L'Oroscopo del giorno 5 ottobre è pronto a rilasciare le nuove predizioni riguardanti la parte iniziale della settimana. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai singoli segni sarà l'astrologia. A fare la differenza sarà la splendida presenza della Luna in Toro, con il Sole in Bilancia e Marte in Ariete. Venere in Vergine risulterà in trigono ad Urano in Toro e nello stesso tempo in sestile a Mercurio in Scorpione. Dunque, curiosità e forse anche un po' di apprensione per coloro che sono nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, i sei simboli sotto analisi in questa sede.

Diciamo subito che lunedì, ad avere il prezioso aiuto da parte delle effemeridi quotidiane, saranno solamente in tre. Il più fortunato in amore sarà il Sagittario, segno preventivato al top del giorno grazie ad un'avvincente Luna speculare positiva al 90%. Per quanto riguarda il frangente negativo, sempre secondo quanto messo in luce dalle previsioni zodiacali di lunedì, ad avere intoppi di vario genere potrebbero essere in primis i nativi in Pesci, considerati in periodo sottotono.

Iniziamo a togliere il velo alla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 5 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline lunedì 5 ottobre

Chissà come sarà il nuovo lunedì? Questa è la domanda ricorrente in questa parte della settimana, periodo al quale cercheremo di dare una risposta quanto più esauriente e plausibile possibile.

In questo caso, cade a proposito la nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente riguardante la giornata del 5 ottobre. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo su amore e lavoro i segni della seconda sestina da Bilancia fino a Pesci. Diciamo subito che, ad emergere tra i sei simboli dell'astrologia in analisi, saranno Sagittario, Scorpione e Acquario, seguiti a ruota da altri due segni, anch'essi in periodo abbastanza positivo: Bilancia e Capricorno.

Andiamo a scoprire il resto, analizzando il responso dettato dalle effemeridi, come da prassi interpretato dall'oroscopo del giorno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Pesci

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 5 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 5 ottobre indica l'arrivo di un lunedì abbastanza sereno ma allo stesso tempo discreto e senza fronzoli. La giornata, in questo caso, invita a sfoderare senza timore quel vostro risaputo savoir-faire, e vedrete arrivare piccole ma significative soddisfazioni. In amore, fase di routine: diciamo che vi sarà richiesto molto più impegno del solito, se non altro per mantenere gli attuali equilibri raggiunti in coppia. Single, a voi un piccolo consiglio spassionato: durante i primi approcci amorosi evitate di apparire per ciò che non siete, ma cercate di essere sempre voi stessi. Se siete ancora single per scelta, tenete a mente che tra non molto potreste ricredervi: se son rose fioriranno...

Nel lavoro, non fermatevi di fronte ad una difficoltà: se credete fermamente in un progetto, non lasciatevi scoraggiare e portate avanti i vostri piani. Voto - 8

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata perfetta, valutata dalle predizioni astrologiche come ottima in molti frangenti. Visto soprattutto il periodo abbastanza favorevole, converrebbe accantonare eventuali dubbi e prendere l'iniziativa in quelle cose che più vi stanno a cuore. In amore, la prima parte della giornata sarà echeggiante, grazie a Venere in sestile a Mercurio nel segno. Approfittatene per mettere a punto alcuni dei vostri progetti a sfondo sentimentale, ma anche per ravvivare in qualche modo l'intesa con la persona amata: ultimamente, come sapete, ha perso un po' di smalto oppure è calata nell'intensità.

Single, vi accorgerete che un innamoramento recente inizierà a prendere la piega che tanto speravate. Forse qualcuno scoprirà un nuovo tipo di emozione, mai sperimentata: si chiama amore, lo sapevate già? Nel lavoro, potreste unire l'utile al dilettevole: accettate pure quell'attività che sapete, di certo vi aiuterà a conoscere tanta gente nuova o vi permetterà di scoprire luoghi affascinanti. Voto - 9

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): top del giorno. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre al Sagittario indica che ci saranno delle buone notizie. In tanti saranno abbastanza impegnati e comunque vincenti su quasi tutti i fronti. In effetti, avete l'onore e l'onere di rappresentare il più fortunato tra i sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto (ovviamente riferito alla sola giornata in questione).

