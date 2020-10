Le previsioni relative alla prossima settimana, quella che andrà da lunedì 2 a domenica 8 novembre rivelano buone aspettative per il segno zodiacale del Sagittario. Imprevisti in arrivo per il segno dei Gemelli e dell'Ariete. Passione per il Toro e ottimismo per l'Acquario. Scopriamo in dettaglio cosa ci riserverà l'Oroscopo per la prossima settimana

Previsioni zodiacali da lunedì 2 a domenica 8 novembre, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana poco rassicurante per il segno zodiacale dell'Ariete. La Luna è in opposizione pertanto le giornate potrebbero risultare negative, soprattutto dal punto di vista sentimentale e umorale.

Nel fine settimana percepirete un lieve miglioramento.

Toro: passione in arrivo per le coppie del Toro. Venere sarà particolarmente favorevole per questo segno zodiacale. Ne gioveranno in particolar modo le coppie, la passionalità non dovrà mancare per il vostro partner e qualche sorpresa romantica sarà sicuramente gradita dal vostro lui o dalla vostra lei.

Gemelli: qualche piccolo inconveniente potrebbe essere in agguato, tuttavia dovete mantenere alta la vostra determinazione, soprattutto sul fronte professionale. Siete ambiziosi e mirate ai piani alti: tuttavia ricordate che ci sarà sempre qualcuno che vorrà mettervi i bastoni tra le ruote.

Cancro: cercate di non essere troppo scettici di fronte a certe decisioni.

Puntate bene ai vostri obiettivi e cercate di metterli sempre al primo posto: questo sarà la base per raggiungere i vostri migliori successi.

Oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre, da Leone a Sagittario

Leone: le amicizie non sempre si rivelano sincere, con il tempo tutti i nodi vengono al pettine e capirete finalmente chi vi cerca solo per interesse.

Non aspettate troppo tempo, però, esaminate bene tutti i comportamenti di chi vi circonda.

Vergine: piano piano le cose si rimettono al proprio posto. In ogni caso, alcune faccende sono rimaste ancora in sospeso: risolvetele al più presto, prima che si trasformino in situazioni spiacevoli e imbarazzanti.

Bilancia: scoprite le vostre verità e cercate di trovare chi cerva di ingannarvi: alcune circostanze possono rivelare molto più di quanto credete, cercate di intuire le prossime mosse dei vostri avversari e vi troverete una posizione vantaggiosa.

Scorpione: le divergenze che si creano (anche quelle in ambito lavorativo) possono causare un forte malessere interiore. Anche se sembrate corazzati di fronte alle difficoltà, avete le vostre debolezze e necessitate di una maggiore protezione a livello emotivo.

Sagittario: settimana promettente per il Sagittario. Saturno e Giove saranno dalla vostra parte, dunque vi aspetteranno giornate radiose alternate ad altre un po' meno promettenti. Tuttavia, nel complesso, passerete una settimana positiva e un rilassante weekend.

Previsioni astrologiche settimanali da Capricorno a Pesci

Capricorno: non dovete obbligatoriamente ricambiare ogni favore, è bene rendersi disponibili con chi lo è stato con voi ma non dovete permettere che un piccolo favore si trasformi in un'occasione per approfittarsi della vostra disponibilità. Dunque starà a voi decidere quando è il momento di opporsi.

Acquario: state notando un forte rallentamento nell'andamento delle vostre giornate, il calo del vostro umore sicuramente non aiuta. Tuttavia riservate ancora un po' di ottimismo in merito alle vostre future opportunità professionali: cercate di non perderlo, prima o poi arriverà il treno giusto anche per voi.

Pesci: trovate il tempo giusto anche per i vostri cari, anche loro hanno bisogno della vostra attenzione.

Ricordate che gli affetti familiari sono importanti e non bisogna metterli da parte per futili impegni.