoro. Un occhio di attenzione infine verso giovedì e soprattutto venerdì 18.

Il responso emesso dalle stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 14 e domenica 20;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ giovedì 17 settembre;

★★ venerdì 18 settembre.

♍ Vergine: voto 9. L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre prevede a voi della Vergine un periodo più che ottimo. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo della Luna nel segno di martedì 15 settembre potrebbe cambiare (in meglio!) alcune carte in tavola a molte coppie o ad altrettanti single.

Intanto mercoledì 16, venerdì 18 e domenica 20 prendetevi pure qualche piccola soddisfazione investendo un po' di tempo nei rapporti interpersonali. Ansiosi di mettere sul banco di prova la nuova scaletta quotidiana?

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 15 settembre - Luna nel segno;

martedì 15 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 16, venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14 e giovedì 17;

★★★ sabato 19 settembre.

