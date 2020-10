L'Oroscopo del giorno 16 ottobre è pronto a valutare la giornata del prossimo venerdì attraverso le analisi astrologiche e la relativa classifica stelline sul periodo. Questo quinto giorno dell'attuale settimana, terra di confine tra gli impegni lavorativi e quelli da dedicare ai preparativi per il nuovo weekend, è analizzato come al solito in relazione ai settori della vita quotidiana interessanti sia l'amore che il lavoro. Curiosi di sapere, tra quest'ultimi, quali saranno i segni più fortunati del giorno? A tal proposito gli astri annunciano la posizione migliore a favore di Bilancia e Scorpione, nel contesto entrambi super-favoriti.

Invece, per quel che concerne la situazione relativa ai restanti segni relativi alla sestina sotto analisi, ad avere un periodo normale sia in ambito sentimentale che nella parte interessante gli impegni quotidiani saranno Sagittario, Capricorno e Acquario. Invece, visto l'attuale cielo astrale poco performante, le previsioni zodiacali di venerdì invitano alla calma gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dei Pesci. I nativi nel segno di Acqua si troveranno di fronte ad impellenti scelte da mettere in atto, legate quasi sicuramente all'attuale vita sentimentale.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 16 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline venerdì 16 ottobre

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo venerdì. In bella vista, come di consueto, la nostra nuova scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente impostate sul periodo di riferimento. In questo caso andremo a valutare l'ultimo giorno dedicato normalmente alle attività di lavoro, prima dell'inizio del weekend.

Il tutto riepilogato nella sottostante classifica stelline del 16 ottobre 2020.

A questo punto la domanda è: come interpretare le stelline sulla giornata rispetto al voto indicato sul segno? Prima di rispondere è bene fare una premessa: sappiamo tutti che oltre a tenere conto del proprio simbolo di nascita bisogna anche tenere in considerazione il relativo ascendente.

In questo caso, volendo dare una valutazione migliore al voto in pagella, bisogna conoscere in che posizione risulta l'ascendente personale: se risulta al di sopra del segno aggiungere al voto indicato un "+", altrimenti se al di sotto del segno considerare un "-" al voto in pagella; invece se entrambi segno e ascendente sono sulla stessa posizione in classifica, resta il voto assegnato.

Per i segni appartenenti alla prima sestina (come mostrato negli esempi sottostanti, per l'Ariete), andare a controllare la classifica presente nell'articolo dedicato.

Esempio: coloro del Sagittario (quattro stelle e voto otto) con ascendente Pesci devono considerare "voto 8-") in quanto ascendente al di sotto del segno.

Atri esempi su segno/ascendente:

Capricorno ascendente Bilancia (asc. al di sopra del segno, in classifica) = voto 8+

(asc. al di sopra del segno, in classifica) = voto 8+ Acquario ascendente Sagittario (asc. stessa posizione del segno, in classifica = voto 8

(asc. stessa posizione del segno, in classifica = voto 8 Capricorno ascendente Ariete* (asc. stessa posizione del segno, in classifica) = voto 8.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 16 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 16 ottobre prevede un ottimo venerdì grazie a Sole e Luna in congiunzione in Bilancia.

La giornata è stata infatti messa in programma dall'Astrologia come a massima positività. La vostra Carta Astrale vede al top i sentimenti e gli affetti in generale: datevi da fare perché verranno giorni in cui le stelle non saranno più tanto generose nei vostri confronti e allora rimpiangerete le tante occasioni perse. In amore state superando giorno dopo giorno molte delle vostre insicurezze e il vostro carattere si va sempre più fortificando. Chi vi sta intorno se ne sarà già accorto da un pezzo e senz'altro è già pronto a gioire con voi. Se single invece, davvero si intravvede una splendida giornata, con la Luna nel segno pronta a brillare sempre più nel vostro cielo, rendendovi felici ed affascinanti come non mai.

Diciamo che in questo periodo non sarà difficile per voi appagare qualcuno dei vostri più intimi desideri amorosi. Nel lavoro infine, ci saranno cambiamenti improvvisi e inattesi. Tranquilli, grazie all'ottimismo e alla rinnovata fiducia avrete la forza per superare ogni tipo di problema. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano una giornata senz'altro più che ottima, questo è poco ma sicuro. Qualche tentennamento potrebbe esserci a fine periodo: basterà tenere un po' più alta la concentrazione e tutto andrà secondo il vostro sperare. Prendete atto intanto che più di qualcuno tra voi nativi potrebbe non avere le idee troppo chiare sul da farsi: agite d'istinto ma fatelo velocemente.

In amore pertanto, la giornata sarà dolce e zuccherata soprattutto nella vostra vita di coppia: avrete un'eccellente attrazione fisica pronta a far esplodere passioni e desideri sopiti. In generale, sia la Luna in avvicinamento al segno (questo sabato sarà da voi!), che Venere in sestile a Mercurio (nel segno), porteranno un turbinio di emozioni e nuove sensazioni qualunque sia il vostro credo o convinzione sentimentale. Single, non avete di certo i peli sulla lingua quando si tratta di mostrare la portata dei vostri desideri alla persona che vi interessa, vero? Bene, il modo in cui andrete ad atteggiarvi però, dovrà essere quanto più disarmante possibile. L'obbiettivo per voi sarà essere decisi negli approcci per favorire l'eventuale conquista.