In amore, giornata di grande vivacità soprattutto pervasa da una spensierata gioia di vivere e tanta voglia di scoprire nuove emozioni. Le stelle illumineranno la vita di coppia e in tanti avrete una giornata all'insegna del buonumore. Ogni cosa che andrete a fare insieme al partner darà nuove possibilità di rafforzare, ancora di più, l'intesa sentimentale. Single, giorno piacevole soprattutto per i rapporti familiari e per le amicizie. Se siete in viaggio o in procinto di partire, preparatevi a nuovi incontri che si riveleranno molto interessanti e divertenti. Nulla vi impedirà di dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione astrale decisamente stuzzicante. Nel lavoro, approfittate dei momenti di pausa per mettere a punto le strategie da seguire, evitando così di perder tempo prezioso.

Voto - 10

Oroscopo di lunedì 5 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo della giornata di lunedì 5 ottobre, visto il cielo discretamente positivo a disposizione, indica che riuscirete ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile, raggiungendo così alcuni tra i vostri più ambiti scopi. In programma spunti positivi e alcune belle novità da mettere in conto nel periodo. In amore, l'astrologia del periodo indica che non dovreste tenervi dentro dubbi o perplessità; nel caso ne aveste, questo è il momento di chiarire le cose tra voi e il partner. Sforzatevi di fugare ogni ombra, cercando di arricchire il vostro rapporto di coppia con il dialogo.

Single, provate a chiarire una volta per tutte quella situazione in stallo (con chi sapete). Chiudete con il passato e iniziate a puntare tutto sul futuro, possibilmente trasparente e privo di ostacoli. Nel lavoro, intanto, quasi tutto nella norma. Qualcuno si aspetta molto da voi: provate a prendere l'iniziativa, oppure a rimettervi in gioco. Voto - 8

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di lunedì preannunciano buone nuove su molti fronti. Senz'altro il prossimo giorno in calendario potrebbe risultare perfetto in tutto e per tutto. Valutato dall'astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte, nel periodo avrete una grinta di tutto rispetto e ciò vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all'ultimo minuto ad errori di varia natura.

In amore, le stelle saranno dalla vostra parte e questo senz'altro vi avvantaggerà in certe situazioni "scomode" che state vivendo ultimamente. In coppia, sarete ben lieti di mostrare tanta disponibilità unita al buon dialogo. Il consiglio: approfittate del momento per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore nei confronti dell'anima gemella. Single, nei vostri pensieri ci sarà soprattutto l'amicizia e, come dice il proverbio, "chi trova un amico trova un tesoro". Gli amici rivestono un ruolo fondamentale, ma sarete voi i consiglieri e i promotori di iniziative alle quali tutti aderiranno con entusiasmo. Nel lavoro, se è vero quel detto che recita "il buon giorno si vede dal mattino", vedrete crescere l'entusiasmo per qualcosa di importante in fase positiva.

Voto - 9

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di lunedì 5 ottobre predice che partirà non troppo positivamente questo primo giorno di inizio settimana. Il periodo infatti è stato classificato come sottotono, quindi non lasciatevi trasportare dalla frenesia del fare, ma siate rilassati in attesa che cambi il vento. In amore, giornata grigia con probabili situazioni sentimentali di difficile soluzione. In qualche caso potrà esserci un po' di tensione nella coppia a causa della gelosia, o qualche accesa discussione dettata da un banale litigio con un familiare. Single, molti di voi stanno attualmente attraversando un periodo di estrema debolezza sia fisica che mentale. Questa sfavorevole condizione arrecherà notevoli svantaggi, in primis nei confronti di persone con le quali vi potreste trovare spesso in contrasto.

Raccomandata massima calma nei dialoghi. Nel lavoro, periodo di stallo. Siate sereni, molto presto saprete escogitare una soluzione abbastanza vantaggiosa. Infatti a breve si prospetta una positiva combinazione di razionalità e fortuna che vi terrà lontani da inghippi e problemi. Voto - 7