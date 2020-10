L'Oroscopo del giorno 17 ottobre è pronto a dare conto sul probabile andamento riservato dall'astrologia del primo giorno di weekend. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro nel frangente sotto la positiva protezione della Luna, questo inizio weekend in ingresso nel settore astrologico dello Scorpione. Nel presente contesto ad essere analizzati, lo precisiamo, saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In pochi avranno massimo vantaggio dal transito sopracitato: il più avvantaggiato sarà ovviamente lo Scorpione, nel frangente considerato al "top del giorno".

Intanto ad avere altresì ottimo supporto da parte degli astri del periodo saranno di certo anche coloro nativi del Capricorno e dell'Acquario, in questo caso sottolineati da cinque ottime stelline super-fortunate. Invece a doversi confrontare con un periodo abbastanza difficile a cui dover far fronte, considerato con la spunta del "sottotono" nelle previsioni zodiacali di sabato, gli amici del Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 17 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

La classifica stelline del giorno 17 ottobre

La nuova nuova classifica stelline interessante la giornata di sabato 17 ottobre, è pronta a dire la sua in merito a come sarà la giornata del prossimo inizio week-end.

Tra i sei segni sotto analisi in questa sede, in evidenza come già anticipato troviamo lo Scorpione al primo posto con il Capricorno e l'Acquario posizionati al secondo. Il centro classifica invece vede solo due segni: Bilancia e Pesci a pari merito in terza posizione. Chiude la scaletta il Sagittario, presente all'ultimo posto con solo due stelle a corredo del segno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come sempre dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Sagittario.

★★: nessuno

Previsioni zodiacali del 17 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 17 ottobre annuncia che sarà una giornata buona. Ansiosi di sapere come andrà nel lavoro e in ambito sentimentale? Chiediamolo alle stelle: in pratica, voi del segno non dovreste avere problemi di sorta in quanto il periodo è stato valutato con le quattro stelle indicative di assoluta normalità. In amore, il periodo vi vedrà abbastanza favoriti: grazie alla specialissima amica Luna, la vita di coppia potrebbe regalare momenti intensi con la persona di sempre. Approfittatene per mettere in programma una serata tranquilla, magari cenando a lume di candela con un sottofondo della vostra musica preferita. Single, qualcuno di voi nativi andrà incontro a situazioni abbastanza imbarazzanti: impossibile trovare la giusta soluzione senza mettere a rischio la propria credibilità.

La giornata di domani potrebbe favorire il nascere di leggeri, seppur stressanti malintesi: occhio! Nel lavoro, alcune vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentirete pronti a superare gli ostacoli che il destino eventualmente potrebbe mettervi davanti. Il morale comunque sarà buono intorno a voi e sarete efficaci nelle vostre attività con risultati tangibili. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano la giornata coincidente con la ripartenza di un nuovo week-end al massimo delle possibilità. Ovviamente, tutto o quasi sarà da investire in campo sentimentale e il perché lo abbiamo già anticipato in apertura: la presenza positiva della Luna nel segno portatrice di benevoli influssi senz'altro in grado di influenzare positivamente la sfera affettiva.

Ad essere favoriti senz'altro i contatti interpersonali soprattutto e maggiormente quelli a livello passionale. In amore pertanto, il periodo sarà decisamente in ripresa: godetevi questo momento di serenità e siate spensierati. La stanchezza dei giorni scorsi è ormai passata, adesso datevi da fare con eventuali conquiste, se ancora interessano: saranno finalmente alla vostra portata. L'amore, quello con la "A" maiuscola, molto presto si risveglierà, sappiatelo. Dunque chi lo cerca dovrà prepararsi moralmente e soprattutto fisicamente a incontrare nuove persone. Tra quest'ultime potrebbe esserci quella giusta che fa per voi. Gli astri del momento invitano con forza a darsi da fare. Nel lavoro intanto, sarete molto abili nell'amministrarvi riuscendo a mettere da parte persino delle piccole somme di denaro.

Poco è vero, comunque utili per vivere in modo più sereno la quotidianità. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di sabato 17 ottobre al Sagittario indica una partenza di week-end abbastanza "sottotono". Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane, dunque, bisogna che abbiate tanta pazienza e siate calmi. In generale, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre capacità. Cercate comunque di non compromettere eventuali sforzi fatti fino ad ora (in qualsiasi ambito) ma cercate di state calmi. In amore, alcuni contesti vedranno i rapporti con il partner prossimi a diventare più tesi del solito: la causa? I soliti problemi mai risolti che ogni tanto ritornano: il periodo non è troppo sorridente per chi vive in coppia...

