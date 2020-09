Il 10 settembre sul piano astrologico si preannuncia una giornata vantaggiosa per la Vergine, che ritrova le energie e la produttività, soprattutto nel lavoro. Anche per il Leone sarà una buona giornata in tal senso e in ambito professionale si possono raggiungere interessanti obiettivi. Serenità in amore per il Toro. Sagittario sotto stress, meglio concedersi un po' di riposo.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di giovedì 10 settembre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 10 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: giornata faticosa per i sentimenti e i rapporti con gli altri. Sia in amore che in ambito lavorativo il consiglio delle stelle è quello di parlare il meno possibile, ma soprattutto scegliere con cura le parole da usare, per evitare l'aggravarsi dei conflitti già esistenti.

Toro: l'oroscopo di giovedì 10 settembre lascia presagire una giornata interessante per gli affari e le compravendite, gli astri favoriscono il segno, che con la giusta dose di coraggio può concludere progetti vantaggiosi. Bene l'amore.

Gemelli: durante questa giornata potreste sentire su di voi il peso degli occhi altrui, qualcuno potrebbe dover occuparsi di una presentazione o potrebbe finire involontariamente al centro dell'attenzione.

Non fatevi prendere dal panico e continuate per la vostra strada, senza farvi condizionare dagli altri.

Cancro: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, è un momento di alti e bassi per i rapporti interpersonali e il vostro starvene sulla difensiva non aiuta certo a sanare le distanze. Soluzioni nel lavoro.

Leone: l'oroscopo del 10 settembre lascia presagire una giornata interessante per le collaborazioni e i contatti lavorativi. Chi ha la fortuna di contare sull'appoggio di buon team, organizzato e preparato, potrebbe arrivare alla conclusione di un'importante operazione. Serenità in amore.

Vergine: sono 24 ore di grande recupero per il segno.

Le stelle lasciano presagire un buon recupero di energie, il segno ritrova la vitalità e la voglia di fare e si dimostra pronto a tornare operativo. I rancori sentimentali sembrano superati e la tranquillità regna nei rapporti di coppia. Incontri favoriti nel weekend.

Bilancia: le prossime ore offrono al segno l'opportunità di perfezionarsi in ambito lavorativo. Se avete un'idea o un progetto che vi sembrano vincenti, non esitate a parlarne con chi potrebbe aiutarvi a concretizzarle. Alti e bassi in amore, il partner si sente trascurato.

Scorpione: è una giornata faticosa per il segno, per il quale continuano le problematiche, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica e patrimoniale.

Meglio aire con cautela e rivolgersi a qualcuno con le competenze giuste ad aiutarvi. Lo stress e il nervosismo accendono le polemiche in amore e in famiglia.

Sagittario: è un ottimo momento per il segno, che può fare affidamento sulla protezione degli astri che lo avvantaggiano il tutti i campi. Tuttavia la giornata di giovedì 10 settembre potrebbe rivelarsi leggermente sottotono, meglio conservare le energie ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Capricorno: se nell'ultimo periodo avete concentrato le vostre attenzioni ed energie in progetti rivelatisi controproducenti, questo è il momento di abbandonarli e puntare su qualcos'altro. Amore passionale, incontri favoriti.

Acquario: l'avvicinarsi del weekend lascia presagire un recupero in ambito sentimentale per il segno.

Le prossime 24 ore si riveleranno ricche di passione e romanticismo, qualcuno potrebbe anche incontrare l'anima gemella. Chi è alla ricerca di un impiego o vorrebbe cambiare occupazione, potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa.

Pesci: giornata faticosa per l'amore e i rapporti familiari, dove potrebbero nascere accesi scontri. Le stelle consigliano di chiarire i vecchi rancori e lasciarseli alle spalle e - se non fosse possibile -meglio cambiare strategia o dividere le strade. Fisico sottotono.