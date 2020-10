L'Oroscopo del giorno 23 ottobre è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di venerdì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle il quinto giorno della settimana? A godere del favorevole appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, solo due segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto analisi in questa sede. In primo piano risulta essere nel periodo il segno dell'Acquario, confortato da una meravigliosa Luna in ingresso nel comparto alle ore 14:16 del primissimo pomeriggio di venerdì. Ottime chance in amore e nel lavoro anche per gli amici nativi dello Scorpione, nel contesto supportati da tanta positività in arrivo dal Sole entrato nel segno questo giovedì 22 ottobre.

Intanto, non proprio come nelle attese le predizioni astrali del giorno per gli amici appartenenti a Bilancia e Pesci: ai primi toccherà sopportare un frangente valutato "sottotono", mentre ai restanti è previsto un giorno tendenzialmente improntato alla generale negatività.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 23 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline venerdì 23 ottobre

Un nuovo venerdì si appresta ad arrivare: sarà o no un giorno buono per il proprio segno di nascita? Di certo, in lista d'attesa come in ogni giornata che si rispetti vi sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza, quindi cosa fare per risolvere?

Semplice, basta dare un'occhiata a come si presenta la nuova classifica stelline, quest'oggi interessante la giornata di venerdì 23 ottobre, per poi regolarsi prendendo eventuali contromisure. Visto che in apertura abbiamo già tolto il velo della curiosità sia al primo che agli ultimi due segni in classifica, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 23 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo del giorno 23 ottobre preannuncia l'arrivo di un periodo abbastanza in salita. Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del "sottotono" a questo venerdì relegando purtroppo questa parte della settimana in balia di noiosi alti e bassi. In amore, sarete alquanto nervosi in questa giornata di chiusura del periodo lavorativo e questo vostro malessere potrebbe portare a discutere animatamente con la persona del cuore. Tenete gli affetti lontano dalle intrusioni esterne, altrimenti rischierete di perdere tante cose belle che la vita vi offre e che senz'altro continuerà ad offrire. Single, vi attende una giornata abbastanza incerta. Più di qualcuno di voi si sentirà confuso, combattuto tra la voglia di nuovi e stimolanti incontri e il desiderio di pace e quotidianità.

Le stelle senza dubbio consigliano di dare ascolto alla seconda ipotesi (almeno per il momento), quindi largo al relax e alla serenità interiore. Nel lavoro, giornata decisamente improduttiva: inutile mettere tanta carne al fuoco senza avere la certezza di concludere qualcosa di positivo. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì anticipano che evolverà in modo splendido questa parte della settimana, con un ottimo periodo pronto ad offrire più di qualche occasione da sfruttare nei diversi comparti. In campo sentimentale, soprattutto parlando in merito ai rapporti di coppia, in primo piano ci saranno finalmente dialogo e attrazione che rimarranno sempre vivi e vi incoraggeranno a superare eventuali difficoltà.

Per alcune coppie il rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante le continue vicissitudini a cui spesso hanno dovuto sottostare, magari per il quieto vivere. Single, per voi in piena fase di innamoramento arriveranno dolci sensazioni, difficili da spiegare ma sicuramente in grado di rendere forti i cuori indecisi. Parecchi nativi traboccheranno d'amore e, a far da cornice, sensualissimi momenti. Nel lavoro infine, avrete l'umore brillante e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti come meglio potete. Questo giorno potreste compiere passi in avanti e dare il via a nuove collaborazioni. Qualche gratificazione economica potrebbe arrivare molto presto: pronti a sorridere?

Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 23 ottobre al Sagittario indica una giornata abbastanza facile da affrontare. Diciamo che il periodo partirà bene, ma potrebbe finire con qualche punto interrogativo a fine serata. Visto il frangente, l'Astrologia del momento ha messo di conseguenza quattro stelle a corredo del segno. In amore, gli astri invitano a essere un po' più scaltri: a essere troppo "buoni", per non usare quel termine più appropriato e in voga (decisamente poco educato), tutti se ne approfittano. In coppia specialmente, non senza difficoltà, arriverete a un compromesso capace di soddisfare entrambi: mettete le carte in tavola, esponete le vostre idee e il vostro partner saprà mostrarsi riconoscente.

