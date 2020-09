Questo primo mese autunnale si rivela estremamente positivo per la Vergine, che a partire da giorno 2, potrà beneficiare dei caldi raggi di Venere nel segno. Anche per la sfera lavorativa e gli affari sarà un momento interessante in particolare per chi lavora nel campo delle comunicazioni o dei social media. Ottimo recupero per il fisico, energia, grinta e voglia di fare non mancheranno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per il segno della Vergine con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di ottobre 2020 per la Vergine

Amore: il mese di ottobre 2020 inizierà con l'ingresso della splendida Venere, stella dell'amore, nel vostro cielo.

Armoniosa, passionale e sensuale Venere ha come obiettivo quello di spronare il segno ad essere felice. E' dunque un momento vantaggioso per fare grandi progetti, come il matrimonio, la convivenza o l'arrivo di un figlio. Non solo le coppie, ma anche i single, potranno beneficiare degli influssi caldi della stella dell'amore. Chi è solo da molto tempo o desidera ricominciare dopo una storia finita o una separazione, farebbe bene a sfruttare questo momento. Gli incontri che si faranno durante questo mese si riveleranno importanti per il futuro. In tal senso le giornate più vantaggiose saranno il 4, il 9, il 10, il 14, il 17, il 18 e il 23.

Previsioni astrologiche di ottobre 2020 per la Vergine: lavoro e salute

Lavoro: anche per quanto riguarda la sfera lavorativa sarà un mese positivo. Mercurio benevolo vi aiuterà a mettere in atto le vostre strategie e ad ottenere i risultati sperati. Particolarmente fortunati saranno coloro i quali lavorano nell'ambito della comunicazione, come scrittori e giornalisti, ma anche chi lavora nel settore dei social media o della pubblicità trarrà dei benefici.

Le stelle ci dicono che intorno al 23 ottobre qualcuno potrebbe ricevere un'interessante proposta, ottenere un posto ambito o un avanzamento di carriera. Nulla accadrà per caso, molto dipenderà da voi, dalla vostra disponibilità a mettervi in gioco e rischiare. La Luna Piena del 31 annuncia un grande cambiamento, come una partenza.

Salute: l'oroscopo di ottobre 2020 lascia presagire un mese vantaggioso per il segno sotto tutti i punti di vista e anche per la salute sarà un ottimo momento. Le tensioni dei mesi scorsi sembrano ormai solo un lontano ricordo, la Vergine è energica, vivace, spensierata, ma soprattutto determinata, niente potrà fermarla. Tuttavia per mantenere questa condizione, le stelle consigliano di ascoltare il proprio corpo e concedergli il riposo che merita, quando lo richiede.