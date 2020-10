L'Oroscopo del giorno 21 ottobre è pronto a mettere sul piatto della bilancia i segni migliori e peggiori di mercoledì. Il cielo astrale nel periodo indicato vede l'ingresso della Luna in Capricorno, nel contempo in trigono a Marte in Toro e in sestile a Mercurio in Scorpione. Il Sole resta stabile nel comparto della Bilancia, risultando ogni giorno che passa in ulteriore avvicinamento al segno dello Scorpione. Il migliore resta tuttavia il Capricorno, favorito dall'Astro della Terra, pertanto considerato al "top del giorno". Splendido giovedì anche per Scorpione e Sagittario, segni considerati a cinque stelle nel periodo.

Intanto, volendo dare qualche anticipazione sui segni additati con probabili difficoltà, a dare preoccupazione saranno gli amici nativi dell'Acquario, nel contesto preventivati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di mercoledì 21 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline mercoledì 21 ottobre

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo mercoledì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto. Pronti a scoprire la nostra classifica stelline interessante la giornata di mercoledì 21 ottobre?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno - Luna in Capricorno;

: Capricorno - Luna in Capricorno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Nessuno

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 21 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

Un cielo che va verso la stabilità quello di mercoledì 21 ottobre. Con Nettuno favorevole (specularità positiva al 60%), si va abbastanza lontano. Nonostante lo stress e forse qualche momento di pessimismo, un nuovo progetto inizia a dare lentamente i suoi frutti. Se adesso incontraste una persona, potrebbe essere quella giusta: gli astri ricordano che avete un grande bisogno d'amore e tanta serenità.

Le storie che iniziano in questo periodo fino a quasi fine anno, sicuramente l'85% di queste avranno sviluppi positivi. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Chi vive un nuovo amore lo vedrà a breve decollare; chi invece non ha ancora una "dolce metà" deve muoversi da adesso in poi. Arriveranno mesi decisivi, per qualcuno legati anche a responsabilità importanti o di prestigio. Qualche coppia ha rischiato (o è sulla buona strada) addirittura una separazione, adesso ci sono solo punti di vista diversi da rispettare. Nella sfera professionale tutto procede bene ed è prevista in qualche caso anche una possibile promozione oppure un piccolo aumento di stipendio. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo di mercoledì 21 ottobre prospetta al Sagittario una splendida giornata. Resta sempre tra i segni favoriti, seppur ogni tanto soggiogato da alti e bassi, per la maggior parte non imputabili direttamente al segno. Se in famiglia da tempo si trascinano discussioni, tensioni o qualcos'altro, allora vuol dire che è arrivato il momento di chiarire tutto quello che non va. L'amore in più di qualche caso potrebbe risultare in lieve recupero: periodo comunque di rinnovamento, soprattutto se siete una lei. Buone opportunità da sfruttare nei prossimi giorni, per quanto riguarda un accordo di lavoro o fare una scelta di famiglia. Voto 9.

Oroscopo di mercoledì 21 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 21 ottobre svela una splendida Luna in arrivo nel segno. Sfruttate questo ottimo momento per parlare d'amore, inoltre, sappiate che alla fine di ottobre arriveranno stelle ancora più interessanti, soprattutto per i rapporti interpersonali. Nuove emozioni potrebbero nascere con qualcuno/a del Cancro o del Sagittario. Lasciatevi andare, questa giornata nasce bene, è vero, ma dovete mettere in chiaro alcune questioni di lavoro. Sappiate che la Luna nel vostro segno per qualche tempo aiuterà a parlare chiaro. Trasferimenti possibili a breve.

Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Affrontare avversità o cambiamenti nella vita non è mai facile, ma siete dei combattenti nati. Siete persone "toste" voi del segno, gente che più vede problemi e più si arma per risolverli al più presto. Solo che questo mercoledì sarebbe meglio evitare di sprecare energie: bisogna stare attenti soprattutto alle questioni di carattere pratico e/o economico. Qui non è tanto messo in discussione il mero successo, quanto l'ambiente in cui svolgete la vostra attività. Qualche nativo poi potrebbe essere costretto a dare spiegazioni in famiglia: con qualcuno dell'Ariete possono nascere discussioni piuttosto animate, attenti perciò a non fare confusione.

Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 21 ottobre predice che l'amore sta per tornare ad essere convincente, sotto molti aspetti. Per alcuni potrebbe finalmente essere molto più facile di prima poter riprendere le redini della propria vita sentimentale nelle proprie mani. Favoriti i nuovi contatti e magari anche nuovi spostamenti in altre città per coloro in stato single. Chi non ha un amore è proprio in questi giorni che dovrebbe iniziare a fare nuove conoscenze. Intanto, con alcuni parenti potreste dover rimettere a posto alcune questioni riguardanti la famiglia. Possibili spese per una casa, una spesa importante o per un trasferimento: molti nativi stanno cercando di ottimizzare l'attuale vita.

Voto 8.