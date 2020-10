L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 ottobre 2020 è pronto a dare riscontro sui prossimi sette giorni in calendario. In analisi la quarta settimana del mese di ottobre, valutata in base alla qualità del cielo astrale relativo ad ognuno dei segni zodiacali rientranti in questo caso tra gli ultimi sei dello zodiaco. In primo piano sono i voti e la classifiche da Bilancia a Pesci con i relativi giorni "buoni" e quelli invece da "ko". Iniziamo subito a mettere in chiaro i segni top e flop nel periodo, ovviamente all'indirizzo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ad avere l'onore di occupare il posto più alto in classifica, dicasi nel nostro caso "top della settimana", saranno i fortunati nativi del Capricorno (voto 10).

Non troppo distaccati dal primo assoluto, sostenuti favorevolmente da astri benevoli e altamente performanti, Scorpione (voto 9) e Sagittario (voto 8). Settimana decisamente positiva anche per coloro dell'Acquario (voto 7), di pari passo con quelli dei Pesci (voto 7). Chiudono il giro nella classifica parziale i nativi della Bilancia (voto 6).

Senza titubare oltre, iniziamo pure a spulciare le previsioni astrologiche da lunedì 19 a domenica 25 ottobre analizzando i voti attribuiti dall'Astrologia ai singoli segni per poi passare alla classifica finale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Settimana classificata relativamente positiva, diciamo pure sulla mediocre sufficienza.

Le vostre giornate migliori, valutate nell'oroscopo della settimana con le classiche cinque stelline, coincideranno con quelle di martedì 20, domenica 25: saranno queste le due giornate su cui dovrete puntare, giocando al massimo e con le carte migliori a disposizione. Di ripiego, ma sempre con le dovute cautele, le giornate di lunedì 19, mercoledì 21, sabato 24: non da disdegnare, a patto di essere vissute con la testa e senza distrazioni.

Le due giornate centrali del periodo invece non porteranno tanta positività, anzi. Infatti, il prossimo venerdì è indicato come "sottotono", mentre la giornata prima, appunto giovedì, porterà in seno solo due stelline e relativo periodo da "ko".

La classifica giornaliera:

★★★★★ martedì 20, domenica 25;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21, sabato 24;

★★★ venerdì 23 ottobre;

★★ giovedì 22 ottobre 2020.

♏ Scorpione: voto 9.

Questa settimana partirà sicuramente a rallentatore per poi proseguire e terminare molto bene per voi del segno. Uno straordinario giovedì 22 ottobre porterà fortuna e positività grazie all'ingresso di un ottimo Sole nel segno. Quasi alla pari mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, nel frangente considerati a cinque stelle. Per le situazioni da gestire in ordinaria routine, decisamente indicate le giornate di martedì 20, domenica 25. Invece, il momento in cui dovrete resettare il cervello, sforzandovi di non perdere la concentrazione nelle attività quotidiane, sarà lunedì 19 ottobre, marcato stretto dalle tre stelline di rito previste per le giornate "sottotono".

A voi il report settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 22 ottobre - Sole in Scorpione ;

giovedì 22 ottobre - ; ★★★★★ mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24;

★★★★ martedì 20, domenica 25;

★★★ lunedì 19 ottobre 2020.

♐ Sagittario: voto 8.

Settimana performante in molti frangenti, specialmente nelle cose riguardanti la famiglia o le questioni di lavoro. In primo piano però, sopra tutto e tutti, il comparto relativo ai sentimenti: curiosi di sapere il motivo? Certamente quasi tutto il merito sarà da riconoscere alla Luna, presente nel segno dalle ore 06:53 di lunedì 19 ottobre, di conseguenza arriverà anche la vostra bella "top del giorno". Altrettanto ottime, altresì, saranno le giornata super-positive di martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 ottobre, portando in regalo cinque ottime stelline cadauna. Invece venerdì 23 ottobre farà segnare solo quattro stelle di routine, pur sempre desiderabile rispetto a quelle del 24 e del 25 ottobre, rispettivamente con tre stelle "sottotono" e con due stelline da "ko".

Il riscontro settimanale di competenza del Sagittario:

Top del giorno lunedì 19 ottobre - Luna in Sagittario ;

lunedì 19 ottobre - ; ★★★★★ martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22;

★★★★ venerdì 23 ottobre;

★★★ sabato 24 ottobre;

★★ domenica 25 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Questa settimana partirà proseguirà ed infine chiuderà davvero a gonfie vele per tantissimi di vi nativi. Se è vero che l'Astrologia difficilmente sbaglia, questo mercoledì 21 ottobre potrebbe dare davvero uno splendido "buongiorno": le stelle infatti hanno riservato per tale data una meravigliosa "top del giorno" grazie ad un evento davvero speciale. Curiosi di sapere, vero? Ebbene, proprio a metà settimana, a partire dalle ore 08:43 della mattina, ecco spuntare nel vostro settore nientepopodimeno che la Luna nel segno: iniziate pure a gongolare!

