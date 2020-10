L'Oroscopo del giorno 19 ottobre è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In evidenza si pone la giornata del prossimo lunedì di inizio settimana. Allora, curiosi o no di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Dunque come da titolo, curiosità e interesse tutto in direzione dei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano spicca senz'altro il Sagittario, molto fortunato in campo sentimentale con buone prospettive anche nelle attività quotidiane, grazie all'ingresso della Luna nel segno.

A non troppa distanza dal primo in classifica provvisoria sia Capricorno che Pesci, duo classificato in periodo super-positivo (cinque stelle). In merito agli altri segni, parlando in modo specifico di coloro con presunte difficoltà in arrivo, le previsioni zodiacali di lunedì annunciano una giornata decisamente impegnativa per i nativi in Scorpione. A dare filo da torcere al segno d'Acqua sarà Venere in opposizione a Nettuno, nonché la specularità negativa al 80% restituita dal Sole in Bilancia. Bene, passiamo pure a definire meglio la scaletta con le stelline quotidiane per poi passare all'oroscopo di lunedì 19 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline lunedì 19 ottobre

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati ad inizio del percorso settimanale?

In questo caso, di certo torna molto utile consultare la nostra classifica stelline interessante la giornata di lunedì 19 ottobre. In primo piano l'arrivo della Luna in Sagittario, indice di sensualità e nuove opportunità da sfruttare in amore: pronti a scoprire se il vostro segno rientri tra i favoriti del momento?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 19 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 19 ottobre predice che questa parte della settimana, coincidente con il primo giorno tra i sette del periodo, possa portare una seppur minima positività. Alcune situazioni aperte potrebbero influenzare positivamente delle importanti decisioni da prendere per il futuro. In generale, sarete in grado già da subito di ottenere buone soddisfazioni da una persona conosciuta relativamente da poco. In amore, si consiglia di sorridere un po' di più, soprattutto in caso di stress o impegni gravosi. Potrete risolvere i malintesi ed evitare inutili litigi solo se prenderete in considerazione i problemi con molta calma. Innanzitutto il dialogo non sarà facile, ve lo diciamo subito, ma ce la farete solo cercando la collaborazione del vostro partner.

Single, a più di qualcuno di voi sarà data la possibilità di scegliere tra le tante cose messe in programma alla giornata. Diciamo che potrete fare ciò che avete sempre rimandato, senza blocchi o barriere di alcun genere. Nel lavoro, se la giornata si dovesse accompagnare a qualche ritardo o fastidio di vario genere, non lasciatevi prendere dall'irritazione, ok? La suscettibilità non vi aiuterà di sicuro. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata decisamente poco positiva. Gli astri in questo caso non saranno troppo d'aiuto, anzi, Urano speculare negativo all'85% potrebbe favorire ripicche o voglia di vendetta, sia nel lavoro che in campo sentimentale.

In amore poi, non mancheranno stati d'ansia o arrabbiature varie, anche se abbastanza risolvibili: in casa ci potrebbe essere qualche tensione in più per delle decisioni da prendere (sapete già a cosa si fa riferimento, vero?). Accettate senza discutere un programma già bello che fatto dal partner, altrimenti rischierete di trovarvi in un eterno tira-molla senza fine. Single, l'oroscopo di lunedì è convinto che vi sentirete quasi spaesati e vi metterete all'affannosa ricerca di un punto di riferimento sentimentale quanto più stabile e sicuro possibile. Non sarà facile, lo sappiamo, l'importante sarà non arrendersi subito ma cercare di essere costanti e fiduciosi. Nel lavoro, se vi mostrerete ricettivi ai segnali che da un po' di tempo a questa parte vi stanno arrivando riuscirete a cavarvela.

Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di lunedì 19 ottobre al Sagittario indica una giornata davvero meravigliosa, valutata nelle predizioni astrologiche del periodo come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale. Il motivo? Ebbene, l'arrivo della Luna nel segno regalerà senz'altro una marea di opportunità da investire in amore. Diciamo che la giornata in questione soddisferà di certo la maggioranza delle vostre aspettative e ovunque andrete otterrete ampi consensi. Questo vi renderà senz'altro di buonumore. In amore, sarà una discreto lunedì a patto di saper coordinare alcune necessità abbastanza urgenti. Senz'altro alla fine godrete di un’intesa certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione.

