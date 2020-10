L'oroscopo del weekend che va dal 31 ottobre fino al 1° novembre prevede momenti di gioia, serenità e allegria in famiglia per i nativi Bilancia, grazie alla posizione favorevole di Venere, mentre il transito della Luna nel segno dei Gemelli permetterà di godere di un po’ di relax per i nativi del segno. Scorpione potrebbe essere costretto a forzare i ritmi per quanto riguarda il settore professionale, mentre Leone dovrà cercare di ottenere migliori risultati dalle proprie mansioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni weekend 31 ottobre - 1° novembre segno per segno

Ariete: weekend che presenterà delle novità in ambito lavorativo. Marte sostiene le vostre iniziative e con il giusto atteggiamento potreste ottenere discreti risultati. Sfera sentimentale ancora poco convincente, anche se la Luna in Gemelli metterà una pezza nel vostro rapporto, anche se non durerà a lungo. Voto - 6,5

Toro: ambito lavorativo positivo per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Giove porta i vostri progetti verso il successo, ma attenzione a non coinvolgere colleghi di cui non vi fidate. In amore sarete pronti a donare tempo e impegno al legame di coppia. Voto - 8+

Gemelli: Luna e Venere in armonia in questo fine settimana.

Sul fronte sentimentale avrete modo di godere di momenti di relax in famiglia, ma anche di dare vita a un po’ di romanticismo con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8,5

Cancro: meglio rimandare le cose importanti ad un secondo momento secondo l'oroscopo, ora che Mercurio è sfavorevole.

Per quanto riguarda il settore amoroso non lasciatevi influenzare da cattive influenze che possono solo ferire il partner. Voto - 6

Leone: iniziate a guardare al futuro con i vostri progetti per quanto riguarda il lavoro. Mercurio non sarà favorevole per molto tempo, dunque se avete delle idee che potete sviluppare in poco tempo, fate pure, cercando di mettere in mostra tutte le vostre abilità.

Voto - 7,5

Vergine: continuerete ad amare con grande generosità anche in questo weekend secondo l'oroscopo, grazie ad un cielo che anche se non prevede più Venere in congiunzione, ha comunque un buon assetto astrale. Se siete single frequentatevi di più con la persona che amate, fino a quando non scatterà la scintilla. Voto - 8

Bilancia: oroscopo del prossimo weekend che prevede una configurazione astrale eccellente. Tra Venere e Mercurio si aggiunge la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, esaltando ai massimi livelli la sfera sentimentale. In ambito lavorativo le idee che avrete saranno piuttosto valide se esposte alle persone giuste. Voto - 10

Scorpione: la fiducia in ambito lavorativo sarà tutto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Ciò nonostante l'assenza di Mercurio vi spinge oltre i vostri limiti, ma non potete tenere questo ritmo per sempre. In amore la situazione sarà tutto sommato positiva. Voto - 7,5

Sagittario: situazione piuttosto stabile in questo fine settimana secondo l'oroscopo, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. In amore giungerà il momento di vivere nuove esperienze romantiche, che siate single o felicemente impegnati. Nel lavoro arriveranno alcune occasioni che non dovrete lasciarvi sfuggire. Voto - 8-

Capricorno: storie d'amore che vanno e che vengono per voi cuori solitari in questo fine settimana. La vostra vita sentimentale al momento non è un granché, quindi meglio dedicarsi ad altro.

Se avete una relazione stabile meglio non essere troppo aggressivi. Per quanto riguarda il lavoro la vostra carriera si ritrova ad affrontare alcuni ostacoli, ma con Giove favorevole ce la farete. Voto - 6,5

Acquario: Mercurio favorevole rende più semplici i rapporti con colleghi secondo l'oroscopo. Questo infatti potrebbe essere il momento adatto per iniziare dei progetti di gruppo. In amore godetevi questa intesa di coppia più alta, e se potete fate qualcosa che possa rendere ancora più felice il partner. Voto - 8+

Pesci: weekend leggermente in calo per via della Luna in quadratura, ma nel complesso positivo. In amore qualche piccola incomprensione, magari residuo di precedenti discussioni potrebbe esserci, ma con Venere favorevole dovrete riuscire a evitarla.

Per quanto riguarda il settore professionale la calma vi sarà molto utile per portare a termine con estrema efficacia soprattutto quei lavori di precisione. Voto - 7,5