Nel lavoro infine, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa, a patto di riuscire a calare per tempo eventuali buone carte. In caldo buone idee da mettere in ballo molto presto: occhi aperti! Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 16 ottobre a voi del segno indica una giornata buona. Ovviamente da essere concentrati se nel periodo dovessero capitare momenti impegnativi o eventualmente concitati. In generale però, tutto abbastanza bene in diversi fronti. Un’iniziativa un filo rischiosa intanto regalerà belle soddisfazioni (morali e finanziarie) a chi svolge un’attività autonoma, indipendente. In amore abbastanza buono il periodo, anche se a tratti intervallato dagli onnipresenti alti e bassi.

Per ciò che concerne i rapporti di coppia intanto, sforzatevi di trovare un modo per (ri)trovare quel punto di incontro con il partner che ultimamente è venuto meno; magari anche riuscire a riportare in equilibrio quei rapporti di coppia incrinati dalla routine. Single, nessun problema importante all'orizzonte. La vostra buona energia vi permetterà di interagire con le persone che più vi piacciono. In aumento la voglia di essere ammirati, sia nel look che nel fisico. Per questo non riuscirete affatto a stare fermi, pronti a farvi in quattro pur di farvi notare. Nel lavoro, non aspettatevi nuovi traguardi da raggiungere ma piccoli passi: potrebbero portarvi lontano. A molti di voi non manca certo la voglia di (ri)cominciare, vero?

La situazione economica resta la solita: pensate a chi sta peggio. Voto 8.

Oroscopo di venerdì 16 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 16 ottobre prevedono un periodo stabile. In qualche caso l'Astrologia preannuncia momenti un po' monotoni, a tratti persino stancanti, tuttavia mai del tutto negativi e alla fine non difficili da governare. Se saprete sorridere il mondo vi sorriderà a sua volta. Finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità in ambito famigliare e/o lavorativo. Consiglio: impegnatevi un po' di più se volete raggiungere risultati concreti, ok? In amore, gli astri invitano ad essere partecipi nei prossimi discorsi con il partner, in più servirà molta più disponibilità in ambito sentimentale: rimanere semplicemente "dietro le quinte" aspettando le decisioni degli altri non è certo la scelta più idonea da fare.

In parte saranno da evitare eventuali iniziative personali considerate rischiose, specialmente a livello di parentado. Ottima invece la situazione riguardo il lavoro. Gli astri faranno a gara per agevolarvi: attorno a voi forse ci saranno opportunità da cogliere al volo. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di venerdì preannunciano un discreto periodo, in parte abbastanza convincente per molti di voi nativi (ovviamente la differenza potrebbe farla l'ascendente: correte a leggere le istruzioni presenti nella parte dedicata alla classifica stelline!). Se poi la noia o l'apatia dovessero prendere il sopravvento, poco male, potrete sempre vantarvi di aver vissuto in generale un periodo non negativo.

In amore, diciamo che il periodo inizierà con il sorriso, con ottime prospettive su cui puntare. In generale, sarete abbastanza passionali e gioiosi riuscendo a tenere per voi eventuali stati d’ansia relativi a "certe situazioni" che sapete. Di certo comunque saprete ben districarvi in merito ad una questione aperta, riuscendo a fare chiarezza a un problema abbastanza complesso. Single, forse ci saranno momenti in cui vacillerete: in fondo al vostro cuore troverete le indicazioni per poter fare la scelta più giusta. Potrete così ristabilire quell'equilibrio che era venuto meno nei giorni scorsi e che, forse, non siete stati in grado di gestire (non per colpa vostra!). Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 16 ottobre presume possa essere un periodo abbastanza instabile con scelte obbligate da porre in ambito sentimentale. Probabili difficoltà in arrivo nella tarda mattinata o nella parte centrale del pomeriggio. In amore intanto, un esercito di buoni propositi sono pronti a girarvi le spalle, questo per via della barriera imposta dalla solita Venere in opposizione al vostro buon Nettuno, il che non permetterà il passaggio di flussi positivi verso il vostro settore. Qualcosa nella vita di coppia non riuscirà come voi vorreste o, forse, come il partner si aspetta che fosse. Se single invece, occhio al periodo: il momento poco positivo stimolerà in voi un forte egocentrismo e, senza che ve ne rendiate conto, potreste mettere a repentaglio anche alcune amicizie già da tempo consolidate. Datevi da fare riguardo quella questione che sapete: il ferro va battuto finché è caldo... Nel lavoro, dovete allontanare i malesseri e cercare di rimanere obiettivi, saldi nei vostri principi. Solo così costruirete le fondamenta al vostro futuro. Voto 6.