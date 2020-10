L'Oroscopo del giorno 6 ottobre è già pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali di martedì. In questo contesto ad essere messi sotto analisi saranno, come da titolo, i soli segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In questo secondo giorno della corrente settimana l'Astrologia mette in rilievo la presenza della Luna in Gemelli prossima ad entrare in congiunzione con il nodo lunare. Il Sole, in questa giornata si posiziona sui 13 gradi del settore della Bilancia. Venere intanto si ritrova a condividere uno splendido trigono astrale con Urano in Toro, regalando ai nativi del segno (Vergine) un ottimo periodo.

Molto bene anche Nettuno, nel contempo in sestile a Giove e Plutone in Capricorno, mentre Marte si trova ad affrontare una dura opposizione verso il Sole. Tra i sei segni in analisi, ad essere supportati dagli astri in questo periodo saranno Sagittario e Capricorno. Invece a dover trovare scappatoie per far fronte a probabili impegni in surplus saranno quasi certamente coloro nativi in Acquario, Bilancia e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 6 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline martedì 6 ottobre

Una nuova giornata sta per prendere piede: ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che sì, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline interessante la giornata di martedì 6 ottobre.

A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno i segni migliori e peggiori in questa parte della settimana? Dopo aver visto in anteprima qualche anticipazione sui più e meno fortunati, diciamo che è giunto il momento di passare direttamente al sodo svelando uno ad uno ogni singolo segno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia, Pesci.

Previsioni zodiacali del 6 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo del giorno 6 ottobre prevede possa essere una giornata all'insegna del "ko" in gran parte dei settori interessanti la quotidianità. A dare filo da torcere sarà probabilmente la speculare negatività in arrivo da Sole e Marte, in questo frangente in pessima quadratura tra di loro. In amore, durante la giornata dovrete dar prova di pazienza per superare eventuali momenti di tensione ed evitare di aggravare le cose nei confronti del partner. Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, l'invito è di tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione. Single, non sarà facile dipanare eventuali questioni in stallo o necessitanti di aggiustamenti.

Attenti, una persona potrebbe mettere in disaccordo voi e qualche familiare. In questo caso è preferibile ammorbidire la vostra intransigenza e cedere su qualche fronte. Nel lavoro, stimolati dall'ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati o che vi saranno affidati. Intanto, adattatevi a regole di vita più salutari. Voto 6-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata davvero abbastanza invitante e anche un pizzico fortunata (molto farà l'ascendente) in quasi ogni comparto della vita. In generale riuscirete a risolvere diverse piccole complicazioni che si manifesteranno nel corso del periodo.

Parlando più in generale, l'invito è quello di fare attenzione alle persone poco sincere (il perché lo scoprirete molto presto!). In amore, aspettatevi novità interessanti in questo giorno. Non pretendete l'impossibile dalle persone vicine, partner compreso, e tutto andrà per il meglio. Single, sarete pieni di un nuovo ottimismo ed incanalerete la vostra energia per migliorare le relazioni intime. Quindi cercate di raggiungere un maggiore e condiviso livello di confidenza con chi sapete in modo da realizzazione il principale tra i vostri sogni d'amore. L'oroscopo di martedì, nel lavoro, vi ricorda che sapete benissimo dove arrivare e quale iter dover percorrere per raggiungere la meta desiderata.

Tranquilli, quasi tutto vi sarà concesso e sicuramente con esito positivo ma non subito. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di martedì 6 ottobre al Sagittario indica l'arrivo di un giorno più che ottimo, oseremmo dire quasi al limite della perfezione. Diciamo che senz'altro la buona fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica i vostri buoni propositi. In amore, l'Astrologia vi invita perciò ad essere ottimisti: vedrete tutto sotto un'altra luce e la fiducia verso il futuro di coppia vi spingerà a fare qualche importante progetto di vita. Non lasciate che siano gli eventi ad indicare il sentiero da percorrere ma cercate di forzare il destino: anche se ogni cosa è già scritta nel libro della vita, gli artefici della stessa siete solo voi, gli unici abilitati a scegliere il domani...

