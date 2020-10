L'Oroscopo di sabato 31 ottobre è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le odierne previsioni. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione della Luna in Toro. In analisi il primo giorno di weekend, tassativamente impostato sui sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Secondo quanto emerso nell'osservare il cielo astrale del momento, L'Astrologia senz'altro mette in primo piano il Capricorno, designato al "top del giorno" garantito da uno splendido Nettuno in sestile a Giove, Saturno e Plutone. Ottime possibilità messe in conto dagli astri anche per gli amici appartenenti a Pesci, indicati nel contesto in periodo da cinque stelle.

Invece posizionati abbastanza bene anche se un gradino sotto ai migliori, Bilancia, Scorpione e Acquario, trio valutato nel contesto con le quattro stelle relative ai periodi di normale routine.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni astrologiche su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 31 ottobre

Pronta per voi la nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata di sabato 31 ottobre. Ansiosi di sapere quante stelle ha ricevuto il vostro segno? Bene, di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 31 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di sabato 31 ottobre ad alcuni di voi, in prospettiva, indica la possibilità che possano prendere avvio nuovi interessi, principalmente legati al tempo libero. Le previsioni zodiacali prevedono intanto, in amore, un frangente non troppo difficile da portare a buon fine. Un sostanziale recupero del buon dialogo per molte coppie è già in corso, ma ancora le idee non sono chiare.

Sappiamo che questa parte finale di ottobre sta portando discrete risorse a molti dei nati del segno, ma per gustare pienamente i frutti dell'amore ci vorrà ancora un po' di pazienza. Single, nel corso del secondo pomeriggio potreste avere il piacere di incontrare una vecchia conoscenza, magari un amico/a che avevate perso di vista da un pezzo oppure ritrovare la stima di una bella persona.

Nel lavoro, infine, le energie necessarie e la voglia di fare ci saranno tutte. Dunque, non avrete scusanti per non impegnarvi un po' di più nelle cose. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano una giornata stabile, abbastanza positiva per le cose quotidiane. Avrete la conferma che la strada che avete intrapreso è quella giusta ed è in grado di rendervi felici. In definitiva, nonostante le continue curve composte da alti e bassi, le previsioni del giorno incoraggiano ad approfittare di ogni minima opportunità che potrebbe emergere nel corso di questo sabato. In amore potrebbero esserci desideri amorosi impellenti, ma di difficili da esaudire: dice il saggio, "chi la dura la vince!".

In alcuni casi, parlando di coppie, potrebbero continuare quelle piccole incertezze riscontrate nei giorni precedenti, comunque quasi tutte in via di risoluzione. Il consiglio per cercare di alzare l'indice di complicità con il partner è quello di stare calmi e sereni. Single, se state cercando di conquistare qualcuno riuscirete finalmente ad attirare la sua attenzione e, forse, con il tempo potrebbe nascere qualcosa di più profondo. Diciamo che la speranza è sempre l'ultima a morire... Nel lavoro invece, quasi ogni cosa andrà secondo i piani: sarete concentrati e attivi ed i risultati saranno ottimi. In arrivo buone opportunità per chi è in cerca di occupazione. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★.

L'oroscopo del giorno 31 ottobre al Sagittario indica toni abbastanza aspri in questa parte finale della settimana, con un avvio di weekend interessato da astri sicuramente negativi. In amore, senz'altro potreste avere urgenza di correre ai ripari: una discussione mai risolta e/o una parola di troppo e subito sarete pronti a iniziare un litigio con la persona amata. Intanto, chi vi conosce bene, tipo il vostro partner, sa già come comportarsi in giornate come questa. Single, poco o niente di importante all'orizzonte. Intanto, c'è da dire che la giornata inizierà davvero niente male, poi però piano piano scenderà di tono. A risentire di questa lieve discesa sarà in special modo la passione, relegando l'emozione in un angoletto buio del cuore.

Nel lavoro, sarete piuttosto permalosi: da evitare le discussioni con i colleghi. In particolare, un certo disordine nelle finanze potrebbe favorire cambiamenti o uscite non previste: siate dunque cauti! Voto 6-.

Oroscopo di sabato 31 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di sabato 31 ottobre predice l'arrivo uno splendido weekend, sostenuto a piene mani dall'ottimo sestile rilasciato da Nettuno nei riguardi dei pianeti di settore Plutone, Saturno e Giove. In amore, gli astri annunciano un frangente denso di nuovi progetti riguardante la vostra vita sentimentale. In coppia c'è una bella novità: una notizia sorprendente vi farà passare una serata fantastica con la persona che amate.

Senz'altro sarà una giornata all'insegna delle effusioni e delle romanticherie. Single, se siete in cerca dell'anima gemella di certo avrete l'occasione per fare nuove eccitanti conquiste; siate pronti. In alcuni casi torneranno alla ribalta delle buone occasioni, ultimamente un po' sfumate. Nel lavoro, sarete semplicemente effervescenti, brillanti e starvi accanto sarà per tutti un piacere. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi nell'umore. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di sabato annunciano un weekend tutto da gustare! Quindi una bella giornata da vivere nel migliore dei modi, sia esso relativo a situazioni sentimentali che riguardanti problematiche professionali/lavorative.

Un occhio di riguardo alle amicizie "di primo pelo", da coltivare amorevolmente perché presto si trasformeranno in qualcosa di veramente speciale! In amore, sarete alla ricerca di un equilibrio affettivo che dia stabilità nella vita di relazione: tenetevi pronti a fare anche qualche piccola rinuncia o sacrificio, ne sarete enormemente ripagati in futuro. Single, tutto bene e godibile a pieno fino a quando i ricordi sono fonte di commozione, quando però vi impediscono di vivere con gioia il presente, allora è meglio darci un taglio (recepito il consiglio, si?). Riguardo alcuni di voi, una persona incontrata non molto tempo addietro potrebbe farsi avanti con una travolgente quanto spiazzante proposta (siamo curiosi: fateci sapere!).

Nel lavoro intanto, se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi oppure di concludere degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del 31 di ottobre, predice che evolverà molto bene queste parte della settimana, sotto molti punti di vista. Vi attende senz'altro una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di sana gelosia che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non avrete nulla da rimpiangere alla vita. In amore, un giorno luminoso vi attende grazie ad una splendida posizione di Nettuno, pianeta di comparto, nel contempo in delizioso sestile al trio astrale Giove-Saturno-Plutone.

Certamente in tanti, dall'alba fino al tramonto vivrete con un'aurea protettiva in grado di rendere molto armonioso il vostro rapporto sentimentale. Single, gli scambi con le persone vicine diventeranno più chiari, allora sarà questo il momento migliore per agire o parlare con efficacia dei propri desideri. Potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata. Nel lavoro, per chiudere, buone prospettive per la carriera: le vostre intenzioni saranno chiare e la vostra capacità d’impegno sarà al massimo. Voto 9.