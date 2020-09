La terza giornata del nuovo mese si rivela interessante per il segno dell'Acquario, che per quanto riguarda la sfera pratica e finanziaria può ottenere qualcosa in più. Anche il Toro ha davanti a se 24 ore positive, ricche di romanticismo e passione. Al contrario è un momento di agitazione per il Leone, che sia in amore che in famiglia potrebbe dover affrontare qualche problematica. Pesci sottotono dal punto di vista fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 3 settembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 3 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata di recupero per quanto riguarda il fisico. Il segno ritrova le energie e la carica e può concentrarsi sulla realizzazione di alcuni interessanti progetti lavorativi. In amore restano piccole incertezze, recupero nel weekend.

Toro: è l'amore il grande protagonista di questa giornata. Che sia amore per il partner, amore per i figli, amore per la famiglia o amore per la vita, le prossime 24 ore si preannunciano ricche d vitalità, ottimismo e spensieratezza.

Gemelli: giornata faticosa dal punto di vista fisico, qualcuno infatti potrebbe soffrire di fastidi allo stomaco o metabolismo lento. In ambito lavorativo c'è un po' di confusione, ma presto con Mercurio amico, si potrà chiarire la situazione.

Amore bollente.

Cancro: l'oroscopo del 3 settembre 2020 lascia presagire una giornata positiva per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbe ricevere delle proposte allettanti, come un ingaggio dall'estero o una promozione da tempo cercata. Bene l'amore.

Leone: giornata impegnativa per quanto riguarda l'amore e la famiglia, a causa di questioni riguardanti la casa o il patrimonio, potrebbero infatti accendersi forti discussioni.

Le stelle consigliano di essere cauti e scegliere con cura le parole da usare.

Vergine: giornata di alti e bassi per il segno, è il momento di tirare le somme riguardo quanto successo durante i mesi precedenti. Chi ha da poco iniziato una nuova relazione può scoprire se si tratta di vero amore o solo di un flirt estivo, ma deve affrontare di petto la situazione.

Chi invece vive un rapporto di lunga data ha davanti a se una giornata serena. Recupero fisico.

Bilancia: l'oroscopo di giovedì 3 settembre lascia presagire una giornata faticosa per il segno dal punto di vista lavorativo. Lo stress e il nervosismo potrebbero ripercuotersi negativamente sull'equilibrio sentimentale o la salute, meglio provare a non somatizzare le agitazioni.

Scorpione: questa giornata è da concentrare sul lavoro. E' arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e battere la concorrenza. Serenità in amore, incontri favoriti nel weekend.

Sagittario: l'oroscopo di domani consiglia al segno di tenere gli occhi ben aperti, soprattutto in ambito lavorativo o per chi si trova alle prese con situazioni bancarie o legali da risolvere.

Qualcuno infatti potrebbe cercare di ingannarvi, non permetteteglielo!

Capricorno: giornata impegnativa per il segno, che potrebbe trascorrere buona parte delle prossime 24 ore bloccato sulla scrivania a rispondere a telefonate ed e-mail. A fine giornata qualcuno potrebbe risentire della stanchezza accumulata ed accusare qualche lieve disturbo fisico.

Acquario: sono 24 ore interessanti per gli affari e le compravendite. E' il momento ideale per firmare un accordo o concludere una vendita. In amore potrebbero nascere delle discussioni, le stelle consigliano di lasciare le preoccupazioni pratiche fuori dalla sfera sentimentale, alleggerendo il partner dal peso dei vostri problemi per poter trascorrere una serata tranquilla.

Pesci: in questa giornata è bene muoversi con cautela ed evitare le decisioni improvvise o gli atteggiamenti ambigui, qualcuno potrebbe cercare di mettervi in cattiva luce. Non è un periodo particolarmente positivo per il fisico, qualcuno potrebbe accusare fastidi alle articolazioni o alla colonna vertebrale.