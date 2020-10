L'Oroscopo del giorno 14 ottobre è arrivato, puntuale come sempre all'incontro quotidiano con voi lettori. Cosa bolle in pentola in campo sentimentale e nel lavoro? Domanda non banale, anzi, buona per dare lo spunto per qualche breve anticipazione sulla giornata sotto analisi. Ebbene, ad avere diritto e l'onore di portare sul capo la "corona" di segno super fortunato, questo mercoledì saranno gli amici nativi dello Scorpione: il generoso segno di Acqua avrà dalla sua il pieno conforto di Venere, presente in questo periodo in 'Casa 6' nel settore della Vergine, in splendido sestile a Mercurio (ne segno).

Continuando a parlare di positività soprattutto visto lo splendido cielo, senz'altro ad avere buone opportunità da spalmare nei settori legati ai sentimenti e/o alle attività quotidiane saranno Bilancia, Sagittario e Pesci, al momento valutati a cinque stelle. Invece da segnalare un frangente decisamente poco positivo a carico dell'Acquario, in questo caso valutato in giornata da "sottotono". Dubbi? Andiamo pure ad analizzare in profondità le previsioni zodiacali di mercoledì iniziando a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del 14 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline mercoledì 14 ottobre

Il prossimo mercoledì è pronto a deliziarci - si spera - con qualche sorpresa a livello astrologico, ovviamente non per tutti.

Vogliosi di sapere chi avrà la "mano vincente" a metà di questa settimana? La risposta come facile intuire è pronta già all'interno della nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 14 ottobre 2020. Bene, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura articolo, passiamo immediatamente a togliere il velo dal resoconto finale.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali del 14 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 14 ottobre anticipa che sarà davvero non male questo nuovo mercoledì, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendo a gestire ogni situazione nel modo giusto. In amore, sarà una giornata sufficientemente positiva. I nati del segno saranno pervasi da sprazzi di buonumore in grado di bilanciare eventuali momenti impegnativi. Al centro delle attenzioni ci sarà il partner con le proprie problematiche e dubbi al seguito: regalategli pure una giornata serena, se lo merita!

Single, vivaci e brillanti, emergerete nella cerchia dei vostri amici per fascino ed allegria. Tali doti, sicuramente saranno capaci di catturare la simpatia di tutti e, per alcuni, potrebbe verificarsi la sospirata realizzazione di un sogno. Nel lavoro, con gli astri complici, la fiducia in voi stessi permarrà ad alta quota e vi regalerà la carta vincente per risolvere alcune situazioni complicate. Avrete l'estro e la capacità di apportare dei cambiamenti ai progetti in atto e potrete anche contare su qualche guadagno in più. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Splendido mercoledì per tantissimi nativi. Venere in sestile a Mercurio, vostro pianeta di settore, si prepara a portare ottime notizie riguardo i sentimenti in generale.

In amore, quest'ultimo si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. In molti vi riavvicinerete molto di più, rispetto ai giorni passati, agli interessi partner: la felicità vi renderà belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale. Single, avete bisogno di pensare a lungo prima di buttarvi in qualcosa di nuovo, vero? Bene, allora cercate di mantenere la calma in modo da poter prendere la decisione più giusta per i vostri sentimenti. Avrete un buon equilibrio e se sarete fortunati potreste trasformare un sogno in realtà: questo mercoledì tutto potrebbe avverarsi.

Nel lavoro, importati posizioni planetarie disegneranno un giorno ricco di opportunità, ottimo per affermarsi nelle piccole come nelle grandi cose. Sappiate che in questo periodo siete davvero imbattibili, qualunque cosa facciate. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 14 ottobre al Sagittario indica un periodo potenzialmente in grado si partire molto positivamente. Infatti questa parte della settimana sicuramente sarà confortata da situazioni positive, dimostrandosi nel complesso anche abbastanza vivace. Attenti però, anche se avrete astri discretamente a favore, evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo, rischiereste di finire in una ragnatela da cui poi non sapreste come uscirne.

