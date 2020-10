L'Oroscopo del giorno 24 ottobre annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro per questo sabato. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto solo in due con buona pace di un solo altro costretto ad aspettare tempi migliori. Curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un efficace appoggio astrale? Diciamo subito che a meritare di salire sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, Scorpione e Acquario, simboli astrali preventivati con massima positività.

Altresì, domani a poter contare su una giornata abbastanza positiva saranno certamente anche gli amici appartenenti a Bilancia, Capricorno e Pesci, trio considerato alla pari sottoscritto da quattro semplici ma buone stelline. Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti al segno del Sagittario: secondo le previsioni zodiacali di sabato al generoso segno di Fuoco si prospetta un frangente segnato dal poco rassicurante "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 24 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline sabato 24 ottobre

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non, evidenziandoli nella nuova classifica stelline interessante la giornata di sabato 24 ottobre.

Al vertice della scaletta quotidiana, come anticipato, risulta lo Scorpione, posizionato al primo posto in classifica parziale insieme all'Acquario: entrambi sono super favoriti in amore. Il primo dei due segni, l'Acquario appunto, potrà contare sulla splendida Luna presente al momento nel proprio settore.

Lo Scorpione invece gioverà di riflesso dei buoni flussi provenienti dall'Astro della Terra: infatti quest'ultimo sarà in ottimo sestile con Marte, pianeta speculare positivo al 90% nei confronti dello Scorpione stesso. Ansiosi di sapere quante stelline sono state assegnate ai restanti segni?

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 24 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 24 ottobre preannuncia un periodo certamente positivo ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere. In amore, anche se il vostro morale non sarà alle stelle, tutto sommato sarà una buona giornata.

I sentimenti voleranno discretamente in alto e ci saranno anche piccoli ma interessanti progetti da gestire in ambito di coppia. In qualche caso un po’ di nervosismo potrebbe creare tensioni: per fortuna la Luna in Acquario, parzialmente favorevole, senz'altro è già pronta a mitigare eventuali conseguenze. Single, siete un po' indecisi sul da farsi? Allora, concedetevi pure uno sfizio, magari qualcosa che desiderate da tempo e iniziate a rilassarvi. In generale però, sappiate che solo riuscendo a piazzare mosse intelligenti otterrete risultati tangibili: prendete pure nota. Nel lavoro, se con i cambiamenti in corso nel settore pensate di avere qualche miglioramento sfruttatelo: non esitate invece a puntare sempre più in alto.

Le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano che partirà in grande stile questo inizio di weekend, preludio senz'altro ad una giornata davvero con i contro-fiocchi. Parlando in generale, nessuna difficoltà dovrebbe interporsi tra voi e le situazioni a cui andrete incontro, a meno che non siate voi a stuzzicare la malasorte, allora... In amore, mettete un po' d'ordine nella vostra vita di coppia dando massima priorità alle cose più importanti. Fate del tutto per ritrovare quel calore nel rapporto se ultimamente dovesse risultare un po' svanito. Gli astri nel periodo saranno parzialmente dalla vostra parte, quindi toccherà agire con una certa attenzione per evitare di cadere in fallo.

Single, l'oroscopo del giorno porta buone notizie dal fronte sentimentale. In arrivo per molti di voi sicuramente belle amicizie, probabilmente fautrici di probabili grandi storie d'amore. Pertanto, starà solo a voi continuare su questa strada se ovviamente interessati a rapporti più profondi. Nel lavoro, per chiudere, si preannuncia un giorno altamente produttivo. Se avete un’attività autonoma sarete brillanti, dinamici e con intuizioni formidabili. Forse riuscirete anche a trasformare in opportunità qualche situazione non proprio positiva. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di sabato 24 ottobre al Sagittario predice un'avvio di weekend poco favorevole al segno.

