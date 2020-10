L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 ottobre 2020 è disponibile a mettere in evidenza le previsioni zodiacali e le pagelle da lunedì a domenica interessanti i segni da Bilancia a Pesci. Come sempre non mancheranno utili consigli e raccomandazioni, il tutto supportato dall'utile scaletta con le stelline da lunedì a domenica. Ansiosi di scoprire le novità in merito a come saranno i prossimi sette giorni? Sicuri della risposta, passiamo subito a dare un breve anticipo sui più fortunati, scelti come al solito tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ad avere la cosiddetta marcia in più saranno solamente gli amici nativi in Acquario (voto 8).

Situazione al di sotto del limite della sufficienza, invece, per i soli Bilancia (voto 5).

Passiamo ad approfondire meglio l'Astrologia dei singoli segni setacciando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo settimanale da lunedì 5 a domenica 11 ottobre e relativa classifica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. In preventivo una settimana poco positiva, sentenziata da una carta astrale certamente non di parte. Diciamo che, nel complesso, bisognerà aprire gli occhi nella parte centrale del periodo, cercando nel contempo di sfruttare le giornate positive, poi vi diremo come meglio comportarvi. Intanto preparatevi a godere di una splendida domenica a cinque stelle, l'unica considerata a massima positività.

Invece lunedì 5, venerdì 9, sabato 10 ottobre saranno giornata in linea di massima normali, tuttavia non negative. Il periodo "no" lo farà segnare mercoledì e giovedì, rispettivamente indicati con il "sottotono" e il "ko".

A voi il responso degli astri da lunedì a domenica:

★★★★★ domenica 11 ottobre;

★★★★ lunedì 5, venerdì 9, sabato 10;

★★★ mercoledì 7, giovedì 8;

★★ martedì 6 ottobre 2020.

♏ Scorpione: voto 6.

Questa settimana presenterà alti e bassi, entrambi da controllare perché improntati ad improvvisi cambiamenti di rotta. Molti di voi del segno avranno abbastanza difficoltà in campo sentimentale come anche in ambito lavorativo sia venerdì che domenica, due giornate sotto scacco da pianeti ostici e vendicativi.

Lunedì e mercoledì saranno le sole giornate buone, poi tutto sarà da tenere sotto attenta osservazione. Anche martedì 6, giovedì 8 e sabato 10 ottobre potrebbero regalare buone soddisfazioni, anche se giornata di routine, quindi immerse nella solita prassi.

Andiamo a scoprire quando converrà agire e quando stare fermi:

★★★★★ lunedì 5, mercoledì 7;

★★★★ martedì 6, giovedì 8, sabato 10;

★★★ venerdì 9 ottobre;

★★ domenica 11 ottobre 2020.

♐ Sagittario: voto 7. Si preannuncia un periodo certamente stabile su molti lati, in primis su quello affettivo. Una attenta valutazione potrebbe essere richiesta per eventuali uscite di denaro, comunque già messe in preventivo da alcuni di voi. In merito all'andamento dei prossimi sette giorni, da tenere a mente le giornate di inizio settimana, in questo caso additate come a massima positività.

Infatti lunedì porterà una splendida "top del giorno" mentre martedì e mercoledì saranno da considerate a cinque stelle. Un attimino di attenzione in special modo a venerdì e sabato, le uniche due giornate negative di tutto il periodo.

Il riepilogo dei giorni buoni, meno buoni e negativi:

Top del giorno lunedì 5 ottobre;

lunedì 5 ottobre; ★★★★★ martedì 6, mercoledì 7;

★★★★ giovedì 8, domenica 11;

★★★ venerdì 9 ottobre;

★★ sabato 10 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. I prossimi sette giorni si annunciano abbastanza buoni, specialmente a metà periodo. Un piccolo appunto in merito alle due giornate di weekend (purtroppo), uniche giornate in cui dovrete mettere quel famoso "casco anti-malocchio" presentato qualche tempo fa in questa sede.

