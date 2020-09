Nella giornata del 15 settembre continua per l'Ariete un momento molto vantaggioso per quanto riguarda l'amore e i nuovi incontri, le stelle offrono al segno protezione e assicurano una giornata ricca di passione. Anche per il Sagittario è un buon momento, la Luna lo aiuta a guardare il mondo con una nuova prospettiva. Imprevisti per i Pesci.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 15 settembre 2020, per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

L'oroscopo del 15 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: le stelle lasciano presagire una giornata sorprendente e una notte bollente.

I sentimenti occupano un ruolo da protagonisti durante le prossime ore e i single potrebbero fare degli incontri interessanti, ma soprattutto intriganti. Ottima la forma fisica.

Toro: potrebbe essere una giornata sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e dolori a pancia e stomaco. Le stelle consigliano di riguardare le proprie abitudini alimentare, e magari rivolgersi ad un nutrizionista che possa aiutarvi a migliorare il rapporto con il cibo.

Gemelli: anche quella di martedì 15 settembre si rivela una giornata vantaggiosa per gli affari e la sfera lavorativa. Chi ha una richiesta da fare o un nuovo progetto da presentare farebbe bene a muoversi durante le prossime ore.

Bene l'amore, ma potreste essere un po' distratti.

Cancro: sono 24 ore faticose per il segno. In ambito lavorativo c'è molto da fare, qualcuno potrebbe sentirsi quasi schiacciato dalla grande mole di lavoro da sbrigare. Meglio rallentare un po' e rimandare le questioni non urgenti. Il nervosismo potrebbe accendere gli scontri anche in famiglia.

Leone: è una giornata di grande energia e vitalità per il segno. In ambito lavorativo le stelle vi favoriscono, non sottovalutate le proposte che arrivano in questo periodo, potrebbero portare a grandi risultati. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: quella di martedì 15 settembre è una giornata interessante per gli affari e la sfera professionale.

E' un momento molto produttivo, il segno è creativo e determinato e questo lo porta sulla strada di importanti successi. Attenzione a non sforzare troppo il fisico.

Bilancia: sono ore interessanti per quanto riguarda il lavoro e la sfera pratica, tuttavia le vostre forse potrebbero non bastare e qualcuno potrebbe mettersi alla ricerca di soci o alleati. Questa ricerca costerà tempo ed energie, ma potrebbe rivelarsi la soluzione ideale a trovare l'equilibrio perso e potersi, in futuro, concedere un po' di relax in più, liberando dal peso di dover fare tutto soli.

Scorpione: sono 24 ore faticose in ambito lavorativo, durante cui potrebbero registrarsi contrasti ed incomprensioni con i colleghi.

Le stelle consigliano di lasciare lo stress professionale fuori dalla porta di casa o si rischia di rovinare l'armonia anche con il partner.

Sagittario: giornata di grande energia e vitalità per il segno che può beneficiare degli influssi della Luna in posizione vantaggiosa, che scalda gli animi e protegge l'amore. Le stelle vi sorridono e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: è una giornata calda e r romantica quella di martedì che promette grandi emozioni per chi vive in coppia, ma anche per i single. Le relazioni che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. bene il fisico.

Acquario: la giornata di martedì 15 settembre potrebbe rivelarsi un po' sottotono per il segno, che potrebbe accusare alcuni malesseri, come mal di testa e fastidi a gambe e schiena.

Meglio non esagerare con gli sforzi e cercare di dare al fisico ciò di cui ha bisogno.

Pesci: questa giornata inizia con qualche stress, ma presto si può recuperare. Nelle prime ore del giorno potrebbe presentarsi un imprevisto, un guasto o un ritardo, ma dopo il disagio iniziale riuscire a risolverlo. Alti e bassi per il fisico.