Infatti, quasi tutto il periodo sarà sotto l'egida delle tre stelle relative al "sottotono", per cui regolatevi di conseguenza. Diciamo che il nervosismo sarà al limite e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini: rimanete calmi, ok? In amore, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti, ok? Cercate di reagire, magari iniziando qualcosa di interessante che vi faccia stare bene mentalmente e fisicamente. Non dovrebbero esserci dubbi invece sull'amore della persona che vi sta accanto, dunque non createvi ansie o dubbi senza reale fondamento. Single, non sarà una giornata molto tranquilla nemmeno per voi: sarete in fase di riflessione e avrete bisogno di capire cosa vuole il vostro cuore.

Aver pazienza, alla fine potrebbe rivelarsi davvero una mossa vincente... Nel lavoro, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze. Cercate comunque di non compromettere eventuali sforzi fatti finora. Voto 7.

Oroscopo del 24 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 24 ottobre predice che questo nuovo sabato sarà abbastanza discreto nella maggior parte delle situazioni per molti di voi nativi. In generale, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche da amici e famigliari, senz'altro felici di questo piacevole cambiamento. In amore, la vostra generosità innata si amplierà in modo favorevole.

Sarete bravi e tolleranti rendendovi indispensabili per i vostri cari. La soddisfazione emotiva verso di lui/lei sarà al massimo: a volte basta semplicemente essere se stessi per rendere il tutto perfetto. Single, a molti di voi comincerà a pesare questa condizione di eterni "solitari", tanto da avvertire il bisogno impellente di avere qualcuno vicino. Non riusciamo a capire che cosa state aspettando: dai, datevi da fare! Nel lavoro, poche novità di rilievo. Purtroppo il periodo e gli astri in merito alle attività economiche sono quello che sono: a colpire a tradimento potrebbe essere la noia, la stanchezza o la ripetitività. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di sabato annunciano a gran voce una giornata perfetta in tutto.

Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi, insieme al vostro aspetto comunicativo, di sicuro verranno messi in risalto. Ricordate, proprio attraverso la buona comunicazione si riesce a ottenere esiti sorprendenti dove altri mezzi sarebbero destinati a fallire. In amore, il periodo sarà ben sostenuto da stelle magnanime, sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo (ma anche in quello puramente lavorativo). In coppia, aprite totalmente il vostro cuore e la mente alla persona amata, così facendo riuscirete a far trasparire quel rassicurante senso di gioia e sicurezza indescrivibile a parole.

Single, i pianeti saranno quasi completamente dalla vostra parte ed un vostro sorriso (non di circostanza) in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole. Dunque, non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia e sul fascino: potete raggiungere senz'altro quegli obiettivi che vi siete prefissati. Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica che procederà a gonfie vele quasi tutto ed i progetti a cui operate supereranno gli ostacoli più ardui, grazie al vostro impegno. Successo e stima saranno a portata di mano. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 24 ottobre preannuncia una giornata legata alla scontata routine. Pertanto un periodo abbastanza flemmatico potrebbe affacciarsi sul vostro orizzonte quotidiano.

Parlando in generale in merito al periodo esaminato, quest'ultimo non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di sufficiente armonia. In amore, il dialogo sarà lo strumento che vi avvicinerà (se dovesse servire) ancor di più al partner, magari risolvendo eventuali conflitti in corso. In molti riuscirete ad allearvi con la persona amata riuscendo a fare squadra contro gli imprevisti quotidiani. Sicuri l'uno dell'altra, sarete finalmente più affiatati e uniti come mai prima d'ora: bene così! Single, per alcuni di voi un'amicizia potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più profondo, per altri ci potrebbero essere in arrivo novità sufficientemente piacevoli. Alla fine dei conti, diciamo che questo weekend potrebbe regalare momenti di vera felicità. Nel lavoro, progressi in vista, anche se per il momento ancora leggeri. Il periodo abbastanza a favore invita a mettercela tutta. In taluni casi, per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni. Voto 8.