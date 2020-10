L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2020 è pronto a emettere un parere in merito all'andamento previsto per i prossimi sette giorni. Ad essere sottoposti ad analisi astrologiche accurate, in questo contesto, sono i soli segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Dunque, occhi puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Mettiamo in chiaro i voti, i giorni "buoni" e da "ko" iniziando col dare qualche piccola anteprima. Iniziamo subito con il dare merito al segno più fortunato: lo Scorpione (voto 10). Per tale segno di acqua si annuncia un frangente spettacolare, soprattutto verso la fine della settimana grazie soprattutto all'arrivo della Luna nel segno.

Il periodo in esame porterà belle novità anche ad un altro segno, anch'esso favorito dal transito della Luna nel proprio settore: curiosi di sapere di quale simbolo astrale si tratta? Certi della risposta, andiamo subito ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni astrali da lunedì 12 a domenica 18 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Si prevede per voi nativi una settimana più che ottima, quasi al pari del segno additato come migliore in assoluto, che sappiamo essere quello dello Scorpione. Da tenere sotto osservazione solo domenica, vista come giornata "sottotono", per il resto sarà quasi come fare una bella passeggiata.

Da tenere presente tra le giornate migliori senz'altro quella di giovedì, sottoscritta dall'arrivo della Luna in Bilancia. Curiosi di sapere quali saranno le altre giornate da sfruttare in amore e nel lavoro? Ebbene, di certo avrete massimo supporto dagli astri lunedì 12, martedì 13, venerdì 16 ottobre, tutte indicate a cinque stelle.

Discrete invece, quindi assolutamente non negative, sia mercoledì che sabato, in questo caso sottolineate come periodi normali.

La classifica a stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 15 ottobre - Luna nel segno;

giovedì 15 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 12, martedì 13, venerdì 16;

★★★★ mercoledì 14, sabato 17;

★★★ domenica 18 ottobre 2020.

♏ Scorpione: voto 10.

L'oroscopo settimanale prevede sette giorni fantastici, con in primo piano l'entrata nel segno di una meravigliosa Luna in Scorpione. L'Astro più vicino alla Terra sarà presente in questo vostro splendido segno di Acqua a partire dalle ore 07:06 di sabato 17 ottobre: ergo, la vostra giornata "top". Da sfruttare per le cose importanti, sia a stampo sentimentale che lavorativo, mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18 ottobre. Per eventuali recuperi, comunque sempre tenendo alta la concentrazione, buone opportunità potrebbero sortire da lunedì, martedì o giovedì, tutte indicate a quattro stelle

La tabella riepilogativa, giorno per giorno:

Top del giorno sabato 17 ottobre - Luna nel segno;

sabato 17 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 14, venerdì 16, domenica 18;

★★★★ lunedì 12, martedì 13, giovedì 15.

♐ Sagittario: voto 5.

Non proprio come nelle aspettative il periodo sotto analisi per molti di voi del segno. A questo giro le stelle hanno riservato una settimana a fasi alterne, comunque sempre degna di essere vissuta al meglio. Ovviamente andranno tenuti sotto stretto controllo soprattutto quelle giornate segnalate come poco positive: in questo caso il riferimento cade proprio sull'avvio del periodo, ossia su lunedì e martedì senza dimenticare sabato, anch'esso valutato in negativo. Tranquilli, calma e sangue freddo, nulla è mai perso a priori. Intanto, sappiate che avrete una giornata splendida, giovedì 15 settembre, tutta da sfruttare a vostro piacimento. Per ripiego, abbastanza confortanti risultano essere mercoledì, venerdì e domenica.