Intanto, targate con splendide 5 stelline anche quelle di lunedì 19, giovedì 22 a cui se ne aggiungerà ancora una, sempre a cinque stelle, precisamente domenica 25 del mese. Scendendo un po' di tono, passiamo a declamare quelle giornate definite "normali": pertanto, corredate da quattro stelle risulteranno quelle di martedì 20, venerdì 23, sabato 24.

La scaletta con le stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 21 ottobre - Luna in Capricorno ;

mercoledì 21 ottobre - ; ★★★★★ lunedì 19, giovedì 22, domenica 25;

★★★★ martedì 20, venerdì 23, sabato 24.

♒ Acquario: voto 7. Settimana da vivere come viene viene, senza particolari pretese o colpi di testa fuori luogo. Ovviamente nelle giornate reputate sulla carta come negative.

Il periodo comunque sarà buono, con inizierà in affanno ma diciamo che finirà molto bene, almeno secondo le attese dei iù. Iniziamo pertanto col confermare la giornata di lunedì 20 ottobre portatrice di solo tre stelle e relativa giornata "sottotono". Invece mercoledì 21 ottobre potrebbe andare ancora peggio, visto le sole due stelline e relativa giornata da "ko". La migliore di tutte? Eccola: venerdì 23 ottobre registrerete la vostra bella "top del giorno", portata su un vassoio d'argento dalla Luna in entrata nel segno. Non male davvero nemmeno quelle a cinque stelle di sabato 24, domenica 25. Le restanti saranno tutte mediamente buone: quattro stelline arriveranno a braccetto con le giornate di lunedì 19 e giovedì 22.

Ce la farete? Siamo certi di si.

La scaletta con le stelle giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 23 ottobre - Luna in Acquario ;

venerdì 23 ottobre - ; ★★★★★ sabato 24, domenica 25;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22;

★★★ martedì 20 ottobre;

★★ mercoledì 21 ottobre.

♓ Pesci: voto 7. Per voi nativi in questo splendido segno d'Acqua, la settimana in arrivo non riserverà troppe sorprese, sia in negativo che in positivo. Diciamo che in linea generale tutto (o quasi), semplicemente, scorrerà via lento avvolto nella solita routine. Nella tarda serata del 25 ottobre arriverà nel settore una dolcissima Luna nel segno, pronta a dare conforto e supporto nonché una splendida "top del giorno". Invece lunedì 19 e martedì 20 ottobre troverete ad attendervi due splendide giornate a cinque stelle pronte a regalare serenità e voglia di vita: ansiosi di fare qualche acquisto importante?

Fatelo! Invece decisamente nella norma, grazie alle quattro stelle riservate ai frangenti indicati come di routine, mercoledì 21, sabato 24 del mese. Il vostro punto debole infine, senz'altro saranno il 22 e il 23 ottobre, entrambi portatori di due giornate inaffidabili di cui, rispettivamente, con tre stelline da "sottotono" e due da "ko".

Le analisi astrologiche sulle giornate da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 25 ottobre - Luna in Pesci ;

domenica 25 ottobre - ; ★★★★★ lunedì 19, martedì 20;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24;

★★★ giovedì 22 ottobre;

★★ venerdì 23 ottobre.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Eccoci giunti all'atteso incontro con la classifica stelline della settimana che, come annunciato nel titolo, interessa il periodo che va da lunedì 19 fino a domenica 25 ottobre.

Il report settimanale in questo contesto riguarderà tutto lo zodiaco al completo. Bene, prima di iniziare a spulciare la classifica del periodo, ci sentiamo in obbligo di rimarcare il simbolo astrale a cui è stato assegnato il primo posto assoluto, il Capricorno, meritatamente al "top" la prossima settimana.

A voi il piacere di scoprire il resto della scaletta:

1° Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Scorpione, voto 9;

3° Leone e Sagittario, voto 8;

4° Toro, Acquario e Pesci, voto 7;

5° Gemelli, Cancro, Vergine e Bilancia, voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il riscontro astrologico competente l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre 2020, dunque interessante la quarta settimana di ottobre, è arrivato al capolinea.

finisce qui. Il prossimo appuntamento con le stelle della settimana, le previsioni e la nuova classifica verterà sul lasso temporale compreso dal 26 ottobre al 1°novembre.