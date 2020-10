L'Oroscopo del giorno 28 ottobre porta in primo piano l'ingresso di Venere nel comparto della Bilancia. Il generoso segno di Aria appena citato avrà certamente il pieno supporto del pianeta dei buoni sentimenti. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Bilancia fino a Pesci. A fare la differenza tra positività e negatività, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti in generale, anche una meravigliosa Luna presente in questo momento nel comparto dell'Ariete.

Bene, iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito all'Astrologia quotidiana evidenziando su tutti due segni: Bilancia e Sagittario. A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale nel periodo, si presume possa essere davvero entusiasmante il prossimo mercoledì per i due segni appena svelati, valutati a cinque stelle nel periodo. Diversamente, a dover sottostare a una giornata non proprio eclatante dal punto di vista astrologico, Pesci e Scorpione. Ai suddetti segni le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano rispettivamente un periodo "sottotono" e con il "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 28 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 28 ottobre

Un nuovo mercoledì è già alle porte e stuzzica la curiosità in merito a quale potrebbe essere l'indice di positività della giornata. In evidenza pertanto la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre. La scaletta sotto analisi in questo frangente mostra in primo piano il segno della Bilancia, forte dell'arrivo di Venere nel segno portatrice d'amore nonché della prima posizione in classifica.

A dare compagnia al segno di Aria in vetta alla scaletta un altro splendido segno: il Sagittario. Al secondo posto troviamo a pari merito Capricorno e Acquario, mentre a chiudere il gruppetto Pesci e Scorpione.

Di seguito il responso condensato, dettato dalle effemeridi ed interpretato come sempre dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia (Venere in Bilancia), Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali del 28 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di mercoledì 28 ottobre indica che partirà e proseguirà benissimo questo vostro giro di boa infrasettimanale. In amore, la vostra tenerezza e la natura romantica del vostro cuore saranno guidati da Venere, in arrivo nel segno proprio nel periodo indicato. Una conversazione intima con il vostro partner allieterà gran parte della giornata. Tassativamente insieme a chi amate vivrete dei momenti davvero magnifici. Single, caparbi e allegri vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti. Chi fosse eventualmente ancora in cerca dell'anima gemella, questo mercoledì potrebbe fare un incontro sicuramente interessante ai fini sentimentali: tenetevi pronti perché una bella sorpresa metterà in moto il batticuore...

Nel lavoro invece, il problema principale sarà quello di cercare di concentrarsi sulle questioni di prim'ordine, tralasciando per il momento tutte le altre. Non troppo dispendiose eventuali spese non programmate. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano una giornata assolutamente da non prendere sottogamba in quanto prevista con il "ko". Punto di negatività principale sarà dato da Urano in opposizione al Sole, astro di settore. In effetti, seppur il periodo non consenta distrazioni, tenere un atteggiamento molto concentrato porterà senz'altro benefici. In amore, saranno possibili tensioni con il partner a causa di quisquilie di poco conto sulle quali vi ritroverete a dibattere: a che pro?

Al solo scopo di non darla vinta alla controparte! Dai, siate elastici e per una volta siate voi per primi a cedere, ok? Single, l'oroscopo del giorno prevede che il vostro "radar emozionale" sarà acutamente affilato, quindi capace di rendervi spigolosi e molto puntigliosi. Calma, succede così tanto intorno a voi che avrete solo un desiderio: quello di essere lasciati in pace. Le previsioni del giorno riguardo i sentimenti consigliano di stare per un po' fermi e rilassati. Nel lavoro, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Forza, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti avviate nelle scorse settimane. Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno al segno del Sagittario indica che questo nuovo mercoledì, segnato in calendario con il giorno 28, porterà tanta positività nelle cose previste dalla routine, non escludendo in qualche caso anche un pizzico di buona fortuna. In amore, bene il rapporto con il partner; per quelli con problematiche aperte, buone possibilità di concluderle in modo convincente. In questi giorni molti di voi stanno vivendo una fase di grande energia e sicuramente avrete un atteggiamento positivo nei confronti della vita affettiva. Anche per chi avesse problemi nel rapporto le cose andranno meglio e molti si sentiranno più rilassati e tranquilli. Single, una serata tranquilla davanti alla televisione ci può anche stare; se però avete rifiutato inviti intriganti, allora c’è qualcosa che sicuramente non quadra: meditate.

Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo. Voto 9.

Oroscopo mercoledì 28 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 28 ottobre predice l'arrivo di un periodo sicuramente discreto, buono quanto basta ma - ovviamente - non esente dai soliti alti e bassi quotidiani. Diciamo che sarà una giornata impegnativa da portare a buon fine ma sapendo autogestirsi non sarà di certo impossibile da governare. In amore, la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio", oppure ancora in evoluzione: forse fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine.

Single, la giornata non risulterà essere perfetta per fare nuove conoscenze, specie se da tempo siete soli o avete voglia di un po’ di compagnia. Comunque, provateci ugualmente, magari accodandovi agli amici di sempre. Nel lavoro invece, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase, da un po' di tempo in lieve declino. Sforzatevi di rinnovare il vostro percorso con scelte sagge, senz'altro questo vi porterà verso un periodo favorevole. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì indicano nella più assoluta delle normalità questa parte centrale della settimana. Quattro stelle a corredo del segno sono già di per sé tutto un programma (positivo), se poi riuscirete ad incrementare le varie situazioni con un po' della vostra positività, allora il gioco per voi sarà fatto.

In amore, è ora di mettere un po’ di impegno nelle cose che fate: vi preme la tranquillità e la continuità affettiva? E allora non fatevi prendere dall’insicurezza che potrebbe portarvi a creare tensioni o battibecchi con il partner. Il vostro partner vi farà sentire molto soddisfatti e pieni di gioia: lasciatevi andare, solo così riuscirete a trascorre questi momenti in modo sereno e rilassato. Single, l'atmosfera di questo nuovo giorno si baserà soprattutto sulla fiducia incondizionata in voi stessi. Sfruttate al massimo la tranquillità di questo giorno per pensare a ciò che potrebbe dare ossigeno alla vostra vita affettiva. In quanto alle previsioni del giorno, quest'ultime invitano senz'altro a pensare prima di decidere qualsiasi mossa.

Nel lavoro, sapete bene che "i fatti" contano più delle parole, per questo sarete molto concentrati sugli impegni. Diciamo che il silenzio vi aiuterà ad ottenere migliori performance, evitando di cadere in facili distrazioni. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 28 ottobre, prevede un periodo decisamente agitato, indicato purtroppo con la sigla del "sottotono". Di certo beneficerete di una maggiore fiducia nelle persone che vi circondano e questo vi darà la forza per realizzare i vostri progetti: gli astri invogliano alla concentrazione e al relax generale. In amore, ci saranno momenti in cui sarebbe opportuno, soprattutto per voi con ascendente negativo in classifica, restarsene a letto!

Diciamo che questo mercoledì sarà una di quelle giornate in cui dovreste abbassare le aspettative e stringete i denti. In generale vi aspetta una fase abbastanza impegnativa, per cui meglio non abbassare la guardia, ok? Single, periodo abbastanza complesso anche per voi: avete chiari gli obiettivi? Se la risposta è "no", allora il primo step da osservare sarà "selezionare". Troppa carne al fuoco anziché facilitarvi le cose vi complicheranno ancor di più la vita. Nel lavoro, qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza e diplomazia. Saranno probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti. Voto 7.