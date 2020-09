Una Venere capricciosa e dispettosa influisce negativamente sulla Bilancia e la qualità dei suoi rapporti interpersonali, dunque le stelle consigliano cautela, qualcuno potrebbe dire qualcosa di cui pentirsi. Al contrario un quadro astrale vantaggioso protegge il Toro per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove si può ottenere molto. Il Leone ritrova le energie, ma la giornata potrebbe non andare come sperato. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, venerdì 4 settembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 4 settembre 2020 segno per segno

Ariete: questa giornata si rivela vantaggiosa per coloro i quali sono alle prese con contratti o affari da concludere, le stelle consigliano di firmare oggi. Al contrario è un mese faticoso per il fisico, meglio sottoporsi a un controllo. Bene l'amore.

Toro: dal punto di vista lavorativo continua per il segno un momento molto produttivo, soprattutto per il lavoro dipendente. Qualcuno potrebbe ricevere un aumento o un avanzamento di carriera. Serenità in amore.

Gemelli: l'oroscopo del 4 settembre 2020 lascia presagire una giornata agitata per il segno, c'è confusione e disagio. In ambito lavorativo, così come in amore, è bene evitare i contrasti.

Meglio ritagliarsi del tempo per riposare e ritrovare la serenità.

Cancro: le prossime 24 ore potrebbero offrire molto per quanto riguarda la sfera lavorativa, tuttavia non mancano gli ostacoli. La concorrenza è tanta, meglio mettere a punto una strategia vincente. Amore agitato, recupero nel weekend.

Leone: quella di domani si rivela una giornata ricca di energie e voglia di fare per il segno. In ambito lavorativo, però, potrebbero esserci dei rallentamenti, meglio non lasciarsi prendere dallo stress e tenere ben a mente quali sono gli obiettivi principali. Amore romantico e armonioso.

Vergine: questa giornata si rivela interessante per il segno, in ambito finanziario potrebbero infatti sbloccarsi delle situazioni vantaggiose.

È un mese di recupero per quanto riguarda l'amore e i sentimenti, è il momento di far pace con il proprio cuore e stabilire ciò che è meglio per il futuro.

Bilancia: Vergine capricciosa agita l'amore durante la giornata di venerdì 4 settembre 2020. All'interno dei rapporti di coppia, in particolar modo in quelli nati da poco, potrebbero nascere forti scontri e contrasti, prima di prendere decisioni importanti meglio essere sicuri di aver trovato la persona giusta.

Scorpione: la testardaggine del segno potrebbe essere la sua più grande nemica durante questa giornata. Le stelle consigliano di non lasciare che l'orgoglio rovini qualcosa, una relazione per esempio, su cui avete molto lavorato e investito le vostre speranze future.

Sagittario: l'oroscopo del 4 settembre lascia presagire una giornata di grande recupero per il segno, che ritrova le energie, la grinta e la vitalità. È un buon momento per i rapporti interpersonali, si possono chiarire le discordie dei mesi precedenti e ritrovare un po' di serenità. Bene il lavoro.

Capricorno: giornata faticosa per il segno alle prese con alcune questioni pratiche di cui occuparsi, come la vendita o l'acquisto di un'abitazione o comunque di un immobile. Gli astri consigliano di valutare attentamente ogni decisione, pesandone i pro e i contro.

Acquario: durante le prossime 24 ore la vena imprenditoriale del segno ha la meglio e lo conduce verso interessanti successi. È un buon momento per concludere una vendita o avviare un'attività.

Ottima la forma fisica.

Pesci: dopo alcune giornate sottotono l'oroscopo del 4 settembre annuncia che il segno è pronto a tornare in carreggiata. La buona volontà non manca, tuttavia il fisico potrebbe ostacolare i buoni propositi dei nativi del segno. Possibili agitazioni in amore.