Parlando invece di giorni positivi su cui poter contare ad occhi chiusi, senz'altro mercoledì sarà all'altezza di qualsiasi situazione in quanto preventivata al top. Ottime anche quelle di martedì e giovedì valutate a cinque stelle.

Il riepilogo delle stelline in merito ai prossimi sette giorni:

Top del giorno mercoledì 7 ottobre;

mercoledì 7 ottobre; ★★★★★ martedì 6, giovedì 8;

★★★★ lunedì 5, venerdì 9;

★★★ sabato 10 ottobre;

★★ domenica 11 ottobre 2020.

♒ Acquario: voto 8. Non troppo a favore parte centrale con un mercoledì preventivato con il "ko". Altro piccolo stop, ovviamente da tenere in considerazione, proprio in concomitanza con il secondo giorno del periodo: martedì 6 ottobre giornata da considerare "sottotono".

In ottima evidenza la giornata di venerdì, in questo caso valutata al "top del giorno", ottimamente supportata da lunedì, sabato e domenica, giornate a cinque stelle, poi tutto in ordinaria amministrazione.

Pronti a scoprire le stelline giornaliere? Vai con le previsioni:

Top del giorno venerdì 9 ottobre;

venerdì 9 ottobre; ★★★★★ lunedì 5, sabato 10, domenica 11;

★★★★ giovedì 8 ottobre;

★★★ martedì 6 ottobre;

★★ mercoledì 7 ottobre.

♓ Pesci: voto 7. Non malaccio davvero i prossimi sette giorni in calendario sotto analisi. Valutati nell'oroscopo settimanale con una media positività, i giorni più a voi congeniali saranno quelli di metà e fine periodo, tralasciando la parte iniziale interessata da eventi astrali non troppo a favore.

Iniziamo con le giornate preventivate al top: sabato 10 ottobre massimo appoggio da parte dell'Astrologia. Ottimi anche giovedì e venerdì, periodi da considerare fortunati e sottolineati dalle cinque stelline della buona sorte. Attenzione comunque a lunedì e martedì, giornate valutate rispettivamente con il "sottotono" e il "ko".

Il prospetto riepilogativo e come sono state distribuite le stelline giornaliere:

Top del giorno sabato 10 ottobre;

sabato 10 ottobre; ★★★★★ giovedì 8, venerdì 9;

★★★★ mercoledì 7, domenica 11;

★★★ lunedì 5 ottobre;

★★ martedì 6 ottobre 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Una nuova settimana si appresta ad iniziare. Come sempre a dare un valore ai prossimi sette giorni sarà la qualità attribuita dall'Astrologia alle effemeridi relative ad ogni singolo segno.

A condensare il tutto, sintetizzando la positività o la negatività del periodo, la nostra onnipresente classifica stelline della settimana, nel contesto impostata sul lasso temporale che va da lunedì 5 a domenica 11 ottobre, ovviamente valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Cancro, meritatamente posizionato al primo posto in classifica. A seguire a ruota il simbolo astrale di Acqua, il Leone al secondo posto. In terza posizione troviamo il tandem formato da Gemelli e Acquario, entrambi valutati in periodo buono. Quarto posto, pertanto settimana discreta, per coloro appartenenti a Sagittario, Capricorno e Pesci. Invece al limite della mediocre sufficienza la settimana prevista al gruppetto formato da Ariete, Toro, Vergine e Scorpione.

Purtroppo, in ultima posizione a questo giro troviamo Bilancia, segno considerato sotto la sufficienza, pertanto valutato con il cinque in pagella.

Il riepilogo condensato relativo alla scaletta settimanale:

1° Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Leone, voto 9;

3° Gemelli e Acquario, voto 8;

4° Sagittario, Capricorno, Pesci, voto 7;

5° Ariete, Toro, Vergine e Scorpione, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

Le analisi astrali riguardanti l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 ottobre 2020, dunque coincidente con la seconda settimana dell'attuale mese sono arrivate al termine. L'invito è quello di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la classifica con le stelle e le pagelle che verteranno sul periodo compreso tra il 12 e il 18 di questo mese di ottobre.