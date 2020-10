L'Oroscopo del giorno 15 ottobre, porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti. Punto centrale su cui concentrare l'attenzione, oltre alle immancabili predizioni su amore e lavoro, anche sulla nuova classifica quotidiana corredata dalle immancabili stelline, in questo contesto impostate sulla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso, a gongolare tra coloro aventi nel proprio tema Natale uno tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, certamente gli amici della Bilancia. Il sensibile segno di Aria potrà avvalersi della performante presenza della Luna, in entrata nel segno a partire dalle ore 07:54 del mattino.

L'astro d'argento quindi si appresta a portare ottime notizie, unite forse a qualche bella novità, non solo ai nativi della Bilancia ma anche ai nativi del Sagittario. Al contrario, di diverso avviso le previsioni zodiacali di giovedì . per quanto riguarda gli appartenenti al simbolo astrale dei Pesci nonché dell'Acquario, nel contesto indicati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 15 ottobre segno per segno.

Classifica stelline giovedì 15 ottobre

Un nuovo giovedì è alle porte con all'orizzonte la presenza sempre più tangibile del nuovo weekend. Allora la domanda è: come saranno gli astri del giorno in relazione al segno relativo al proprio tema natale?

A rispondere come sempre è la nostra seguitissima classifica stelline giornaliera, in questo caso impostata sulla giornata del 15 ottobre. Prima di iniziare a togliere definitivamente il velo dalla scala con le stelle quotidiane, ci preme dare un breve anticipo sul segno migliore in assoluto. In questo caso, visto il positivo cielo astrale di competenza (Luna nel segno), la palma d'oro della fortuna va meritatamente al già citato simbolo della Bilancia seguito a breve distanza dal Sagittario, anch'esso super-favorito in amore.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci.

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 15 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno 15 ottobre preannuncia una giornata a metà della settimana valutata con il massimo della positività, soprattutto in campo sentimentale. Il motivo? Senz'altro la presenza della Luna in Bilancia, ben felice di dare massimo supporto in ogni tipo di relazione affettiva, soprattutto in quelle attualmente in difficoltà. In amore, facile intuire che avrete a portata di mano la via giusta da seguire per realizzare i vostri sogni amorosi. Godetevi i bei momenti con la persona amata, anche perché le stelle di certo affiancheranno ogni vostra decisioni che eventualmente andrete a prendere in questa splendida giornata. Single, periodo quasi magico per quanto riguarda le faccende a stampo sentimentale.

Datevi da fare, soprattutto perché la felicità più intensa sarà sicuramente proprio lì, davanti a voi. Dovrete solamente allungare una mano ed afferrarla al volo. Nel lavoro, invece, eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicureranno determinazione, autorevolezza e anche (finalmente!) un buon numero di soddisfazioni personali. Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì ci tengono a precisar che probabilmente questo prossimo giorno in arrivo sarà abbastanza positivo, con tratti anche ottimi per tanti di voi nativi. Diciamo pure che il periodo sarà alquanto propizio a chi avesse bisogno una buona occasione da usare, eventualmente per rinnovare rapporti un po' logori.

In amore infatti, potrebbe essere una giornata perfetta da dedicare ai sentimenti. In molti sarete disponibili nei confronti della persona amata e in qualche caso inizierete a prepararvi per l'imminente weekend (speriamo con il sole). Perché non programmare un bel viaggio romantico da fare in un prossimo futuro? Single, le congiunzioni astrali suggeriscono di fare qualche "pulizia" nel vostro ambito, e non stiamo parlando di polvere o vestiti, bensì di rapporti personali. Fate una cernita tra chi è degno di avervi come amica/o e chi invece dovrebbe essere allontanato dalla vostra bella persona (dopo quello che ha fatto...). Nel lavoro, in merito ad alcune scelte fatte o da fare, la fortuna non vi farà mancare un piccolo aiuto ma dovrete attendere il momento opportuno, evitando di spingervi in terreni inesplorati.

Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre al Sagittario indica che questo quarto giorno della settimana possa portare qualche bella notizia, diciamo quasi al 60% di voi nativi. Pertanto ottime saranno le probabilità di gongolare in campo sentimentale o nel lavoro. In tanti avrete (forse) voglia di fare un regalino alla persona che interessa: attenti solo a non perdere il controllo spendendo troppo... Il periodo sarà comunque molto divertente: ritroverete l'energia in grado di far cominciare bene la giornata e, in prospettiva (si spera) il prossimo weekend. In amore, quasi tutto evolverà secondo quanto da voi messo in preventivo. Nel frangente esaminato si prevede un momento stabile.

