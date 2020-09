L'Oroscopo del giorno 30 settembre è pronto a mettere in chiaro come potrebbe evolvere la giornata. Interessati all'Astrologia o solo semplici curiosi? Qualunque sia la risposta, iniziamo pure a scoprire il pensiero delle stelle in merito ai comparti relativi all'amore e al lavoro. Come evidenziato nel titolo, in questa sede andremo ad analizzare i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A questo punto diamo spazio alla solita anteprima anticipando qualcuno tra i segni più fortunati e quelli in giornata "no".

Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano vincente il periodo per gli amici del Sagittario e dei Pesci, entrambi valutati in periodo a cinque stelle.

Questa parte centrale della settimana si presenta bene anche per coloro del Capricorno e dell'Acquario, seppur con qualche distinguo che andremo a sottolineare nel prosieguo. Invece abbastanza ostico si presume possa essere il prossimo mercoledì per gli Scorpione ed i Bilancia, preventivati in giornata rispettivamente "sottotono" e da "ko".

Iniziamo subito a togliere definitivamente il velo dalla classifica quotidiana per poi passare ad analizzare le previsioni del giorno su amore e lavoro da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline mercoledì 30 settembre

L'imminente arrivo del prossimo mercoledì impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla terza giornata dell'attuale settimana e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza.

Pertanto, la buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi, riportando fedelmente il responso nella nostra classifica stelline del 30 settembre. In odore di positività, come in parte annunciato in apertura, risultano quattro simboli astrali su sei, ovviamente presenti al primo e secondo posto della scaletta con le stelle.

Ansiosi di avere conferma di quanto annunciato in apertura?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Previsioni e pagelle del giorno 30 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo del 30 settembre annuncia a molti di voi nativi un mercoledì decisamente poco fortunato, sia in campo affettivo che nel lavoro. Per essere sicuri di non apparire troppo prevenuti imparate a non chiudervi sempre nel vostro guscio ma cercate di essere un po’ più estroversi. È così che non sarete mai soli e potrete finalmente direte addio alla noia. In amore, una nuova storia o un ritorno al passato con un’ex fiamma mai dimenticata potrebbero scombussolare gli equilibri già poco stabili della coppia. Il consiglio delle stelle: pensare prima di agire d'impulso. Ciò potrebbe significare dare una seconda possibilità ad un sentimento che forse non merita di finire in malo modo. Single, sia come sia, negli affari di cuore le parole brillano di luce splendente, dunque sappiate centellinare al grammo ogni parola detta (comunque sia, sempre prima pensata e ripensata).

Nel lavoro, soprattutto chi ha già avviato un nuovo progetto certamente dovrà fare a meno dell'aiuto di alcuni colleghi per poterlo vedere subito realizzato. Dai, potete farcela benissimo anche da soli! Voto 6-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali del giorno vedono voi nativi abbastanza in ansia: forse per qualcosa che nemmeno voi ben sapete. preannuncia un lunedì al limite con la "striminzita sufficienza". In amore sarà un gran bene se riuscirete a staccare dalla routine tipica della settimana: utilizzate il vostro tempo per mettere ordine nelle questioni lasciate in sospeso, non solo in campo sentimentale/affettivo ma anche nelle cose legate ad altre situazioni.

In famiglia organizzate pure una piacevole serata: potreste guadagnare punti importanti agli occhi delle persone che avete accanto e ricevere anche qualche buon complimento. Chi è single invece, l'oroscopo prevede che forse qualcuno vi abbandonerà proprio sul più bello, e lo farà proprio in questo ultimo giorno del mese. Il momento impone il dover prestare massima attenzione ai rapporti nascenti e alla relativa gestione: uomo avvisato... Nel lavoro invece, qualche chance in più: non abbiate fretta e non chiedete troppo al vostro tempo. Preparatevi piuttosto una buona strategia d'attacco: le stelle osservano e forse proveranno ad accontentarvi. Voto 7-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo di mercoledì 30 settembre al Sagittario indica una giornata decisamente molto bella, in generale positiva e forse anche molto fortunata per qualcuno con ascendente valutato ai primi posti in classifica. Diciamo subito che il comparto sentimentale sarà quello da cui trarrete le maggiori soddisfazioni, specialmente in questo mercoledì di metà settimana. L’intesa con la persona amata sarà splendida sotto tutti i punti di vista, a cominciare dalla quella passionale: il gioco di coppia verterà soprattutto su un sano erotismo, traendone indubbiamente vantaggi a livello affettivo con un aumento della relazione. Ottime saranno le probabilità di fare incontri gradevoli a chi è in status single.

