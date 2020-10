L'Oroscopo di domenica 1 novembre è pronto a passare in rassegna le previsioni astrali di questa prima giornata novembrina. Sarà una domenica importante con dei risvolti significativi. La Luna sarà ancora in Toro, quindi entro la serata giungeranno delle novità che riguarderanno la maggior parte dei segni zodiacali. I nativi dei Pesci si sentiranno in pace mentre i Cancro avranno dei doveri da gestire. Scopriamo nel dettaglio le previsioni di questa giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Vergine – 12° posto - In questa giornata rischierete di sentirvi poco in forma e fuori rotta.

Qualcosa o qualcuno finirà per scuotervi nel profondo facendovi notare che non state facendo niente per migliorarvi. Dunque, anziché arrabbiarvi o offendervi, datevi da fare e cominciare a marciare sul giusto binario. Una recente ferita vi ha risucchiato tutte le energie mentali, in tal caso prendetevi tutto il tempo necessario per leccarvi le ferite: quando sarete pronti, ricomincerete.

Capricorno – 11° in classifica - Vi avevano detto che questo sarebbe stato il vostro anno fortunato, ma le cose sono andate completamente all'opposto. La buona notizia è che l'amarezza delle aspettative disilluse, sarà presto destinata a svanire. Fate tesoro delle esperienze fatte e imparate dai vostri stessi errori.

Consumate più frutta e verdura di stagione, bandite i cibi preconfezionati.

Ariete – 10° posto - Non è mica facile resistere alle tentazioni. Spesso vorreste migliorare le vostre abitudini di vita, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Allenate la vostra costanza e la vostra perseveranza, tutto parte da queste due qualità.

Leggete più libri e fate delle regolari passeggiate all'aria aperta. In famiglia ci sarà bisogno del vostro aiuto!

Leone – 9° in classifica - Domenica mediocre e assonnata. State navigando in cattive acque finanziarie, ma anziché gettare la spugna chiedetevi cosa potete fare di diverso dalla concorrenza per farvi notare.

Omologarvi alla massa non vi porterà da nessuna parte. Guardate oltre i soliti preconcetti, questo è il periodo migliore per fare dei passi in avanti verso un futuro più alla portata di tutti e soprattutto funzionale. Spremete le meningi e mettetevi alla prova.

Scorpione – 8° posto - Spesso vi lasciate frenare da quello che gli altri potrebbero dire o pensare di voi, ma questo aspetto rischierà di accrescere i rimpianti. Anziché pensare, agite. In questa giornata avrete modo di scavare a fondo nelle vostre paure e di comprendere finalmente che esse sono irrazionali. Entro dicembre effettuerete dei cambiamenti importanti, non indugiate troppo a lungo sulle cose effimere, state perdendo di vista ciò che conta veramente!

Bilancia – 7° in classifica - Diffidate di chi dice che non ce la potete fare o che certi successi si raggiungono per vie losche! Il pessimismo finirà per inchiodarvi al punto zero, quindi date più fiducia alle vostre passioni e sperimentate sempre. Circondatevi di persone positive e di coloro che vi aiutano a vedere la vita dalla migliore angolazione possibile. Siete un segno geniale, ma con scarsa autostima.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli – 6° posto - In questo periodo così complicato occorre essere innovativi e rivoluzionari. Le idee e i modus operandi che avete applicato finora, non funzionano più e quindi vanno sostituiti ed eliminati. Cercate delle nuove soluzioni, partite in esplorazione e fate tantissime ricerche: chi non rinnova fallisce!

Per quanto riguarda l'amore, non vale la pena arrabbiarsi per ogni piccola cosa, pensate di più a voi stessi e meno alle polemiche.

Sagittario – 5° in classifica - Novità in arrivo in queste 24 ore, avrete modo di apprendere delle nuove disposizioni e vi preparerete ad accogliere una serie di cambiamenti. Durante questo lunghissimo 2020 non avete fatto altro che adattarvi alla situazione generale, ma avete rinunciato a tante cose. In questa domenica vi alzerete pimpanti e determinati. Vi dedicherete ai vostri hobby o magari vi occuperete dell'abitazione domestica. Anche se avete lavorato duramente per tutta la settimana, non potete permettervi di poltrire.

Cancro – 4° posto - L’oroscopo del giorno 1 novembre si presenta interessante e invita a puntare sulla qualità anziché sulla quantità.

Siete un segno stacanovista e pieno di responsabilità, non a caso tirate avanti la casa, la famiglia, il lavoro e questo non è affatto semplice. Ultimamente state considerando delle nuove soluzioni da poter applicare nel vostro quotidiano pur di semplificarvi la vita. Le stelle rivelano che entro la fine della prossima settimana prenderete delle decisioni e farete un bel passo in avanti. Giornata favolosa.

Pesci – 3° in classifica - La vostra capacità espressiva risulterà nettamente superiore e questo vi stimolerà a dare e fare di più. Focalizzatevi su ciò che conta veramente, coltivate un hobby e cercate di perfezionarvi in tutte le situazioni. Non trascurate i sentimenti, lasciatevi andare e prendete la vita con maggiore leggerezza.

Delle offerte imperdibili vi capiteranno sottomano. Shopping online.

Acquario – 2° posto - Godetevi questa promettente e luminosa domenica che vi porterà a sentirvi in ottima forma. Ripenserete a delle persone che adesso non fanno più parte della vostra vita e sarete grati di averle incontrate. Sarete pronti a voltare pagina e a vivere ogni giornata con il piglio giusto. I cuori solitari si abbandoneranno in tenere confidenze online mentre le coppie conviventi o sposate parleranno di vecchi ricordi. Creatività stellare in cucina.

Toro – 1° in classifica - La Luna nel vostro segno, questa volta vi supporterà fornendovi tutte le giuste soluzioni e quelle risposte che cercate da tempo. Meno è meglio, soprattutto se ci si dedica anima e corpo a perfezionare il lavoro o un certo progetto.

Eliminate ogni forma di distrazione e riducete il tempo davanti agli schermi. Avete un gran bisogno di rinascere e scoprire il vostro vero valore. Createvi un piccolo angolino rilassante dove poter trascorrere del tempo di qualità.