I vostri sensi spingeranno all'eccesso facendo vivere momenti fantastici: romanticismo allo stato puro? Certo che sì, senz'altro insieme al partner, pronto a farvi sentire realmente soddisfatti. Single, sarà uno splendido giorno, grazie ad un cielo favorevole e ad una Luna amica. Una situazione nuova vi prenderà la mano portandovi ad ampliare la cerchia dei vostri interessi e delle conoscenze. Nel lavoro, invece, visto il periodo il consiglio è quello di non prendere troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto. Adottare un atteggiamento severo e procedere risoluti verso gli obiettivi fissati. Voto 9.

Oroscopo di giovedì 15 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di giovedì 15 ottobre indica che partirà e chiuderà sulla discreta positività questa parte della settimana. In alcuni casi, parlando in linea generale, potrebbero essere rivalutati positivamente alcuni sacrifici (anche pesanti!) fatti in passato. In amore, se attualmente siete in coppia, l’armonia che regnerà nel corso della giornata non verrà intaccata certamente da qualche piccola lite o battibecco passeggero: non date modo alle situazioni di accendere fuochi per motivi banali. Una cena romantica invece sarebbe l'ideale per dare il via ad una serata di passione e ristabilire quell'armonia di coppia ultimamente un pochino vacillante. Se siete in status single invece, avrete la conferma che la strada che avete intrapreso è sicuramente quella che prossimamente vi renderà felici: ottimo così!

Nel lavoro intanto, ottime occasioni per chi fosse alla ricerca di una prima occupazione: potrebbero esserci delle buone chance da non perdere con leggerezza. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di giovedì predicono una giornata abbastanza difficile. Soprattutto in campo sentimentale, in modo particolare a coloro già uniti da tempo cuore a cuore con l'anima gemella, potrebbero nascere battibecchi per futili motivi. Purtroppo questa giornata sarà in parte proprio così: diciamo che ad avere la meglio sarà quel pizzico di negatività in grado di far traboccare il solito vaso. Calma! In amore, il consiglio è quello di avere più intraprendenza e meno giri di parole.

Nelle relazioni di coppia ci sarà bisogno di ravvivare gli attuali sentimenti, forse resi scialbi dal tempo che passa. Far ardere la fiammella della passione vorrebbe significare tener vivo il rapporto, rendendo così la vita a due molto più piacevole di adesso. Single, potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona su cui avevate puntato tanto, ma sicuramente non sarà così... Occhio: oltre l'eventuale delusione, la beffa per essere stati traditi dalle proprie emozioni. Nel lavoro, l'oroscopo preannuncia un momento di lieve stanchezza: potrebbe essere del tutto normale, dunque non fatene un dramma ma cercate di ritagliarvi piccoli sprazzi di relax. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★.

L'oroscopo del giorno, di giovedì 15 ottobre, mettono in rilievo un periodo "sottotono". Diciamo che in generale sarà un momento passeggero ma decisamente in netto calo, sia nei rapporti a livello famigliare che lavorativi piuttosto che di amicizia. A tal proposito, gli astri annunciano un periodo sicuramente abbastanza pensieroso per coloro che avessero già in atto problemi o problemini di svariata natura, oppure fossero già al limite dello stress. In campo sentimentale invece, non date motivo al partner di essere geloso, rovinereste tutto e poi recuperare potrebbe essere veramente difficile. In coppia qualcosa vi irriterà profondamente: resistere alla tentazione di farlo notare sarà impossibile.

Non lasciatevi comunque prendere dal vostro stato d'animo ma cercate di rilassarvi con qualcosa di piacevole. Single, rimandate ai prossimi giorni eventuali decisioni riguardanti la vita sentimentale: perché? Semplice, in questa giornata non avrete alcuna voglia di prendervi alcuna responsabilità o impegno... Nel lavoro intanto, dovete cercare di stare attenti alle spese di troppo. Tenere sotto controllo le uscite per evitare eccessivi sbilanciamenti sarà la vostra priorità per due o tre giorni a venire. Voto 7.