L'Oroscopo dei giorni 17 e 18 ottobre aprono le porte ad un weekend promettente e appagante. Volge a conclusione anche questa settimana che è stata costellata di impegni, stress e tensione. Dopo dei giorni di alti e bassi, in questo fine settimana la Luna sarà nel segno dello Scorpione, agevolando i segni d'acqua. Andiamo a scoprire le previsioni delle stelle di questo weekend.

Oroscopo weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - All'interno delle mura domestiche, l'armonia allieterà le vostre serate. Dopo aver corso per tutta la settimana avrete modo di fermarvi e di assaporare i lati positivi della stagione autunnale.

Quello che apprezzerete maggiormente sarà il fatto che ci sarà un maggior affiatamento con il partner o con la famiglia. I vostri sogni si addolciranno e recupererete tutte le energie consumate nei giorni scorsi.

Toro - Aspettatevi un sabato e una domenica di recupero generale. Chi lavora in proprio e a contatto con il pubblico, avrà 48 ore movimentate in cui sarà possibile battere cassa. I più giovani sfrutteranno il weekend per rimettersi in pari con gli studi o per approfondire qualche argomento in particolare. I più grandicelli avranno ospiti oppure saranno in visita da qualche parente. Insomma, si prospetta un fine settimana in vecchio stile e abbastanza tradizionale.

Gemelli - Fine settimana positivo e da trascorrere come più vi piace.

Vi siete impegnati moltissimo nei giorni scorsi, per cui farete più che bene a staccare la spina e a lasciarvi andare. Tendete a soffrire di mal di schiena, per cui sarete ben contenti di prendervi una piccola pausa. Tuttavia, il sabato sarà ancora un pochino agitato, infatti, al mattino dovrete sbrigare delle commissioni.

A partire dal tardo pomeriggio, fino alla serata di domenica, potrete smettere di pensare ai problemi. Dei parenti o degli amici, si faranno sentire.

Cancro - In questo weekend sarete ripagati per gli sforzi effettuati nel corso della settimana. Non siete stati molto bene e qualche nativo di questo segno sarà ancora indisposto.

Comunque sia, aspettatevi 48 ore tranquille e senza tante problematiche. Niente e nessuno si frapporrà tra voi e i vostri piani del weekend, qualunque essi siano! Possibili uscite, magari vi darete allo shopping. Serate con film e buon cibo.

Leone - Avrete a che fare con 48 ore intense, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Nonostante abbiate avuto da fare per tutta la settimana, non potrete riposarvi. Dovrete dedicarvi alla casa, ai famigliari, alla cucina o a qualcosa di altrettanto importante. Per fortuna le forze non scarseggeranno e questo vi consentirà di stare al passo e di terminare il prima possibile. Alcuni nativi di questo segno trascorreranno un weekend emozionante e divertente.

Vergine - Sabato le finanze subiranno un ritocco, poiché ci saranno delle uscite di denaro improvvise. Il vostro è un segno che vive alla giornata e che non ama programmare le cose, proprio per questo fatto rischierete di rovinarvi l'intero weekend. Chi lavora in proprio, si ritaglierà un po' di riposo per rigenerare mente e corpo. Le coppie si culleranno, vivranno attimi molto intimi e speciali.

Previsioni astrologiche del fine settimana dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Finalmente la settimana volge a conclusione! Nei giorni scorsi, vi è parso di aver corso una lunga maratona, per questo motivo sarete ultra-stanchi. In questo weekend avete in programma qualcosa di interessante da fare. Le stelle saranno con voi, riuscirete ad esaudire tutti i vostri desideri.

Con la persona amata tornerete a parlare di un certo progetto che avete accantonato per mancanza di fondi o di tempo. Evitate sforzi eccessivi.

Scorpione - Prendetevi tutto il tempo che volete in questo fine settimana con la Luna nel vostro segno. Se recentemente vi siete sentiti poco bene e in forma, in questo weekend tornerete a riprendervi. A quanto pare ci sarà un ripristino graduale delle vostre abitudini. Chi ama cucinare, sarà colto da una ventata di ispirazione e stupirà i commensali con qualcosa di nuovo e goloso. Via libera agli hobby creativi, non esiste solo il lavoro.

Sagittario - Il novilunio di venerdì vi farà cominciare il weekend con un po' di confusione mentale. Se volete eccellere in qualcosa, allora dovete darvi da fare perché la fortuna non piove dal cielo.

Solo con il duro lavoro e con la costanza si ottengono dei buoni risultati. Rivedete i conti e valutate se sia il caso di effettuare dei tagli. Viaggi all'orizzonte.

Capricorno - Dopo una lunghissima settimana, arriverete al weekend non poco stremati. Vi dedicherete alle cose che più vi piacciono e sicuramente riposerete abbastanza. Sabato sarà una buona giornata per andare dal parrucchiere o dall'estetista: pensate un po' a voi stessi! Si prevedono fuoco e fiamme in amore. Le anime solitarie under 30 avranno modo di uscire a diversi, mentre chi ha superato i 40 sceglierà di starsene in compagnia di poche persone fidate.

Acquario - L'autunno è un mese così così, ma in queste splendide 48 ore vi sentirete vulcanici.

Chi non avrà particolari impegni, potrà sfruttare il weekend per dedicarsi anima e corpo a dei progetti personali. Chi ha una famiglia o dei figli piccoli, organizzerà qualcosa che però rischierà di saltare all'ultimo secondo, forse un'uscita al centro commerciale o una visita dai parenti. Comunque sia, stanno per arrivare dei tempi incerti, quindi prevenire è meglio che curare.

Pesci - Questo sarà un ottimo fine settimana, adatto per riposare. Finalmente potrete scrollarvi di dosso gli accadimenti dei giorni scorsi. Sabato e domenica non avrete voglia di fare nulla eccetto poltrire davanti alla tv o perdervi nella lettura di un bel romanzo. Amore in avvicinamento per i cuori solitari, l'oroscopo invita a guardarsi attorno.

Qualcuno si è innamorato o è pronto ad innamorarsi.