A voi il risultato astrologico condensato nelle stelline della settimana:

★★★★★ giovedì 15 ottobre;

★★★★ mercoledì 14, venerdì 16, domenica 18;

★★★ lunedì 12, sabato 17;

★★ martedì 13 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana sotto le attese sicuramente, anche se a nostro avviso non sarà affatto un periodo da disdegnare. Infatti, seguendo con attenzione i consigli rilasciati puntualmente nei nostri articoli sull'oroscopo del giorno, troverete sicuramente le giuste indicazioni per limitare eventuali danni. Per adesso vi basti sapere che sabato e domenica saranno le giornate migliori, logicamente da sfruttare al massimo, senza alcuna riserva.

Poi, volendo, lunedì, giovedì e venerdì potrebbero dare l'opportunità di vivere dei periodi si impegnativi, ma con discrete probabilità di arrivare a sera con il sorriso sulle labbra. Unica accortezza, martedì e mercoledì saranno le uniche due giornate da trattare con massima cautela e tanta "testa", il perché è facilmente intuibile.

La scala di valori interessante le vostre stelline giornaliere:

★★★★★ sabato 17, domenica 18;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15, venerdì 16;

★★★ martedì 13 ottobre;

★★ mercoledì 14 ottobre 2020.

♒ Acquario: voto 6. La prossima settimana si prevede espressamente sulla buona sufficienza, senza troppi traumi da sopportare. Diciamo pure che non andrete nemmeno sul velluto, ma consolatevi con chi sta peggio di voi, ok?

Per farla breve, sappiate che sia lunedì che sabato saranno le vostre giornate "top", pertanto da tenerle bene a mente per eventuali situazioni importanti da mettere in gioco. Seppur da vivere con un po' di sana concentrazione in più, non male risulteranno le giornate di martedì 13, venerdì 16, domenica 18 ottobre, in questo caso considerate a quattro stelle. Cautela e occhi aperti invece sia mercoledì che giovedì, ritenute a priori come probabili periodi negativi.

La situazione astrale valutata dalle stelline, giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 12, sabato 17;

★★★★ martedì 13, venerdì 16, domenica 18;

★★★ mercoledì 14 ottobre;

★★ giovedì 15 ottobre.

♓ Pesci: voto 6. La settimana dal 12 fino al 18 di ottobre cade (sulla carta) sotto mediocri auspici.

I vostri astri infatti, secondo i nostri calcoli astrologici, risultano per voi nativi al 65% positivi e al 35% negativi. L'oroscopo settimanale in questo caso anticipa un lunedì, un mercoledì e un sabato da considerare al "top" con 5 stelle. Invece con quattro stelle arriveranno lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17 ottobre, ovviamente tutte da vivere senza stress o preoccupazioni eccessive. Pessima intanto si preannuncia la fine della settimana: sabato 21 con solo tre stelline da "sottotono" e domenica 22 in pratica da dimenticare, visto che sarà un giorno supportato solo da due stelle, pertanto probabile un periodo segnato dal "ko".

La scaletta con le stelle da lunedì a domenica.

★★★★★ martedì 13 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, mercoledì 14, sabato 17;

★★★ giovedì 15 ottobre;

★★ venerdì 16 ottobre.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la nostra immancabile classifica stelline della settimana da lunedì 12 a domenica 18 ottobre, in questo caso valida per l'intero comparto zodiacale. Senz'altro confermato il segno al "top" della prossima settimana, come già anticipato sarà lo Scorpione. Al secondo posto troviamo il simbolo della Bilancia, con il Toro e la Vergine appaiati in terza posizione. Abbastanza affollati sono sia il quarto che quinto posto, con il Sagittario in ultima posizione a chiudere il gruppo.

La classifica dettagliata:

1° Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Bilancia, voto 9;

3° Toro e Vergine, voto 8;

4° Ariete, Gemelli e Cancro, voto 7;

5° Leone, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

Il riscontro astrologico espresso dall'oroscopo settimanale dal 12 al 18 ottobre 2020, in questo contesto estrapolato sulla terza settimana di ottobre è arrivato al termine.

Vi esortiamo a non disertare il nuovo incontro con le previsioni astrali che interesserà le giornate comprese tra il 19 e il 25 dell'attuale mese.