In caso di attriti, cercate quindi di evitare le polemiche. Single, muovetevi con calma, ok ? La voglia di modificare alcune cose o di cambiare la qualità della vita sarà molto pressante: occhio, se sarete precipitosi rischierete di commettere errori o passi falsi. Nel lavoro intanto, ci sarà chi vi farà buon viso ma poi giocherà sporco nei vostri confronti. Fate attenzione a una persona (invidiosa?) del vostro giro: cercherà di trarvi in inganno in modo subdolo. Voto 7.

Oroscopo di sabato 17 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 17 ottobre predice che partirà benissimo questo avvio di week-end, senza grosse negatività a cui dover porre rimedio.

Secondo quanto ricavato dalla vostra Carta Astrale, quindi, il periodo sarà all'insegna della piena positività con ottime opportunità da sfruttare sia in campo sentimentale che in ambito lavorativo. In amore andrete incontro ad un periodo molto appagante. Per tantissimi nativi il rapporto di coppia registrerà momenti davvero sublimi. Migliorerà sicuramente il dialogo con il partner e si creerà una nuova intesa, di certo molto più interessante di adesso. Single, per molti di voi questo sabato sarà molto importante per quanto riguarda alcuni affetti da classificare. Diciamo che il periodo potrebbe regalare emozioni e qualche piccola novità, ma solo se avrete il coraggio di assecondare la voce del vostro cuore, altrimenti picche!

Nel lavoro infine, il cielo tiferà per voi, perciò vi attende un giorno gratificante e creativo. Sarete particolarmente determinati, pronti ad affrontare e superare con sicurezza le sfide che vi si presenteranno. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali del 17 di ottobre annunciano una partenza di giornata davvero alla grande, con ottime probabilità di chiudere ancora meglio. Diciamo che sarete degni protagonisti dell'intero periodo, vi sentirete in splendida forma, collaborativi ed abbastanza curiosi. Soprattutto, in tanti sarete ben disposti verso nuove esperienze a carattere sentimentale. In amore, splendide prospettive sulle quali puntare: potreste avere delle belle soddisfazioni da chi mai lo avreste aspettato.

Intense emozioni saranno da vivere appieno: scopritevi più innamorati che mai, perché il vostro cielo si annuncia già da ora di un limpido azzurro, tutto per voi. Avrete una gran voglia di manifestare a chi vi sta vicino la gioia di vivere che senz'altro vi pervaderà. Single, l'arrivo di una buona notizia vi sveglierà e vi darà come "una scossa" senz'altro positiva: sarete elettrizzati, pronti per nuove amicizie di un certo spessore. Nei rapporti intimi, giocate sulle novità: è bello tutto ciò che piace... Nel lavoro, l'oroscopo del giorno indica tanto impegno e trasparenza, anche se potreste dover fare i conti con alcuni risvolti economici inaspettati. Tranquilli, se avete questioni finanziarie in sospeso si risolveranno sicuramente quanto prima.

Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 17 ottobre, indica che potrebbe iniziare con una piccola riserva questo avvio di week-end, poi però il tutto tenderà a riallinearsi alla normale routine quotidiana. Diciamo pure che riuscirete a trovare un equilibrio abbastanza stabile con la vostra vita privata anche se, inutile nasconderlo, vi costerà un po' di fatica in più del solito. Pensate positivo, ok? In ogni caso, sarete felici se saprete accontentarvi "di ciò che passa il convento". L'invito è quello di saper gestire alcune fasi leggermente impegnative che potrebbero sorgere in modo improvviso. In amore, entusiasmo e grande energia saranno disponibili soprattutto nei rapporti a marcato carattere passionale.

I buoni sentimenti saranno alla base della vostra vita e farete di tutto per tenerli vivi, ovviamente con la complicità del partner. Single, i movimenti dei pianeti vi trasmetteranno un fascino incredibile, il che vi permetterà di far cadere ai vostri piedi chi prima non vi aveva notato. Nel lavoro, riuscirete a risolvere piccole complicazioni: l'invito, però, è quello di fare attenzione alle persone poco sincere. Per quanto riguarda le vostre aspettative professionali, sforzatevi di essere persone affidabili, serie, produttive. Voto 8.