La fine della serata potrebbe regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, gli astri consigliano di utilizzare questa giornata per analizzare la vostra vita e fare un'analisi introspettiva. Cercate di capire se la strada che avete preso è in linea con i vostri progetti o se invece è necessario fare un'inversione di marcia. Nel lavoro invece, sarà una giornata importante. Fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo ed alla vostra serenità interiore per affrontarla nel migliore dei modi. Se seguirete i nostri consigli tornerete a casa soddisfatti e felici del vostro operato. Voto 10.

Oroscopo di lunedì 19 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di lunedì 19 ottobre promette una giornata molto positiva in diversi settori, in molti casi si sfiorerà addirittura l'eccellenza! Infatti, valutato nelle predizioni di lunedì come solare e vincente, il periodo non darà noie o grattacapi. Anzi, senza meno questo avvio settimanale vedrà la fine di alcune incombenze potenzialmente rischiose. Nel frangente comunque saranno da evitare persone tristi o poco indicate a dare compagnia. In amore, la vita di coppia godrà di un momento fortunato, per cui tutto (o quasi) dovrebbe andare per il verso giusto. Per molti nativi sarà tempo di dolci schermaglie che, senz'altro, si trasformeranno in entusiastici "duetti passionali", ovviamente rendendo felice la coppia.

Single, la vita affettiva sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo. Un consiglio: occupatevi maggiormente del vostro fisico. In generale, sarà importante parlarsi, capirsi e accettarsi per ciò che si è, ma sarà anche fondamentale sorridere anche in eventuali difficoltà. Nel lavoro, potreste avere a portata di mano quel "tocco magico" con la fortuna ben disposta premiarvi. Forse, vi saranno servite delle occasioni su un piatto d'argento e voi, pronti, le afferrerete al volo. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì svelano che qualcuno di voi sta vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita famigliare. Ora finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema.

In altri casi, tanti nativi del segno si trovano ancora in una fase di recupero, dunque, con problemi anche abbastanza delicati da affrontare: non lasciatevi tentare da scelte facili, ok? In amore, certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia, per tanti di voi è normale vivere momenti di enfasi alternati ad altrettanti di grande stanchezza: cercate di evitare l'andare in contro a situazioni già in partenza previste a rischio. Single, la voglia di nuovi desideri vi farà battere il cuore a mille ma, allo stesso tempo potrebbe anche provocare qualche piccolo turbamento in voi. Nel lavoro, l'oroscopo di domani consiglia di pensare solo a svolgere tutto quello che vi è stato commissionato, senza riflettere troppo né tanto meno guardare ogni secondo l'orologio!

La posizione di alcuni astri vi farà apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti in tempi ridotti. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 19 ottobre, indica che la giornata in esame partirà sicuramente meglio di molte altre vissute in precedenza. Splendide le cinque stelline del periodo, in questo caso favorite da Giove e Plutone in sestile al vostro Nettuno. Momenti speciali daranno sicuramente ottimi spunti per alcune belle novità da mettere in gioco in ambito dei rapporti. Consiglio: siate audaci e intraprendenti se volete stupire il vostro partner. In amore, il consiglio è quello di stare sereni e pensare positivo.

Stupirete il partner con qualcosa di diverso, scrivendo magari una lettera d'amore o dedicandogli una romantica poesia, proprio come si usava fare non troppo tempo fa, prima che arrivasse tutta questa "tecnologia". Scommettiamo che la persona amata resterà senza parole ricambiando nel modo che più vi aggrada? Single, l'influsso degli astri, in primis quello della Luna nel segno del Sagittario, saranno pienamente dalla vostra parte: in tanti sarete propensi a dimostrare emozioni che solo qualche giorno fa tenevate nascoste nel profondo del cuore. Passerete del tempo con gli amici e questo vi metterà il buon umore, rendendovi sereni. Nel lavoro, vi stupirete di come vi si presenterà il periodo. Riscuoterete ovunque consensi e gli affari evolveranno secondo le migliori aspettative. Voto 9.