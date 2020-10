L'Oroscopo del giorno 2 ottobre è pronto a mettere sotto analisi gli ultimi sei segni dello zodiaco. A tenere in agitazione sarà il responso delle stelle sui comparti relativi all'amore ed al lavoro: impazienti di avere riscontri su come saranno gli astri per la giornata di venerdì? Bene, senza perdere altro tempo e passiamo direttamente "al sodo" andando a mettere in mostra quali sono i prescelti dalle stelle tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo frangente, visto anche l'eloquente titolo d'apertura, a stravincere sarà giustamente Bilancia, segno destinato dalle stelle a godere dell'attuale posizione al "top del giorno" in diversi campi.

A dare sicurezza, coraggio e fiducia anche le cinque stelle della buona fortuna, indice di positività e belle novità: a chi saranno destinate? Il responso emerso dall'Astrologia quotidiana senz'altro vedrà i nati in Sagittario e Acquario in ottimo periodo, classificati con le ambite cinque stelle riservate alle giornate "top". Invece, le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano difficoltà per il Capricorno, costretti a fare i conti con una giornata preventivata con la spunta del "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 2 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline venerdì 2 ottobre

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo venerdì.

In bella vista, come di consueto, la nuova scaletta con le stelle quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento coincidente in questo caso proprio con il secondo giorno del mese di ottobre. Ansiosi di sapere se anche il vostro simbolo astrale rientri tra quelli più fortunati? Secondo quanto messo in luce nella classifica stelline interessante la giornata del 2 di ottobre, in prima posizione risulta il segno della Bilancia.

A seguire, ovviamente all'altezza del migliore in assoluto, sia il Sagittario che l'Acquario, meritatamente valutati con le cinque stelle della buona sorte. Chiude il cerchio, ovviamente non positivamente, il simbolo astrale del Capricorno, nel frattempo sottomesso a turbolenze astrali abbastanza pesanti.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 2 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 2 ottobre predice una giornata preventivata a massima positività. Merito della preziosa specularità di Marte, nel frangente in trigono astrale a Venere in Leone. Secondo gli astri del momento, per quanto riguarda l'amore, il partner offrirà a molti nativi dolci momenti o situazioni indimenticabili. In merito a coloro in coppia, sarebbe certamente il caso di non dare troppo peso a certi rancori vissuti nei giorni scorsi, secondo qualcuno forse un po' troppo ricorrenti.

Riderci sopra, insieme al partner, sara' il modo migliore per far scomparire tensioni e inutili ripicche. Single, dopo tante incertezze legate a situazioni o coincidenze diverse, sempre in bilico su cosa fare o non fare, finalmente troverete la forza necessaria per procedere in direzione di ciò che sapete. Nel lavoro, cercate di fare attenzione a chi andrete a dare fiducia: il mondo è pieno di gente che promette a parole, ma le persone affidabili come voi ormai sono in via d’estinzione. Voto 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano l'arrivo di un giorno decisamente normale, certamente in grado di dare una media positività all'andamento generale del periodo.

In amore, cercate di non reagire di getto, magari evitando anche di porre pensieri o intenzioni in modo errato. Sappiate che potrebbe essere l’effetto dei pianeti negativi a ingigantire eventuali discussioni, dunque andateci piano. In coppia, dovrete affrontare una lunga attesa prima di riuscire ad avere ciò che fortemente desiderate: armatevi di molta pazienza, ne varrà certamente la pena. Single, confidate pure sogni e desideri alla stella che vedrete al mattino stagliarsi ai confini dell'orizzonte. Nei sentimenti sentirete diventare importante una persona, minuto dopo minuto: sta per nascere qualcosa di infinitamente dolce... Nel lavoro, non avrete nessuna voglia di faticare oltre il dovuto, questo venerdì; forse riuscirete a convincere qualcun'altro ad accollarsi il "lavoro sporco", lasciando a voi quello intellettuale.

Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 2 ottobre al Sagittario indica una giornata bella e vincente in tanti settori della quotidianità. In amore alcuni rapporti potrebbero passare dall'essere tempestosi ad amichevoli, come d'incanto: merito delle buone stelle del periodo. Con il partner, soprattutto se vi sono figli da educare, concorderete sull'adottare una linea "dura", ovviamente in comune a prescindere dalla natura attuale dei vostri rapporti. Previsto un picco di sensualità in tarda serata, considerando anche che in casa avrete un sacco da fare a cominciare dal noioso tran-tran mattutino delle pulizie e via dicendo: le ore voleranno via che sarà un piacere!

Riguardo a chi è single, se chi vi piace dovesse farsi desiderare, occhio a non farne una questione di principio, sareste solo voi a pagarne le spese, ok? Nel lavoro infine, stimolati a dovere nel dare il meglio di voi, per quanto riguarda le incombenze di routine, miracolosamente riuscirete dove gli altri potrebbero fallire. Sarete sorretti da una precisione impeccabile. Voto 9.

Oroscopo di venerdì 2 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 2 ottobre preannuncia un periodo scarno. Infatti questo fine settimana lavorativo vi vedrà indaffarati nel cercare di tenere sotto controllo le normali faccende quotidiane. In amore, il vostro cuore potrebbe spesso andare in confusione, soprattutto quando i rapporti con l'altro sesso non sono proprio chiari.

Siete un segno eclettico e passionale, dunque illusioni e ambiguità vi appartengono: cercate di esprimervi con maggior chiarezza. Single, eventualmente aspettate un po' prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione. Dice il saggio "Errare humanum est, perseverare diabolicum...". Nel lavoro invece, quando la partita si fa dura ma degna di essere portata avanti ad ogni costo, è importante tenere conto anche dell’opinione di chi collabora con voi, valutando di volta in volta scelte e consigli. Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di venerdì indicano una giornata stupefacente sotto molti aspetti, in primis verso le emozioni dettate dal cuore. Favoriti i nuovi progetti: occorrerà però essere convinti e determinati, in modo da riuscire ad assaporare soddisfazioni mai provate prima d’ora.

In amore cercate di non demordere. In determinate situazioni affettive è vero che una certa freddezza appanna la relazione, ma è altrettanto vero che la fiamma si può riaccendere in ogni momento, basterà il solo volerlo. Single, nonostante la concentrazione sia tutta protesa verso gli impegni famigliari, potreste fare un incontro inaspettato, piacevole ma alquanto destabilizzante: ottima occasione per i single o chi non è già impegnato, per gli altri potrebbe mostrare un rovescio della medaglia poco piacevole. Nel lavoro invece, cercate di non disprezzate a priori l’ipotesi di un cambio di programma o di una scelta imposta dall'alto. Prima di storcere eventualmente il naso aspettate almeno di poter valutare con serenità i pro ed i contro.

Comunque, assicuratevi di potervi tirare fuori, se necessario. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 2 ottobre, prevede in generale una discreta giornata, positiva in certi frangenti ma con altri abbastanza delicati da "guardare a vista". In amore, alcuni eventuali amichevoli suggerimenti in arrivo da una persona a voi molto vicina vi saranno molto utili per fare un po’ di chiarezza in alcune situazioni. Visto che il periodo si prospetta altalenante, sappiate che alcuni affetti "parentali", parlando di famiglia, troveranno di che passare tempo giocando con i vostri nervi tesi: dai non prendetevela, è un modo come un altro per stemperare le tensioni... Se single, invece, puntate dritti verso il vostro obbiettivo: potreste trovare una splendida sorpresa, sicuramente inimmaginabile.

Nel lavoro invece, consigliatevi con un collega fidato solo se percepirete effettivamente aria di cambiamento nel vostro ambiente. Studiate delle strategie mirate in modo da non farvi trovare impreparati. Voto 8.