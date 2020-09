La nuova settimana inizia alla grande per la Vergine, che può fare affidamento sulla protezione delle stelle e vivere giornate fortunate, ricche di energia e vitalità. Al contrario lo Scorpione rischia di trasformare la propria ambizione in arroganza, finendo per tirarsi d solo la zappa sui piedi. Cancro affaticato, Bilancia bisognosa di alleati.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 14 a domenica 20 settembre 2020, per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale fino al 20 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: durante le prime giornate della settimana le stelle continuano a favorire il segno per quanto riguarda l'amore, è dunque un momento interessante per le coppie, ma soprattutto per i single alla ricerca di nuovi incontri. Anche la sessualità è in crescita. Al contrario quelle di giovedì 17 e venerdì 18 sono giornate produttive in ambito lavorativo, chi è alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere un'interessante proposta. Weekend di riposo per il fisico.

Toro: l'oroscopo della settimana consiglia al segno di prestare attenzione ai richiami del corpo, qualcuno potrebbe avere esagerato con il mangiare o potrebbe iniziare ad accusare i malesseri di un'abitudine alimentare eccessivamente ricca di zuccheri e grassi.

In ambito lavorativo resta un periodo interessante, in cui con costanza e determinazione si può raggiungere grandi risultati. Il novilunio del 17 seduce il segno, è un buon momento per l'amore e anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: la settimana inizia alla grande per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe ottenere un riconoscimento o una promozione, arrivando a racchiudere nelle proprie mani grandi responsabilità.

E' dunque un momento vantaggioso, ma anche faticoso, che sarebbe bene gestire con cautela. Il novilunio potrebbe avere un effetto velenoso sulla qualità dei rapporti con gli altri e l'amore, meglio non farsi prendere dal nervosismo. Recupero nel weekend.

Cancro: questa terza settimana di settembre inizia in maniera faticosa per il segno, occupato da questioni lavorative ed economiche che sembrano non voler trovare soluzione.

Meglio non farsi prendere dallo stress e se necessario richiedere l'aiuto di un collega fidato. Con l'avvicinarsi del weekend alcune dinamiche di coppie potrebbero creare delle agitazioni, piccole incomprensioni minacciano la serenità raggiunta con tanto sforzo ed impegno. La forza dell'amore vi aiuterà a risolvere tutto entro domenica 20.

Leone: l'estete continua a vivere nel cuore del segno. Energico, ottimista e spensierato il Leone ha davanti a se delle giornate vantaggiose in tutti i sensi. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe essere vicino alla firma di grandi contratti o progetti e anche in amore si può pensare in grande. Il weekend si rivela il momento ideale per fare una sorpresa al partner, dedicarsi una giornata di relax in compagnia, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Vergine: durante il corso della settimana il segno avrà la fortuna dalla sua parte, sono giornate di grandi successi in tutti i sensi. Chi ha delle proposte da avanzare nel lavoro, quasi sicuramente le vedrà accolte; così come chi ha intenzione di richiedere un prestito o un finanziamento bancario. Gli affari procedono bene, ma si impossessano di tutto il vostro tempo ed energie. Qualcuno dunque potrebbe iniziare ad avvertire la stanchezza accumulata a partire dalla giornata di giovedì 17 settembre. Weekend di relax.

Bilancia: il segno potrebbe avere delle idee interessanti da applicare in ambito lavorativo, ma potrebbe essere in cerca degli alleati giusti e questa ricerca potrebbe necessitare di qualche giorno ancora.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà necessario essere molto convincenti e forse fare qualche piccola rinuncia. Nel weekend delle questioni riguardanti la gestione della casa o la sfera economica potrebbero agitare gli animi in famiglia e con il partner, meglio cercare di contenere i toni.

Scorpione: essere ambiziosi non è certo un male, ma quando questa dote si fonde con l'arroganza e la prepotenza si rischia di imboccare una strada senza ritorno. Il segno ha molti progetti da portare a termine, ma potrebbe mancargli la lucidità e la diplomazia necessarie a far valere con efficacia le proprie idee. In amore potrebbero nascere delle incomprensioni, il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Sagittario: grazie alla Luna in posizione vantaggiosa la settimana inizia con grande entusiasmo ed energia, tuttavia il fisico potrebbe non stare al passo con la mente. Tra le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre qualcuno potrebbe accusare forti malesseri, soprattutto a spalle, gambe e ginocchia. L'amore è sereno e passionale. Bene anche il lavoro.

Capricorno: la settimana inizia bene per il segno, in amore c'è complicità, la passione è forte e le relazioni nate da poco diventano via via sempre più stabili ed importanti. In ambito lavorativo al contrario qualcuno potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote, minacciando ciò per cui avete così tanto lavorato. Non lasciatevi passare la mosca sotto il naso!

Acquario: la nuova settimana inizia con qualche noia per il segno, si parte da un calo fisico fino ad arrivare a questioni patrimoniali o economiche da risolvere. Meglio agire con cautela e se necessario richiedere l'aiuto di qualcuno che possa aiutarvi. In amore è un momento di recupero, anche se le stelle continuano a raccomandare cautela.

Pesci: sono giornate un po' faticose per il segno, carico di stress e nervosismo. Il consiglio delle stelle per cercare di "sopravvivere" alla frenesia della routine quotidiana è quello di cercare di ritagliarsi qualche momento per se, per meditare, liberare il corpo e depurarlo dalle tensioni che gli impediscono di vivere al meglio le giornate. Bene il lavoro.