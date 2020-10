Anche l'ultima settimana del mese di ottobre è giunta ormai al suo termine e si prepara a lasciare il proprio posto a un nuovo ed incombente novembre pronto a mostrare la propria energia ai vari segni zodiacali, con un oroscopo pieno di novità. Chi non ha avuto modo di fermarsi un attimo a riflettere, o anche solo di soffermarsi per riposare, potrà finalmente trovare un po' di agio per recuperare le proprie energie. L'Ariete, impegnato come non mai nei giorni appena trascorsi, si prepara ad affrontare un weekend pieno di positività, così come il Sagittario potrà fare i conti con una dose di ottimismo non indifferente.

Chi è nato sotto al segno del Leone potrà sperare nell'arrivo di un periodo migliore o nella realizzazione dei propri sogni, mentre l'Acquario sarà troppo impegnato a godersi quegli attimi di intensa e pura passione che gli sono riservati. La fortuna tornerà a sorridere un po' a tutti, ma bisognerà non cullarsi troppo su di essa.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - la felicità non è purtroppo dietro l'angolo, ma potrebbe bastare veramente poco per trovarla. Gli impegni hanno allentato leggermente la loro presa su questo segno zodiacale, donandogli qualche attimo di meritato riposo. L'apertura al dialogo, stranamente presente in questo periodo con un po' di positività, permetterà di chiudere definitivamente una relazione lasciata in sospeso.

Toro - le notizie, secondo quanto previsto dall'oroscopo di questo nuovo weekend, non mancheranno di certo e qualcuna sarà anche in grado di portare un sorriso di gioia sulle labbra del Toro. Non vi saranno rimpianti né timori in ambito lavorativo e ci si potrà imbattere anche in qualche occasione unica e remunerativa.

Attenzione a non prendere decisioni troppo affrettate, non è tutto oro ciò che luccica.

Gemelli - tensioni e stress sono qualcosa da lasciare alle spalle, specialmente in questo fine settimana "degno di nota" dove solo il relax e i puri sentimenti accompagneranno una relazione a dir poco favolosa. Il partner riuscirà ad allontanare tutti i pensieri negativi e basterà anche una piccola sorpresa per riportare il sorriso sulle labbra di questo segno zodiacale.

Cancro - chi può godere della compagnia dei propri cari e delle persone amate dovrebbe imparare a prendersi cura di loro così. La famiglia non va mai abbandonata e riuscire ad aprire un dialogo per chiarire eventuali situazioni lasciate in sospeso non potrà portare altro che giovamento e serenità all'interno dell'ambiente.

Leone - secondo un antico detto, la speranza è l'ultima a morire. Per il segno del Leone, soprattutto in un momento complicato come questo, non esiste frase più reale per far comprendere che non tutto è perduto. Sperare nella realizzazione di un sogno o nel miglioramento di una determinata situazione è di sicuro il primo passo per permettere di avanzare nella giusta direzione.

Vergine - attenzione alle nuove persone che si presenteranno lungo il cammino. L'arrivo imminente di novembre potrebbe portare alla nascita di una relazione amorosa non da poco, o anche semplicemente alla nascita di una amicizia sincera e reale. Non dare per scontato determinate cose, forse anche basilari, riuscirà a non portare dolore e risentimento in futuro.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - abbandonarsi completamente alle persone amate non è il modo migliore per andare avanti nella vita né per superare eventuali situazioni spiacevoli. In alcuni casi è necessario fare affidamento alle proprie forze e alle proprie capacità, senza approfittare della mano di aiuto che viene tesa e soprattutto senza cullarsi sulla presenza delle persone care.

Scorpione - attenzione ai malanni di stagione. L'oroscopo prevede l'arrivo di una fastidiosissima influenza stagionale che nulla ha a che vedere con l'attuale situazione di allerta generale causata dalla pandemia. La cosa più importante è fare attenzione agli sbalzi di temperatura ed evitare di stare troppo tempo lontano da casa. Meglio prendersi qualche giorno di riposo da lavoro per recuperare salute ed energie.

Sagittario - la positività e l'ottimismo sembrano essere all'ordine del giorno, rendendo l'intero weekend a dir poco strepitoso. La famiglia e le persone care aiuteranno nella realizzazione di un progetto importante, analizzando insieme al Sagittario tutte le variabili e sostenendolo nelle varie decisioni da prendere.

Meglio non sperperare troppo denaro e procedere un passo per volta, senza correre.

Capricorno - finalmente relax! Il fine settimana è ormai dietro l'angolo e si prepara a portare con sé una dose di energia nuova e una serenità tanto desiderata. Il lavoro non accenna a diminuire nonostante il periodo di allerta e non sembra voler dare agio al Capricorno, tartassandolo continuamente. Meglio dedicare almeno una giornata intera al riposo ed alla cura della persona, così da potere affrontare la nuova settimana con il sorriso.

Acquario - come già anticipato, per i nativi dell'Acquario si preannuncia un intero fine settimana all'insegna della passione e dell'amore. Chi convive con il proprio partner potrà dedicargli interamente il proprio tempo, organizzando cenette romantiche e sorprese in grado di lasciarlo sicuramente senza parole.

Godersi i momenti di intimità potrebbe essere un'ottima idea.

Pesci - fidarsi troppo delle persone, spesso, non porta a nulla di buono. Ciò non significa che bisogna contare solo sulle proprie forze, ma che bisogna fare molta attenzione alle persone che si scelgono. Circondarsi di persone capaci ed audaci, non sempre è l'aiuto migliore in cui si possa sperare. Meglio donare la propria fiducia alle persone più umili e sincere.