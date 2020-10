Il fine settimana del 17 e 18 ottobre 2020 presenterà delle giornate molto più “leggere” e ricche di prospettive personali più che di stampo lavorativo. Fatta eccezione per il segno dei Gemelli, i quali avranno delle opportunità che non dovranno lasciarsi assolutamente sfuggire, e per il segno della Vergine perché avrà molto per cui combattere nel campo professionale.

In rialzo l'umore dei segni di acqua, fra cui lo Scorpione e i Pesci.

Ariete alleggerito dagli impegni

Ariete: alla fine della settimana non sarete più così schiacciati dal peso delle responsabilità professionali, anzi. Riceverete pienamente i frutti del vostro lavoro con qualche altra novità che non dovrete assolutamente lasciarvi sfuggire dalle mani.

In amore ci sarà qualche piccola scaramuccia, ma niente di grave.

Toro: dovrete riflettere bene su un'amicizia che vi ha spesso messo in contraddizione e che ora vi ha messo davanti a una sorta di “bivio”. Cercate di comprendere bene cosa volete essere per questa persona, senza dover fare i salti mortali per un niente di fatto.

Sul lavoro avrete quella marcia in più dettata da una novità positiva e che farà il vostro interesse.

Gemelli: questo weekend si presenterà come uno dei migliori del mese, perciò non stupitevi se ci sarà un giro di vite nella coppia oppure un affiatamento maggiore nella cerchia familiare.

Anche le opportunità lavorative potrebbero darvi qualche chance in più, soprattutto se siete alla ricerca di lavoro.

Cancro: sarà un fine settimana molto sereno, anche se dovreste trascorrerlo in solitaria. Oramai la vostra mente ha raggiunto uno stato in cui dovrete concentrarvi su una cosa piuttosto che su un'altra.

Una domenica dedicata al riposo sarà ottimale per conservare le forze.

Leone: vi attende un fine settimana solare e intraprendente, che vi darà una forza inedita sul lavoro ma anche una spiccata capacità di stampo comunicativo all'interno della cerchia familiare.

Dovreste essere soltanto più onesti con i vostri sentimenti, specialmente per quanto riguarda il partner.

Vergine: purtroppo il luogo di lavoro sarà un vero e proprio campo di battaglia, in cui ci saranno molti dissapori e qualche situazione troppo insopportabile per poterla ignorare. Ciò porterà a farvi litigare con un collega o con qualche membro della vostra squadra di lavoro.

Avete bisogno di rilassarvi, siete troppo ansiosi.

Capricorno al 'top'

Bilancia: si presenteranno delle occasioni finanziarie niente male, ma per ora dovrete semplicemente continuare i vostri progetti godendo di tanto in tanto delle ore libere.

In amore, ma anche negli affetti, ci saranno delle riappacificazioni che non vi daranno una soddisfazione a tutto tondo.

Scorpione: il vostro umore sarà decisamente migliore, e sarà tutto merito di qualcuno a voi vicino che si è dato da fare per voi e per la vostra felicità. Sarà arrivato il momento per ricompensarla, ma con un'onestà e una sincerità che voi non avete mai smesso di dimostrare.

Sarà anche il momento di cominciare qualche nuovo hobby.

Sagittario: avrete a disposizione molto più tempo per fare qualcosa che desiderate.

Sarà anche un ottimo momento per poter fare nuove conoscenze sulla base di interessi comuni.

In campo amoroso potreste essere inclini a bistrattare il romanticismo.

Capricorno: il vostro fine settimana chiuderà in bellezza con questi giorni carichi di sano romanticismo e qualche progetto in più da condividere con il partner. Fate del vostro meglio anche in campo professionale, nonostante non ci siano molte prospettive allettanti in questo momento così difficile.

Avrete qualche occasione in più per svagarvi.

Acquario: risolverete qualche questione burocratica con una diligenza più profonda e con lo spirito molto più sereno. Forse in famiglia l'atmosfera non sarà delle migliori, ma avrete dalla vostra parte un atteggiamento più tranquillo e più spassionato.

Qualche tensione nella coppia vi farà rivalutare qualche azione recente.

Pesci: ci sarà un po' di pentimento per qualche scelta presa che potrebbe accompagnarvi piuttosto a lungo. L'entusiasmo sul lavoro sarà decisamente calato, ma sarà l'amore quello che riporterà in auge il vostro umore e la vostra allegria. Anche per i single ci saranno novità di cui rallegrarsi.