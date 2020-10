Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre 2020 rivelano buone aspettative per i segni zodiacali dell'Ariete e dei Pesci mentre sarà certamente una settimana più impegnativa i segni della Bilancia, del Cancro e del Leone. Novità e fortuna in arrivo per il segno zodiacale dell'Acquario. Vediamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo per la prossima settimana.

Previsioni astrali settimanali dal 26 ottobre al 1° novembre, da Ariete a Cancro

Ariete: avete bisogno di chiarire alcune questioni importanti che sono rimaste in sospeso.

Non lasciate che gli altri si approfittino troppo della vostra bontà: anche voi avete dei limiti e troppo spesso vengono superati. La settimana in arrivo promette buoni auspici per l'Ariete: approfittatene per trovare nuove ispirazioni.

Toro: settimana turbolenta per le coppie del Toro: il vostro rapporto necessita di essere migliorato sotto molti punti di vista, tuttavia deve esserci l'impegno da parte di entrambi. Soltanto in questo modo potrete riaccendere la fiamma della passionalità.

Gemelli: alcune ombre del vostro passato, a volte, influiscono sul presente. I ricordi importanti, di certo, non possono essere cancellati dalla memoria ma è necessario capire quando è il momento di voltare pagina definitivamente ed intraprendere nuove strade.

Cancro: settimana poco armoniosa per il segno zodiacale del Cancro. Marte avrà un'influenza negativa: pertanto si potrebbe andare incontro ad alcune giornate stressanti, altre noiose: tuttavia, nel complesso, vi attende un fine settimana decisamente al top.

Oroscopo della settimana da Leone a Sagittario

Leone: aspettate delle risposte, più precisamente cercate una verità. È vero che prima o poi tutti i nodi vengono al pettine ma le vostre domande faticano a trovare una risposta sicura. Settimana decisamente impegnativa per il Leone: tuttavia non mancheranno giornate da dedicare al riposo.

Vergine: siete sulla buona strada ma avete ancora molto da imparare. L'essere ambiziosi è un aspetto che sicuramente non manca tra le vostre tante qualità; tuttavia dovete sempre ricordare di rimanere con i piedi per terra e di non costruire troppi "castelli in aria". Il successo va raggiunto con il tempo ma soprattutto con tanto impegno e sacrificio,

Bilancia: riuscite a preoccuparvi sempre per tutti ma spesso finite per trascurare voi stessi. Prendervi cura delle persone a cui volete bene non significa mettervi totalmente da parte. Ricordate che anche la vostra salute, sia fisica che mentale, è importante. La settimana in arrivo potrebbe essere un po' traballante, avrete una tregua verso il fine settimana.

Scorpione: nella vostra cerchia di amici, qualcuno indossa una maschera di ipocrisia. Starà a voi scoprire chi si mostra amico ai vostri occhi ma in realtà vi cerca solo per i propri interessi. La prossima settimana potrebbero esserci delle rivelazioni che capovolgeranno totalmente il vostro giudizio.

Sagittario: lunedì e martedì saranno giornate parecchio movimentate per il Sagittario. La situazione andrà a migliorare verso la giornata di giovedì. Non dimenticate di portare a termine tutti i vostri impegni anche se il vostro tempo sembra non bastare mai, potete comunque riuscire ad organizzare al meglio le vostre giornate.

Previsioni zodiacali settimanali dal 26 ottobre al 1° novembre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: settimana incerta per il segno zodiacale del Capricorno. Mercurio non gioverà sulla vostra fortuna, pertanto potrebbero presentarsi spiacevoli imprevisti nel lavoro. Un buon consiglio è quello di cercare di essere sempre positivi anche di fronte ai problemi che sembrano essere irrisolvibili.

Acquario: settimana fortunata per l'Acquario. Dopo tanta monotonia, è arrivato finalmente il momento dell'Acquario: la settimana in arrivo sarà portatrice di buone novità e chissà, magari anche qualche piccolo colpo di fortuna!

Pesci: pensate bene al vostro futuro. Prendere decisioni troppo affrettate non è un buon modo per cercarvi una sistemazione sicura.

Anche dal punto di vista sentimentale (per le giovani coppie) dovrete dare una bella frenata: il vostro rapporto necessita ancora di maturazione, un passo troppo lungo potrebbe farvi cadere. Buoni propositi per la prossima settimana grazie all'aiuto di Venere.