Single, in questo periodo scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla reciproca voglia di conoscersi: che aspettate, buttatevi! Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica una giornata non molto impegnativa, diciamo pure a tratti anche interessante. Ci saranno comunque alcuni nodi da sciogliere, pertanto è consigliato farlo il prima possibile. In alcuni casi avrete il supporto di una persona valida. Voto 9.

Oroscopo di martedì 6 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 6 ottobre predice un periodo ottimo su molti fronti. Il secondo giorno della settimana evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo.

Le previsioni del giorno intanto vi portano belle notizie: un amico o un conoscente fidato potrebbe essere il vostro asso nella manica in una questione molto importante (che sapete). In amore, Nettuno positivo come non mai nei confronti del vostro segno, in quanto in sestile al vostro Plutone e Giove presenti nel comparto, sarà come una valigia strapiena di messaggi amorosi riservati agli innamorati felici e ricambiati. Se siete stabilmente e felicemente già in coppia, l'astro dell'amore promette mille e una meraviglia per cuore e fisico, ovviamente da condividere con il vostro partner. Single, una serata tranquilla davanti alla televisione ci può anche stare; se però avete rifiutato inviti intriganti, allora c’è qualcosa che sicuramente non quadra.

Fate un esame di coscienza e tirate le somme... Nel lavoro a questo giro percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno discretamente fino a sera. Sarete diretti ed incisivi e ciò vi porterà ad esporre le idee in maniera più chiara e lineare possibile. Novità interessanti per chi è in proprio. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di martedì valutano questa parte della settimana con le tre stellette relative ai periodi sottotono. Il perché sarà da imputare alla negativa specularità di Venere in Vergine, nel contesto in quadratura alla Luna in Gemelli. Dominare le emozioni negative non è facile, ma prima di tutto bisognerebbe accettarle, poi cercare di trasformarle in qualcos'altro.

In amore, in base a quanto preventivato dal vostro oroscopo, l'andazzo generale non sarà lineare o semplice come nei giorni scorsi. Uno scossone ben assestato in certe situazioni è d'obbligo. In più di qualche caso intervenire con polso per ristabilire certe regole o per migliorare il rapporto potrebbe restituire soddisfazioni inaspettate. Single, potrebbe essere il momento di lasciare la strada vecchia per quella nuova. Anche se difficile da decidere, iniziate a guardarvi intorno e sperate di trovare ciò che fa per voi. Sappiate che la speranza è sempre l'ultima a morire: nel vostro caso deve campare fino al raggiungimento dello scopo. Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica poche novità degne di nota.

Praticamente non vi saranno situazioni o occasioni a voi confacenti da segnalare, tutto dovrebbe scorrere nella norma. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo di martedì 6 ottobre indica che il periodo in analisi potrebbe essere sottoposto ad una certa negatività da parte degli astri. Le previsioni zodiacali riservate alla al prossimo giorno in calendario annunciano un po' di stress sottomesso, volente o nolente, ai capricci di vecchie situazioni stagnanti o ridondanti. In amore, una punta di pessimismo potrà rendervi poco disponibili a dare spago al partner. Allora fate qualcosa, reagite, magari prendendo voi per primi l'iniziativa in modo da rendere la giornata più serena e, perché no, anche piacevole.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì indicano che l'irrequietezza potrebbe spingervi a modificare comportamenti e questioni aperte o in fase di peggioramento. Pertanto sappiate fin da adesso che (eventualmente) fuggire non servirà proprio a nulla, se non a rimandare il problema di fondo. Cercate piuttosto di capire e risolve le questioni insieme alle persone direttamente interessate, favorendo il buon dialogo e la volontà di venirsi incontro. Nel lavoro, per chiudere, gli astri del periodo indicano che nella maggioranza dei casi non sarete certamente disposti ad accontentarvi del poco laddove sia possibile avere di più. Allora bisognerà che vi rimbocchiate le maniche per ottenere il meglio da ogni situazione. Voto 6.