In amore, qualcuno potrebbe farvi (ri)vivere delle esperienze semplici ma sfiziose: senz'altro serviranno a ricordare che non è sempre necessario complicarsi la vita per essere felici, magari sperando in qualcosa o qualcuno di inarrivabile. In media, diciamo che porterà sufficiente affetto e un briciolo di dolcezza nella vostra vita di coppia, forse obbligandovi anche a risolvere alcuni problemi in corso: fatelo, ovviamente insieme a chi amate. Nel lavoro infine, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e/o di rendervi indispensabili nel vostro ambiente professionale. Evitate comunque di fare promesse se non siete sicuri al 100% di poterle mantenere. Voto 8+.

Oroscopo di mercoledì 14 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 14 ottobre, preannuncia un periodo in linea di massima "sottotono". Quindi, assai probabili possano sovvenire sfumature grigio-scuro, tanto per dire che in determinati frangenti potreste avere a che fare con situazioni o persone abbastanza impegnative da gestire. In amore, altresì, sarete in cerca della serenità in famiglia e soprattutto nel rapporto di coppia. La situazione che state vivendo non sarà di certo florida e il vostro carattere burrascoso ne risentirà sicuramente: tranquillizzatevi pensando solo positivo. Single, sarete condivisi tra il bisogno di stabilità e sicurezza emotiva ed il vostro inesorabile bisogno di passione.

Sappiate comunque che non sarete affatto costretti a sacrificare l'uno o l'altro tra i due, perché senz'altro verrà fuori un’altra via di uscita: trovatela! Nel lavoro dovreste cambiare atteggiamento se non volete avere problemi con gli altri colleghi: inteso il consiglio? Se poi così non dovesse essere, non agitatevi, anche perché qualcuno arriverà dicerto in vostro aiuto consigliandovi. Riuscirete a risolvere comunque, tranquilli. Voto 6-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di mercoledì prevedono un giorno non troppo positivo, probabilmente sottoposto alla flemma delle giornate indicate come "sottotono". Gli astri saranno poco benevoli, questo è vero, ma è altrettanto vero che gli stessi non saranno del tutto negativi, specialmente a metà periodo.

Attenti: in qualche occasione sarete messi a dura prova da una persona particolarmente acida, a tal punto da farvi saltare i nervi: pensate positivo e non abbassatevi allo stesso livello, ok. In amore, invitanti tentazioni potrebbero mettere in pericolo rapporti già in crisi. Intanto per i più trasgressivi si prospettano avventure mozzafiato ma, contestualmente, ad alto tasso di rischio: occhio "alle penne". In coppia potrebbero esserci contenziosi in merito ad una scelta da fare: che ne direste (per una volta) di assecondare il parere del partner? Se single invece, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni e i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Nel lavoro, l'Astrologia invita a lasciar perdere quegli impegni che non saranno necessari: per trascorrere una giornata serena e tranquilla dovreste saper bene bilanciare il dovere con il piacere.

Voto 7-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 14 ottobre, indica un periodo abbastanza positivo, a tratti buono ed in altrettanti meno efficace. In generale, diciamo pure che sarà una giornata piacevole, ovviamente avendo l'accortezza di viverla senza pretese, così come verrà. Pertanto sappiate che è stata valutata positiva dall'Astrologia quotidiana questa parte della settimana, quindi starà poi a voi renderla piacevole, magari evitando situazioni o persone a rischio stress. In amore intanto, visto la buona posizione di Giove, Plutone e Mercurio, quest'ultimo in ottimo sestile a Venere (speculare positivo al 90%), il periodo promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?).

Un consiglio spassionato per alcune coppie (ognuno faccia un resoconto mnemonico per vedere se rientri o meno): non stuzzicate il cane che dorme, leggasi ovviamente "il vostro partner", ma godetevi la serenità che vi dovesse essere donata in questo momento facendone tesoro. Single, la giornata porterà sicuramente splendide occasioni di incontro e/o divertimento, specie se aventi come ascendente Ariete, Vergine o Scorpione. Basterà dare una sistemata al look per sbloccare una situazione sentimentale in stallo a cui tenete tanto. Nel lavoro infine, per risanare in fretta la vostra voglia di fare servirebbe dare più spazio all'inventiva o alle buone intuizioni. Coraggio, se avete idee o progetti fatevi pure avanti senza timore: sarete ripagati. Voto 8.