Il consiglio: siate positivi ma non prendete troppo sul serio chi tentasse di illudervi: una dichiarazione d’amore deve sempre rispettare tempi e modi. Nel lavoro, soprattutto a causa della vostra insicurezza vi troverete ad affrontare situazioni non facili. Bisognerebbe mettere in campo maggior convinzione e tanta fiducia in se stessi. Voto 9.

Oroscopo e stelle di mercoledì 30 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 30 settembre predice che partirà un po' a rilento questo terzo giorno della settimana: curiosi di scoprire cosa dicono le stelle? Senz'altro vi aprirete di più alla confidenza, adottando con dolcezza la pazienza e l’ascolto.

Intanto evitate sparate inutili mettendo eventualmente da parte dubbi o recriminazioni. Sappiate chiarire le incomprensioni che eventualmente si fossero create con le persone amate, magari nel caso fosse necessario anche cedendo qualcosa. In amore, potreste andare incontro a qualche piccolo fastidio, ma solo per quanto riguarda la giornata sotto analisi. Single, sarà una giornata tesa per qualcuno di voi, in particolare per chi si aspetta qualche dimostrazione di affetto in più, che invece non sembrerà arrivare. Nel lavoro, entusiasmo e capacità di persuasione saranno i vostri assi nella manica. Se poi, come preventivato, dovesse entrare in gioco la fortuna, allora il successo sarà garantito.

Voto 8-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì preannunciano piacevoli attenzioni da un familiare (o della persona amata). Queste vi hanno già dimostrato altre volte affetto e stima, ma questo mercoledì potrebbe essere diverso dal solito, molto più bello. Ricambiate con un sorriso e altrettanto affetto: le persone che si amano sono il vero tesoro delle nostre vite; guai se non ci fossero! Occasioni per incontri che potrebbero passare da normali a decisamente interessanti per coloro che avessero intenzione di allargare la propria cerchia di buoni amici. In amore convincetevi del fatto che nella sfera sentimentale - come sapete viaggia sulle onde delle emozioni - non bisogna mai dare per scontato l'affetto delle persone.

Single, sarete indotti ad allontanarvi da una persona, forse con l'idea malsana su ciò che potrebbe esserci al di là di una eventuale "coppia": se così fosse, tornerete certamente sui vostri passi. Nel lavoro, nuove alleanze apriranno nuovi orizzonti. In alcuni casi dovrete abbandonare qualcosa di certo per inseguire qualcos'altro di poco conosciuto: il gioco varrà la candela? A voi scoprirlo. Voto 8+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 30 settembre preannuncia una giornata splendida, sotto molteplici punti di vista. Il settore su cui potrete contare, diciamo pure "ad occhi chiusi", sarà quello sentimentale. In amore dunque, le stelle v’infonderanno coraggio ed entusiasmo: esattamente quello che ci voleva per superare eventualmente dei momenti critici o magari se state lì lì per affrontare una scelta di vita importante.

In famiglia intanto è assolutamente vietato/sconsigliato dare adito a certe vostre sensazioni: nulla si deve mai dare per scontato se non nella certezza più assoluta. E' sempre consigliato parlare apertamente delle questioni, cercando insieme eventuali soluzioni in caso di disparità di veduta. Single, invece di perdervi in troppe considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire. Il cuore difficilmente sbaglia... Nel lavoro, per chiudere, se doveste essere messi alle strette, costretti a dare prova di buona fede, non svicolate ma prendetevi senza timore ogni responsabilità. Voto 9+.