Le previsioni dell'Oroscopo relative alla settimana prossima, ovvero quella che andrà da lunedì 5 a domenica 11 ottobre 2020 rivelano buoni propositi per il segno zodiacale della Vergine e della Bilancia. Difficoltà in arrivo per il segno zodiacale dell'Ariete, dei Gemelli e del Cancro. Passione per le coppie del Leone e fortuna in arrivo per lo Scorpione. Scopriamo in dettaglio quale sarà l'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 5 all'11 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana titubante per il segno dell'Ariete. La settimana in arrivo potrebbe non portare buoni propositi soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Anche sul fronte sentimentale potrebbero esserci delle difficoltà: l'importante sarà saperle superare tutte, affrontando le vostre giornate con estrema audacia.

Toro: siete ambiziosi e a volte mirate ai piani alti ma spesso tenete d'occhio obiettivi un po' troppo fuori dalla vostra portata. Cercate di fare un passo per volta e con il tempo riuscirete a raggiungere anche i traguardi più difficili. Potrebbe essere la settimana giusta per intraprendere nuove iniziative.

Gemelli: inizio difficoltoso per il segno zodiacale dei Gemelli. Marte potrebbe influire negativamente nelle giornate di lunedì e martedì. Anche il vostro stato d'animo potrebbe risentire di questa energia negativa: tuttavia, a partire da mercoledì, vedrete lievi miglioramenti soprattutto sul vostro umore.

Cancro: non siete ancora pronti ad accettare i cambiamenti che si sono verificati nell'ultimo periodo. Alcune situazioni necessitano di tempo per essere accettate e, nel caso vostro, non siete ancora riusciti ad accogliere questa nuova circostanza. Potrebbero presentarsi alcune difficoltà sia in ambito professionale che quello privato.

Previsioni zodiacali da Leone a Sagittario

Leone: settimana trionfante per il segno zodiacale del Leone. La Luna promette bene: sarete dinamici, produttivi e di buonumore. Anche dal punto di vista sentimentale, godrete di una travolgente passionalità, che sicuramente farà bene alla coppia.

Vergine: siete pronti ad iniziare una nuova settimana grazie anche all'aiuto di Venere che influirà positivamente sulle vostre giornate.

Sarete creativi e pieni di iniziativa tuttavia anche da parte vostra sarà necessario mantenere un alto ottimismo soprattutto di fronte alle piccole avversità.

Bilancia: buon inizio settimanale per il segno zodiacale della Bilancia. Saturno sarà particolarmente favorevole, sfruttate questa occasione per concludere tutto ciò che avete lasciato in sospeso

Scorpione: fortuna in arrivo per il segno zodiacale dello Scorpione. L'arrivo della prossima settimana porta buoni propositi a chi è nato sotto questo segno: le costellazioni saranno favorevoli e vi accompagneranno fino all'arrivo del weekend. Anche la buona sorte potrebbe essere dalla vostra parte, dunque potrete tentare qualche piccolo colpo di fortuna ma senza osare troppo.

Sagittario: rimanete in stand-by per qualche giorno. Il vostro lavoro e i vostri impegni quotidiani stanno stremando le vostre forze. E' chiaro che, se al momento, non potete prendervi una pausa dal lavoro, cercate almeno una soluzione alternativa: potete ad esempio mettere da parte gli impegni meno importanti e dedicare questo tempo al vostro relax.

Predizioni astrologiche della settimana dal 5 all'11 ottobre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: settimana nuova per il segno zodiacale del Capricorno. Buone notizie potrebbero arrivare nella prossima settimana, notizie che probabilmente non vi aspetterete ma che forse accoglierete in modo positivo. Anche sul fronte professionale potrebbero esserci delle interessanti novità.

Acquario: siete rimasti delusi dal comportamento di qualche amico o amica di vecchia data. Siete nel dubbio se restringere la vostra cerchia di amicizia o meno: tuttavia volete fare un ultimo tentativo anche se questo potrebbe significare un taglio decisivo sul vostro rapporto di amicizia. La settimana in arrivo promette bene, tuttavia nelle giornate di mercoledì e giovedì non è da escludere qualche inconveniente.

Pesci: qualcuno potrebbe sfruttarvi a suo vantaggio, ricordate chi è stato sempre presente nella vostra vita e chi invece vi cerca solo per i propri interessi. Settimana decisamente travagliata per il segno zodiacale dei Pesci: qualche spiacevole imprevisto al lavoro potrebbe rallentare le vostre giornate tuttavia, nel weekend, tutto si risolverà per il meglio.