Cosa riserva per i vari segni zodiacali l'Oroscopo del 9 ottobre 2020? In linea di massima, questo periodo autunnale sta mettendo un po' tutti a dura prova. Per molti il lavoro, la famiglia, l'amore e anche la salute, procedono lentamente e con qualche intoppo di troppo. In questo venerdì ci sarà da aspettarsi un po' di tregua a questa inquietudine generale. La Luna in Cancro, in Ultimo Quarto, fomenterà situazioni e azioni importanti. Ci sono ottime possibilità che accadano delle cose particolarmente avvincenti.

Approfondiamo come sarà questa giornata e come affrontarla nel miglior modo possibile, attraverso le previsioni delle stelle e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario – 12^ posizione - Un pessimismo dilagante rischierà di farvi avere il broncio per tutta la giornata. Non vedrete l'ora che arrivi il weekend e sarete preoccupati per qualcosa di importante. Dovrete cercare di tenere sotto controllo la permalosità, specie con i colleghi o compagni di studio. Cambiate mentalità, altrimenti avrete altre giornate sottotono.

Amore: confusi e scoraggiati;

Lavoro/Soldi: da tempo state cercando di far quadrate il bilancio, ma i conti non tornano;

Salute: evitate di attardarvi la sera, il vostro corpo necessita di un adeguato riposo.

Scorpione – 11^ posizione - Continua il periodo 'out' in cui avete il morale sotto ai tacchi.

Avete l'impressione che tutto stia andando al rilento e questo vi deprime nel profondo. In realtà è il tempo autunnale a suscitare queste emozioni negative. Prendetevi tutto il tempo che vi serve e non cercate di andare controcorrente. Abbracciate questa sensazione e aspettate che la tempesta si plachi.

Presto ritornerete a sbocciare come una rosa.

Amore: in questo periodo non ve la sentite di approfondire nuove conoscenze, siete molto apatici;

Lavoro/Soldi: le cose non stanno andando affatto bene, questa è un'annata decisamente 'NO';

Salute: avete bisogno di riposare e di non pensare più ai soliti problemi.

Toro – 10^ posizione - Tutto è possibile nella vita, purché ci crediate veramente.

I tempi sono cambiati e con essi anche le regole del "gioco". In questa giornata avrete da fare le pulizie o rivedere dei conti. Detestate la fila, ma in queste 24 ore rischierete di perdere molto tempo prezioso tuttavia cercate di non perdere le staffe.

Amore: sentimenti in primo piano, incontri favoriti;

Lavoro/Soldi: vi chiedete se vedrete mai la pensione;

Salute: fisico in discreta forma, non cullatevi nella pigrizia e bandite la sedentarietà.

Cancro – 9^ posizione - L’Oroscopo prevede una giornata lunatica. Pensare e ripensare sempre alle situazioni negative non fa altro che rivivere la negatività molteplici volte. Dunque, cercate di trovare un sano equilibrio all'interno della vostra vita e riprogrammate la quotidianità.

Chi ama cucinare, sfornerà dei manicaretti deliziosi che conquisteranno i commensali. Prenotate un appuntamento dal parrucchiere, un nuovo look vi renderà più positivi.

Amore: staccatevi dalle persone pessimiste e sempre di umore nero. La vita è breve e meritate di viverla con gioia;

Lavoro/Soldi: la vera ricchezza è avere più tempo per se stessi. Non intristitevi se questo ottobre vi sta offrendo meno del solito, perché tutte le cose (sia belle che brutte) sono destinate a passare;

Salute: lettura e camomilla prima di dormire vi renderanno i sogni più tranquilli.

L'oroscopo del 9 ottobre 2020: i segni di metà classifica

Bilancia – 8^ posizione - Le previsioni astrologiche invitano a sbarazzarsi al più presto di tutte quelle cose che non funzionano più.

È inutile continuare a insistere su ciò che una volta produceva o recava soddisfazione. Cercate di voltare pagina e di cambiare modo di pensare. Trarrete ispirazione da una lettura stimolante.

Amore: il partner sembra allontanarsi sempre di più, ma prima che la fiamma si spenga del tutto, fate qualcosa di speciale per lui/lei;

Lavoro/Soldi: cambiate registro e infrangete i soliti schemi;

Salute: scaricate lo stress con un'attività manuale e distraente.

