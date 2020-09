E' una giornata interessante per l'amore e i rapporti con gli altri per il Toro, che continua a beneficiare degli influssi del novilunio, ma anche per la Vergine, che può fare affidamento sulla protezione delle stelle. La Bilancia recupera la positività e si sente pronta ad un nuovo inizio. Al contrario l'Ariete potrebbe avere a che fare con vecchie questioni, anche di natura legale. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 18 settembre 2020, per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 18 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: questa giornata potrebbe rivelarsi faticosa per il segno, potrebbero infatti esserci delle questioni in sospeso da risolvere, come un ex che torna a farsi vivo o una separazione legale da portare avanti. Non è un momento negativo per il fisico, tuttavia lo stress e il nervosismo accumulati durante la giornata potrebbero farsi sentire con l'avvicinarsi della sera.

Toro: anche durante questa giornata il segno continua a risentire degli influssi seducenti e accattivanti del novilunio che lo rende passionale e trasgressivo. E' un ottimo momento per parlare di progetti di coppia, cercare un riavvicinamento se il rapporto si sta sgretolando o avviare nuove conoscenze.

Bene la sfera professionale, non mancano le idee.

Gemelli: quella di venerdì 18 settembre potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, in amore e in famiglia potrebbero nascere delle incomprensioni. Le stelle consigliano di agire con cautela, ma di non rimandare oltre. In ambito lavorativo il cielo non vi si oppone, ma potreste essere alquanto distratti e perdere facilmente la concentrazione.

Cancro: le giornate iniziali di questa nuova settimana sono state incentrate sul lavoro e le questioni pratiche, è giusto dunque ora staccare un po' e dedicarsi maggiormente alla cura del partner e della famiglia. Anche il fisico potrebbe necessitare di un occhio di riguardo, non mettetelo ulteriormente alla prova, ascoltate i suoi richiami.

Leone: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno per quanto riguarda il lavoro e le questioni pratiche, sono giornate ideali per avviare dei progetti o concludere delle compravendite. In amore potrebbero esserci degli attriti, le vostre ragioni sono forti, ma dovreste imparare ad ascoltare anche quelle degli altri.

Vergine: le stelle lasciano presagire una giornata vantaggiosa, soprattutto dal punto di vista pratico ed economico. Qualcuno potrebbe infatti ricevere una ricompensa monetaria, ottenere un aumento o riscuotere una vincita. Amore al top, anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: dopo alcune giornate passate a riflettere e a ricercare sé stesso, il segno può finalmente guardare al domani con uno sguardo più rilassato e ottimista.

E' un buon momento per ricominciare, dunque non resta che rimboccarsi le maniche e cercare di recuperare, sia in amore che nel lavoro, le stelle lo permettono!

Scorpione: è il momento di uscire fuori dal guscio. La dolcezza e la stabilità di un porto sicuro certo conferiscono sicurezza, ma avere il coraggio di cimentarsi con qualcosa di nuovo potrebbe aprire strade inaspettate. Bene l'amore, anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: sono 24 ore faticose per il segno. Nei giorni precedenti il fisico potrebbe esser stato messo a dura prova, ora però vi invita a rallentare i ritmi e cambiare alcune abitudini scorrette. Le stelle sono vantaggiose per quanto riguarda il lavoro, ma la stanchezza e il nervosismo potrebbero mettervi in contrasto con l'ambiente circostante e questo vale anche per l'amore e i rapporti di coppia.

Capricorno: è un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, non mancano le intuizioni e la determinazione a portare avanti nuovi e vecchi progetti. Tuttavia durante la giornata di venerdì 18 settembre il segno potrebbe incontrare qualche ostacolo, potrebbero nascere della rivalità tra colleghi.

Acquario: con l'avvicinarsi del weekend il segno si veste di positività e serenità. C'è voglia di novità, qualcuno desidera cambiare aria, scappare dalla routine e potrebbe trovare proprio nelle prossime giornate l'occasione giusta per staccare la spina, concedersi un viaggio o anche una piccola gita fuori porta. Amore in recupero.

Pesci: durante questa giornata il segno sarà mosso da una grande voglia di esplorazione e approfondimento, che lo porta ad uscire fuori dai suoi standard, dagli schemi predefiniti, facendo uscire una parte di se per alcuni versi un po' inedita.

E' un momento di recupero per l'amore e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo si può osare di più. Attenzione al fisico.