La giornata di domani si presagisce interessante per l'Acquario, che recupera per quanto riguarda l'amore e i rapporti con i familiari. Le stelle proteggono i Gemelli, che, soprattutto per quanto riguarda l'amore, ritrovano la serenità e l'armonia. Cautela per la Bilancia, anche il Leone potrebbe vivere dei momenti sottotono per il fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 30 ottobre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 30 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: continuano i contrasti in ambito familiare, dove il segno sta vivendo delle piccole difficoltà.

Particolarmente incrinati potrebbero essere i rapporti tra genitori e figli, soprattutto se in età adolescenziale. Le stelle consigliano di non impuntarsi e mostrarsi pronti alla ricerca di una soluzione comune.

Toro: la giornata potrebbe iniziare con qualche malinteso, in particolar modo in ambito lavorativo. Cercate di mantenere la calma e di avere un atteggiamento diplomatico, entro sera si potrà trovare la giusta soluzione, l'importante è mediare. Serenità in amore.

Gemelli: con gli influssi di Venere questa giornata si presagisce romantica e passionale. Gli amori giovani sono protetti dalle stelle, che favoriscono anche i progetti e gli incontri che si fanno durante queste giornate finali di ottobre.

Successi nel lavoro.

Cancro: l'oroscopo di venerdì 30 ottobre lascia presagire una giornata sottotono per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri. È un momento di tensione e nervosismo per il segno, dovuto soprattutto alla sfera lavorativa, dunque anche la più piccola delle scintille potrebbe causare una forte esplosione.

Leone: sono giornate molto vantaggiose per il segno, è un momento di recupero in tutti i sensi e qualcuno può anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa o soddisfare un desiderio. Ottime stelle in amore, anche gli incontri sono favoriti. Cautela per il fisico.

Vergine: le stelle lasciano presagire 24 ore vantaggiose per quanto riguarda la sfera familiare ed economica, dove, dopo alcuni momenti sottotono riguardanti la gestione della casa e delle finanze, si possono finalmente trovare degli accordi.

Serenità in amore.

Bilancia: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di agire con prudenza e prestare molta attenzione soprattutto alla guida o nel caso di utilizzo di oggetti appuntiti o potenzialmente pericolosi. Venere protegge l'amore, Mercurio aiuta nel lavoro.

Scorpione: quella di venerdì 30 ottobre è una giornata molto impegnativa per quanto riguarda la sfera pratica, dove tuttavia si possono completare strategie interessanti. Il weekend è da dedicare all'amore, anche gli incontri sono favoriti. Attenzione per quanto riguarda il fisico.

Sagittario: un quadro astrale molto vantaggioso protegge il segno durante le ultime giornate di ottobre, le stelle si concentrano soprattutto sulla sfera sentimentale, dove torna la serenità e si riaccende la passione.

Anche i nuovi incontri sono favoriti per i single. Ok il lavoro.

Capricorno: la testardaggine del segno potrebbe obbligarlo ad affrontare una sfida impegnativa, ma inutile. Prima di partire in quarta, meglio esser sicuri di ciò che si sta facendo. Armonia in amore.

Acquario: è un momento di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore dove, dopo un mese decisamente sottotono, si possono trovare dei chiarimenti con il partner e nel rapporto con i familiari. Soddisfazioni nel lavoro. Buona la forma fisica.

Pesci: è un momento molto positivo per i nati sotto questo segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera economica possono tirare un sospiro di sollievo e volendo, anche togliersi qualche sfizio.

Le stelle proteggono l'amore e favoriscono gli incontri che si fanno durante questo periodo.