Pesci – 7^ posizione - L’oroscopo del giorno 9 ottobre invita a prendere la situazione in pugno specie se vi state lasciando andare. Ottobre vi ha reso apatici, tristi e sconfortati, ma dovete cercare di non soccombere al pessimismo altrui. In queste 24 ore potrete beneficiare di una gradita compagnia che vi terrà alto il morale.

Se c'è un problema, approfittate di questa giornata per sfogarvi.

Amore: con il partner di sempre c'è un velo di incomprensione o intolleranza, passerà;

Lavoro/Soldi: le previsioni astrali rivelano che avrete un sacco di cose da fare;

Salute: serata rilassante, magari in compagnia di un bel libro o di una serie tv emozionante.

Acquario – 6^ posizione - All'orizzonte si intravedono delle novità. Ottobre vi riserverà molte cose e difficilmente vi dimenticherete di questo mese. Manca ancora un sacco di tempo al Natale, ma qualche nativo dell'Acquario sta già facendo il conto alla rovescia in attesa delle vacanze.

Amore: l’amore sta viaggiando sul giusto binario. Siete pronti per fare un grande passo;

Lavoro/Soldi: eventuali proposte andranno valutate puntigliosamente;

Salute: non consolatevi con le abbuffate scriteriate di cibo.

Capricorno – 5^ posizione - Sarà una giornata spettacolare, in cui aspettarsi qualcosa di avvincente.

Dopo giorni e giorni di noia e solitudine, finalmente potrete scrollarvi di dosso la sensazione pessimistica della vita e tornare ad essere gaudenti. Ogni problema risulterà in via di risoluzione, inoltre, qualcuno vi offrirà un consiglio fruttuoso. Cercate di prestare attenzione al vostro interlocutore.

Amore: lasciatevi andare alla passione;

Lavoro/Soldi: siete in cerca di un impiego ma non trovate nulla che faccia al caso vostro. Valutate delle alternative, male che vada potete sempre tornare indietro;

Salute: i nervi si distenderanno con un bel bagno caldo e una tisana rilassante.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Ariete – 4^ posizione - Focalizzarsi sulle cose e sui periodi negativi, non fa altro che accentuare ancora di più il pessimismo.

In questa giornata avrete tutto l'occorrente per definire una situazione poco limpida e per ripristinare il vostro equilibrio interiore. Tornerete ad essere felici e soddisfatti, ma bandite la negatività dalla vostra vita.

Amore: programmate qualcosa di romantico da fare nel weekend imminente;

Lavoro/Soldi: i lavoratori autonomi batteranno cassa;

Salute: tendete a soffrire di mal di schiena e di dolori cervicali.

Vergine – 3^ posizione - Un nuovo progetto busserà alla vostra porta e voi ritroverete lo stimolo a reagire. La giornata comincerà in ottima maniera e tutto andrà come programmato. Niente e nessuno riuscirà a intristirvi, anzi, sarete voi a contagiare gli altri con la vostra allegria.

Amore: novità in arrivo per i cuori solitari e per le coppie fresche;

Lavoro/Soldi: i soldi come entrano subito se ne vanno per colpa delle spese e delle bollette;

Salute: siete stati poco bene di recente, ma da questo venerdì ci sarà una netta ripresa.

Gemelli – 2^ posizione - Per sopravvivere occorre sapersi adattare al cambiamento, che ora più che mai si presenta veloce e inarrestabile.

Accrescete il vostro bagaglio di esperienze e scegliete sempre il meglio per voi stessi. Non sentitevi egoisti, bisogna correre velocemente per raggiungere il traguardo.

Amore: eventuali discussioni saranno chiarite e finalmente tornerà l'armonia;

Lavoro/Soldi: in queste 24 ore avrete modo di fare la differenza.

Salute: prima di andare a dormire, evitate di seguire in tv argomenti come politica o economia, altrimenti sarete nervosi e infelici.

Leone – 1^ posizione - La giornata sarà ruggente e produttiva. Qualcuno o qualcosa vi saprà stimolare a dovere facendovi uscire dal lungo tunnel in cui siete rimasti incastrati sinora. A volte si è convinti di non avere nulla, ma in realtà si ha qualcosa che in futuro verrà rimpianto.

Seguire la massa non porta da nessuna parte, perciò sfondate le barriere e sperimentate cose nuove, l'oroscopo vi supporterà.