Single, siete innamorati? Allora il periodo è pronto a sorridervi: tenerezza e intesa sentimentale con la persona che vorreste amare saranno le cose su cui puntare in questa parte della settimana. In ambito lavorativo intanto, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina. I pianeti vi offriranno spunti e nuove idee. Dovrete quindi, avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire. Voto 8.

Oroscopo di venerdì 23 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 23 ottobre predice che partirà discretamente bene il periodo, risultando per molti di voi nativi abbastanza vivibile. Pochi i contro e abbastanza invece i pro.

Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. Tranquilli, i traguardi desiderati sono abbastanza a portata di mano. In amore, diciamo che inizierà con il sorriso questo nuovo venerdì, con ottime prospettive su cui puntare anche nell'imminente weekend. Sarete passionali e gioiosi e saprete tenere per voi eventuali stati d’ansia relativi a certe situazioni che solo voi sapete. Riuscirete comunque a fare chiarezza in un problema abbastanza complesso, risolvendolo al meglio anche grazie all'aiuto della persona amata. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante.

Nel lavoro, non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna arrivi, rimboccatevi le maniche ed iniziare ad impegnarvi di più, cominciando da questa giornata. Tutto dipenderà da voi, perché siete voi i protagonisti della vostra vita e per questo dovete darvi da fare per realizzare quello che più desiderate. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Le previsioni astrali di venerdì indicano una giornata solare e altamente positiva, questo è poco ma sicuro. In gran parte sarete precisi e concentrati, circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi, il tutto sotto la buona protezione di una meravigliosa Luna nel segno. Senz'altro riuscirete a portare a termine qualcuno dei vostri progetti, ovviamente con criterio e tanta forza di volontà.

In amore, grazie all'influenza di Luna in trigono a Urano, il vostro fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete senz'altro ottenere quello che più desiderate. Consiglio: non ponete dei limiti alle vostre azioni e allo stesso momento confessate i sogni più segreti al vostro partner. Vedrete che vi esaudirà, se non in tutte, di certo in gran parte delle vostre richieste. Single, il periodo sarà delizioso dal punto di vista affettivo: splendida l'intesa emotiva, ottimo il livello erotico. In generale, sarete abbastanza attrezzati in questo periodo per puntare al successo e al soddisfacimento di certe vostre voglie amorose. Nel lavoro, l'oroscopo indica invece molte richieste di collaborazione, grazie al vostro modo di approcciare le persone.

Diciamo che piace ciò che fate, perciò sarete ricercatissimi. Voto 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 23 ottobre, indica l'arrivo di un periodo abbastanza ostico da portare a discreta fine. Avere Venere contro, nel frangente in quadratura al vostro Nettuno, non è una cosa buona purtroppo. A fronte di ciò, cercate di mantenete i nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie, perciò sappiate mantenere la calma evitando di reagire di getto. In amore, sarà generalmente una giornata piatta e poco interessante, soprattutto nelle cose legate ai rapporti interpersonali. Diciamo che potrebbe esserci poco dialogo e scarsità di intendimento specialmente nelle relazioni di coppia.

Comunque, se il rapporto è saldo basteranno semplici sguardi, complici e romantici, per ritrovare la grinta e la voglia dei giorni migliori. Single, avete il dubbio di non piacere alla persona che state cercando di sedurre? Calma, fatevi coraggio e provateci lo stesso: dice il saggio "tentar non nuoce!". Al contrario, il troppo desiderio di voler staccare la spina dalla solita routine potrebbe costare troppo caro: ne varrebbe la pena? Nel lavoro, il susseguirsi di giornate stressanti vi ha portato al culmine, potreste sentir la voglia di dire, basta. Il consiglio di oggi è senz'altro quello di cambiare atteggiamento, specialmente se non volete avere problemi con gli altri colleghi: inteso il messaggio? Voto 6.