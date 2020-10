L'Oroscopo del giorno 26 ottobre, ha in serbo tante belle novità in merito a questo nuovo lunedì di inizio settimana. Una su tutte, parlando ovviamente di astrologia applicata al periodo, l'ingresso della Luna in Pesci: tale passaggio è messo in programma per questa domenica 25 ottobre, precisamente alle ore 22:18 della tarda serata. Ansiosi di sapere se il periodo sarà positivo o negativo in relazione all'amore e al lavoro? Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Quindi ad essere valutati nei comparti attinenti la quotidianità saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo caso ad avere buone chance di spuntare una giornata super-positiva, oltre a coloro nativi in Pesci favoriti dalla presenza della Luna nel segno, anche a coloro appartenenti a Capricorno e Acquario, entrambi sostenuti da Venere pertanto sottoscritti con cinque fortunatissime stelline. Invece, abbastanza scadenti le previsioni zodiacali di lunedì per coloro appartenenti al simbolo astrale della Bilancia: il sensibile segno di Aria è stato valutato in periodo "sottotono", dunque dovranno essere abbastanza concentrati.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 26 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 26 ottobre

In evidenza nella nuova classifica stelline interessante la giornata di lunedì 26 ottobre, l'ingresso della Luna nel campo del Capricorno, transito avvenuto domenica 25. Nelle prime posizioni, secondo quanto annunciato poc'anzi nell'anteprima di rito, troviamo meritatamente al primo posto in classifica Capricorno, Acquario e Pesci, una spanna sopra i segni relativi a Scorpione e Sagittario entrambi sostenuti da quattro buone stelle.

In ultima posizione viste le scarse possibilità di successo attribuite dall'Astrologia del giorno, gli amici della Bilancia, nel contesto attuale preventivati con il segno del "sottotono". Vediamo allora come sono stati valutati i magnifici sei simboli oggetto delle analisi e quali sono gli altri segni fortunati del momento.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Capricorno, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Bilancia;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 26 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★. L'oroscopo del giorno 26 ottobre presume possa partire decisamente sotto stress questo lunedì di avvio settimanale. In amore, in generale la giornata inizierà con qualche contrattempo: puntate sulle cose positive, le uniche in grado di far vivere al meglio ogni cosa. I legami solidi invece non vacilleranno, se dovessero vacillare avrete solamente qualche piccolo battibecco con cui misurare la vostra pazienza.

Single, sarebbe il caso di mettere da parte la ricerca di un partner a favore di una rimessa in sesto della forma fisica e mentale. Ultimamente, vi siete un po' troppo auto-isolati e questo non ha giocato a vostro favore. Nel lavoro, per concludere, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere. Avrete mille cose da fare, dunque cercate di rimanere concentrati sulle principali evitando di strafare. Voto 7-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata abbastanza soddisfacente in molti comparti, con ottime probabilità di poter chiudere il periodo in bellezza. In amore, sarete certamente interessati ad analizzare il pensiero del vostro partner allo scopo di avere una migliore comprensione di ciò lo rende emotivo.

Troverete un modo per capirvi entrambi al meglio oppure per risolvere eventuali problemi del passato. Single, l'oroscopo di lunedì consiglia di stare sereni: tirate via ogni perplessità o convinzione di non farcela, ok? Se appartenete a coloro un po' troppo esigenti oppure se vi piace provare sempre nuove situazioni, magari volendo stupire la persona a cui avete deciso di regalare il cuore, potrebbe essere il momento perfetto per agire. Nel lavoro, forse è arrivato il momento di regolare alcuni conti: chiedete senza timore quello che vi spetta di diritto, senza attendere ulteriormente tempo. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di lunedì 26 ottobre al Sagittario indica indica in media un periodo buono.

La giornata sotto esame quest'oggi preannuncia tanta buona energia e tanta serenità tutta a vostro favore, soprattutto andrà bene nella seconda parte del periodo, specialmente in campo sentimentale. In amore, la giornata invita alla buona riflessione, aiutati senz'altro dalla parziale positività della Luna in Pesci. In coppia quasi tutto andrà nella norma, arriveranno piccole sorprese che potrebbero favorire la nascita di nuovi desideri. Forse avvertirete una grande voglia di fare qualcosa di mai provato, quindi vorrete mettere subito in atto idee e propositi. Single, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri, l'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo saranno semplicemente i toni e i modi usati per interagire con le persone.

Siate calmi, respirate e pensate prima di agire. Nel lavoro, invece, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante sarà non demordere. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve. Voto 8+.

Oroscopo di lunedì 26 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì 26 ottobre, prevede possa essere un periodo davvero positivo in amore per voi del segno. La Luna in Pesci insieme alla specularità positiva di Venere in Vergine daranno spazio a ottime occasioni da sfruttare in primis in campo sentimentale, poi anche in quello puramente economico. In coppia, la sintonia con il partner raggiungerà livelli molto alti, come non succedeva da tempo.

Molti di voi potrebbero approfittare del momento "sì" per chiarire definitivamente un annoso problema che vi assilla da tempo. Single, sarà il giorno ideale per esprimere i vostri sentimenti o per lanciarvi con tutto il cuore su qualcosa di importante. Ammettetelo: è questo ciò che vi serve per essere felici? Uscite dalla vostra corazza e amate... Nel lavoro infine, non indugiate troppo se avete qualche progetto importante che riguarda la professione: è giunto il momento di metterlo in gioco. Buona fortuna! Voto 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Un lunedì valutato sicuramente più che positivo, espresso in classifica con le cinque stelline della buona sorte. Anche se avrete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, grazie al vostro entusiasmo e alla buona capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente.

In amore, Venere è pronta a far volare sogni e desideri: le coppie felici avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni molto romantiche. Consiglio: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati, senza porvi come al solito domande inutili. E poi, mettete via quei pensieri troppo difficili da valutare nel breve termine: solo il tempo è in grado di dare le risposte che cercate... Single, se vi piace tormentarvi con dubbi e domande, questo periodo vi darà senza meno spunti sufficienti per giustificare improvvisi cambiamenti di umore o immotivate ombrosità di carattere: meditate! Nel lavoro, l'oroscopo indica che molti dei vostri recenti sforzi saranno finalmente ricompensati: godetevi il momento e brindate a chi non ha mai creduto alle vostre capacità.

Siete e rimarrete dei "grandi". Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 26 ottobre, indica che questa parte iniziale della settimana si presenterà come nelle attese. Non stiamo esagerando se diciamo che domani e dopodomani quasi tutto sarà possibile per voi del segno. In amore, la presenza della Luna nel comparto darà splendide occasioni da sfruttare in amore, in ambito famigliare e nelle amicizie in generale. Sappiate che quando tutto va bene non c'è mai problema: non resta che dedicarsi quindi alla degustazione di ciò che la vita è pronta senz'altro a offrire, ovviamente senza titubanze o magari con la paura di complicazioni. Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo con in vista un periodo raggiante soprattutto sul lato fisico: vi sentirete in ottima forma, percepirete un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena.

Nel lavoro, per chiudere, potreste essere invogliati a mettere in campo cose un po' azzardate. Il momento è buono ma fidatevi solo dei fatti, non delle chiacchiere. Voto 9.