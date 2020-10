L'Oroscopo del giorno 22 ottobre, è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo giovedì? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In ballo c'è la giornata centro settimana e già qualcuno sicuramente sta iniziando a mettere in programma qualcosa da fare per il prossimo weekend. In primo piano nel periodo l'arrivo del Sole in Scorpione con la presenza della Luna in Capricorno ottimamente sostenuta dal relativo trigono astrale da e verso Venere. Bene, partiamo a spron battuto iniziando ad analizzare il quarto giorno della corrente settimana messa a confronto con l'amore e il lavoro.

Diciamo subito che ad essere pienamente sostenuti dall'Astrologia quotidiana, in base a quanto reso noto dalle previsioni zodiacali di giovedì, Scorpione, Sagittario e Capricorno. Invece ad avere probabilmente una giornata quasi tutta al ribasso, Pesci e Bilancia.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di giovedì 22 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline giovedì 22 ottobre

L'Astrologia applicata alla quarta giornata della settimana in corso è pronta a dire la sua in merito ai segni fortunati e a quelli preventivati in difficoltà. Punto di interesse generale, come da copione, la nuova classifica stelline interessante la giornata di giovedì 22 ottobre.

Iniziamo a dare spazio al segno indicato come migliore in assoluto, ovvero lo Scorpione: il segno di Acqua sarà favorito dall'arrivo del Sole nel comparto, pertanto sua è la prima posizione in classifica. Altresì, come ampiamente anticipato in apertura, a poter contare su un ottimo periodo saranno Sagittario e Capricorno entrambi considerati al secondo posto in classifica.

In merito ai restanti segni, gli astri non hanno tentennamenti o dubbi: la posizione mediana, quella relativa alla normalità spetta al segno dell'Acquario, sostenuto abbastanza bene dalla speculare positiva presenza di Venere in Vergine.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Sole nel segno;

: Scorpione - Sole nel segno; ★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del 22 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★. L'oroscopo del giorno 22 ottobre presume possa partire decisamente sotto stress questo giovedì di metà settimana. Le prospettive per molti nativi, in questa giornata non sono certamente di buon auspicio: non avrete tante possibilità per essere allegri, pertanto seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Secondo i nostri recenti studi sulle effemeridi quotidiane, servirà avere massimo autocontrollo in special modo per quanto riguarda l'amore: tenete un profilo basso con la persona amata, perché a volte non vi accorgete che certe vostre aspettative sono eccessive o esageratamente pretenziose nei suoi confronti.

L'amore intanto potrebbe bussare inaspettatamente alla porta di qualche single e (purtroppo) tanti non saranno ancora pronti al gran salto. Se non ve la doveste sentire, allora forse meglio sarà opportuno non aprire "quella porta". Consiglio: cercate di farvi coraggio e indagate a fondo per sciogliere eventuali dubbi che vi tormentano. Nel lavoro, la vostra rilassatezza vi porterà ad essere più lenti nell'eseguire quelle che sono le attività quotidiane. Diciamo di più: avrete pochissima voglia di fare. Voto 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano un ottima giornata, a tratti anche spettacolare, in quasi tutti i campi. In ogni momento il cielo vi sosterrà egregiamente e le aspirazioni potranno concretizzarsi al meglio: mettete in atto tutti i vostri progetti migliori, saranno ben accetti da collaboratori, amici, familiari e non ultimo dal proprio partner.

Cogliete al volo ogni occasione per migliorare, domani e dopodomani ne avrete facoltà. Per quanto riguarda l'amore avrete energia da vendere e questo vi aiuterà molto a reagire oppure a ritrovare l’entusiasmo perso. Dopo alcuni giorni trascorsi in affanno a causa di certi contrasti sorti tra voi e il partner, ritroverete un po' si sana serenità e a più di qualcuno rispunterà il sorriso (seppur lieve). Single, la semplicità sarà la vostra arma di seduzione, soprattutto per voi in attesa di risposte a carattere sentimentale. Infatti, molto presto riuscirete a fare conquiste senza neppure accorgervene: ottimo così! In campo lavorativo intanto, si preannuncia un giorno altamente produttivo. Se avete un’attività autonoma sarete brillanti, dinamici e con intuizioni formidabili: riuscirete quasi sempre a trasformare in opportunità anche situazioni non positive.

Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 22 ottobre al Sagittario indica un ottimo periodo. La giornata sotto esame quest'oggi preannuncia tanta buona energia e tanta serenità tutta a vostro favore. Visto il momento altamente performante, si consiglia in amore di inventarsi qualcosa di eccitante in grado di rilanciare la voglia di stare insieme: fatelo, anche se avete già una relazione appagante. La giornata, visto che senz'altro sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti, invoglierà al divertimento e alla passionalità: approfittatene finché siete in tempo, logicamente solo con il vostro partner (ci siamo capiti vero?). Se non siete troppo impegnati con cose improrogabili, perché non coinvolgere le persone amate in una passeggiata, magari lungomare?

Sarà stupendo passare del tempo insieme agli affetti più cari. Single, sarete attivi e intraprendenti e vi darete da fare per rendere questo giovedì indimenticabile. Magari qualcuno di voi non sarà più da solo, ma felicemente in coppia. Nel lavoro, sarete di fronte a una serie fortunata di eventi. Se saprete muovervi con abilità, riuscirete a mettere a segno una quantità di successi irripetibili, che non mancheranno di gratificarvi nel vostro operato. Voto 9.

Oroscopo di giovedì 22 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 22 ottobre predice un frangente senz'altro ottimo per moltissimi di voi nativi. Una splendida Venere in trigono alla vostra Luna nel segno darà una grossa mano nel corso del periodo.

Secondo quanto messo in preventivo nelle predizioni di vostra competenza, diciamo che in campo sentimentale dominerà il buon affiatamento e tanta complicità di coppia. Soprattutto a fine giornata, prendetevi una pausa dal solito tran-tran, mettendovi magari comodi sul divano a dialogare del più e del meno con la persona che avete accanto. In campo sentimentale, sarete di certo più intuitivi del solito, il che vi fornirà una maggiore comprensione su ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. In alcune situazioni, anche critiche, avviare un dialogo sincero magari confessando le vostre opinioni liberamente e pienamente. Single, serve maggior fiducia in se stessi, pertanto guardate avanti e non pensate a nulla, ok?

Sostanziali cambiamenti si preannunciano per molti di voi e potrebbero interessare il rapporto con diverse persone. Nel lavoro, diciamo pure che sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività. Forse anche per creare diversivi professionali in grado d'incrementare i guadagni. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Un giovedì giudicato abbastanza positivo, espresso in classifica con le quattro stelline della routine. In relazione a tale situazione, gli astri consigliano in amore un po' di sana iniziativa: dovete agire con una certa calma, senza cercare come sempre di strafare. Sappiamo che siete puntigliosi e molto esigenti, tuttavia sforzandosi nel soprassedere a certe piccole storture certamente arriveranno più vantaggi.

Per ciò che concerne il comparto amore, tutto prosegue normalmente senza infamia né lode. In ambito di coppia, se asseconderete i vostri istinti riuscirete, oggi o massimo domani, a trascorrere una giornata più che piacevole con chi avete accanto. Infatti a dare sostegno morale sarà la presenza di Venere in Vergine, per voi speculare positiva al 65%: anche se parzialmente dalla vostra parte, il pianeta dei buoni sentimenti renderà particolarmente propizia la favorevole riuscita di parte dei vostri intenti. Nel lavoro, con molta probabilità dovrete analizzare il vostro operato cercando di mettere in pratica i buoni consigli che vi arriveranno. Preparatevi a rendere di più... Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★.

L'oroscopo del giorno, di giovedì 22 ottobre, indica che questa parte della settimana non si annuncia affatto come nelle attese. Purtroppo questo giovedì è stato valutato come "sottotono", pertanto in generale diciamo che avrete certamente bisogno di una gestione più attenta e scrupolosa delle situazioni, meno affidate al caso. In amore, la passionalità sarà una tra le tante possibilità che avrete per dare enfasi a situazioni affettive un poco in stallo. L'intenzione dovrà essere quella di dare qualcosa in più al partner, assecondarlo in qualcosa che piace: se non tutto, almeno una parte della giornata sarà perfetta. Single, gli amici vi rimproverano di essere molto duri e spesso non si sbagliano.

Diciamo che in questi giorni avete palesemente dimostrato di essere concentrati solo su voi stessi, senza lasciare agli altri l'opportunità di scambiare opinioni o quant'altro. Provate a estendere i vostri orizzonti coinvolgendo soprattutto le persone che più vi stanno vicino, vedrete che sistemerete tutto. Nel lavoro, con costanza e impegno, riuscirete a realizzare ciò che volete. In caso contrario tutto potrebbe rivelarsi inutile. Pronti a dare prova di buon senso e lungimiranza? Voto 7.