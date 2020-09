L'Oroscopo del giorno 1°ottobre continua in questa sede svelando le previsioni zodiacali di giovedì. Il periodo analizzato interessa il primo giorno di ottobre e riguarda gli ultimi sei segni interessanti l'Astrologia. Partiamo subito con l'elencare le novità più rilevanti della giornata iniziando a calare "le carte in tavola" in merito a come sarà l'avvio del nuovo mese. Parlando di positività, per questo primo giorno di ottobre gli astri annunciano l'arrivo della Luna in Ariete, transito rilevante per quei pochi segni direttamente interessati. Intanto questa parte della settimana si presume possa essere abbastanza promettente per i nati in Acquario e Pesci, super-favoriti del giorno meritatamente valutati a cinque stelle.

Il prossimo giovedì invece, secondo la relazione giornaliera estrapolata dalle effemeridi di settore, per Bilancia e Sagittario si preannuncia calma piatta e quattro stelle di routine.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 1°ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline giovedì 1°ottobre

La nuova classifica stelline interessante la giornata di giovedì 1°ottobre, appena svelata, ha già stilato la scala di valori in termini di positività e negatività relativamente a questo avvio del nuovo mese. Pertanto, come giusto che sia, il sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo, soprattutto perché in mezzo c'è la partenza di ottobre, ed è fondamentale organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante i prossimi trenta giorni.

Bene, come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Acquario e Pesci: entrambi i segni avranno a disposizione tanta buona energia, pronta a portare positività in campo sentimentale e non solo. Ovviamente a seguire i due simboli astrali in questione, i restanti quattro, tutti da valutare nella tabella parziale sottostante.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 1°ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 1°ottobre indica che il prossimo giovedì si incamminerà quasi certamente sul sentiero calmo e tranquillo della normale quotidianità. La parte centrale della settimana, riguardo le situazioni interessanti affettività e amore, non presenterà affatto intoppi difficili da arginare. consolatevi con le piccole gioie quotidiane che la vita di coppia è in grado di regalarvi. Forse non sarà molto, ma questo giovedì dovrete accontentarvi. Se siete single, una persona che non vedete da tempo, probabile vecchia amicizia d’infanzia, potrebbe rifarsi viva all'improvviso: forti emozioni e batticuore a mille. Nel lavoro, capita a tutti di commettere degli errori, quindi, se dovesse sorgere qualche intoppo, smettetela subito di rimuginare: cercate di far tesoro dell’esperienza in modo che non ci sia una prossima volta.

Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano un giorno decisamente "no": infatti gli astri hanno riservato un periodo abbastanza difficile da portare a fine secondo le vostre intenzioni. In amore, sappiate che le questioni di cuore si devono affrontare "anche" con la testa, cercando di essere razionali e, nel contempo, evitando di farsi sopraffare dalle emozioni. In coppia dovete cercare di fare chiarezza nel rapporto con il partner, in modo da sbarrare il passo ad eventuali equivoci. Single, l'oroscopo invita alla calma: frenate l'eccessiva esuberanza! Le vostre calorose dimostrazioni d’affetto potrebbero essere un po' soffocanti, specialmente in fase di approccio.

Nel lavoro, avete valutato con troppa leggerezza una situazione che invece andava seguita con la massima attenzione: preparatevi alle conseguenze e pronti rimediare. Voto 6-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di giovedì 1°ottobre al Sagittario indica giornata più che buona, diciamo pure leggermente sopra la media positività. Secondo l'Astrologia del periodo, per quanto riguarda l'amore, forse sarete un po’ sbadati o ingenui ma tanto, davvero tanto affascinanti: qualcuno/a vi guarderà con occhi sognanti pensando a chissà cosa... In coppia, riuscirete a coordinare dovere e piacere: meglio di così! Intanto, se volete che la vostra condizione cambi, non dovete rimanere sempre tappati in casa: uscite e vivete.

Single, siete alla ricerca di qualcosa di diverso o di insolito, questo è vero, ma attenzione a non fornire motivi di preoccupazione ad amici e famigliari: sapete bene come la pensano su certi argomenti, vero? Nel lavoro invece, mettete in campo tutte le idee che vi passeranno per la testa, anche quelle che vi paiono balzane: troverete certamente la soluzione che cercate. Voto 8.

Oroscopo di giovedì 1°ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 1°ottobre predice l'arrivo di un inizio mese un poco al rallentatore, valutato grossolanamente con la sigla del "sottotono". Ovviamente il periodo non dovrà essere preso alla lettera: sappiate comunque che con ascendenti appartenenti alla parte bassa della nostra classifica stelline il sottotono ci starà tutto, anzi sarà amplificato.

In amore, è certamente sempre valido quel famoso detto ''Tra moglie e marito, non mettere il dito!''. Dovreste ricordarlo più spesso a quelli che (sapete voi a chi) amano dispensare consigli di cui potrebbero benissimo fare a meno. Single, vi mostrerete malleabili e disponibili, tuttavia sarete estremamente vaghi e molto riservati sul contenuto dei vostri progetti futuri. Siate più convinti. Nel lavoro invece, potrete cimentarvi in ambiti nuovi e magari soddisfare anche quel vostro desiderio di cambiamento. Probabile un viaggio di lavoro (ripetiamo: probabile, non certo!) capace di aprire nuovi spiragli. Voto 7-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di giovedì predicono l'arrivo di un periodo molto agevole e anche abbastanza fortunato, sia per l'amore che per il lavoro.

La giornata per ciò che concerne i sentimenti, vedrà l'orizzonte sentimentale colorarsi di mille emozioni. Potrebbe essere finalmente ritrovata la passione e l'intimità per quelle coppie con recenti problemi alle spalle. Single, l'Astrologia prevede in amore tanta gioia e serenità: il cuore come sempre s’infiammerà con facilità, ma timori e resistenze, frutto di esperienze passate, vi impediranno di lasciarvi andare. Siate meno titubanti: si vive una sola volta in fin dei conti... Nel lavoro, in modo particolare domani, dovreste lasciare che le cose vadano da sole se non volete rischiare di commettere nuovi errori. Nuove esperienze o nuovi interessi accenderanno la voglia di fare e la creatività, indirizzandola verso settori in espansione.

Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 1°ottobre, preannuncia una giornata superfortunata in molti comparti, in primis in campo affettivo, poi in quello interpersonale. Secondo le effemeridi del giorno, per quanto riguarda l'amore, la persona amata (il partner o quella su cui avete incentrato l’attenzione) di sicuro esaudirà gran parte dei vostri desideri, ricambiando con gioiosa disponibilità ogni vostro gesto d'affetto. Consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi. Single, chi avesse più di una persona nel cuore, quindi i soliti "due piedi in una scarpa", potrebbe trovarsi a breve a dover fare una scelta.

Attenzione alle relazioni trasgressive! Nel lavoro, vagliate sempre anticipatamente le cose, altresì, cercate di essere sempre molto sinceri. Occhio però, c’è qualcuno che non vede l'ora di approfittare delle vostre confidenze. Voto 9+.