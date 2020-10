Il mese di ottobre ha ormai superato la propria metà e l'Oroscopo si fa portatore di notizie non proprio positive per alcuni segni zodiacali.

La penultima settimana del mese, ovvero quella che intercorre tra lunedì 19 e domenica 25 ottobre, si preannuncia essere un periodo ambiguo per i nati sotto al segno dell'Acquario, pronti comunque ad accogliere l'arrivo di notizie. Chi vive sotto la protezione della Bilancia potrebbe avvertire qualche nota di troppo legata allo stress e al nervosismo, così come sembra essere per il segno dell'Ariete. Anche per il Cancro non sembrano esserci notizie positive, soprattutto con gli astri posizionati in modo sicuramente non positivo e non ottimale: riuscire a godersi queste giornate che stanno per arrivare, invece, risulta essere un compito ben lontano dalla semplicità.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete dovranno prepararsi ad affrontare una settimana non solo piena di impegni, ma pure di nervosismo e stress. Con gli astri in opposizione risulterà complicato riuscire a conciliare gli impegni con le amicizie, soprattutto risulterà non poco difficile mantenere la calma sia con i propri colleghi che con il proprio partner. Meglio cercare di rilassarsi il più possibile.

Toro - l'oroscopo di questa nuova settimana preannuncia giornate intrise d'amore e felicità. La tranquillità, forse alquanto strana per chi è abituato a una vita sempre in corsa, verrà raggiunta con facilità e accompagnerà ogni singolo giorno di questo nuovo periodo.

Gemelli - si preannunciano giorni malinconici a causa di una Venere posizionata sfavorevolmente. Far combaciare i propri impegni con la relazione sentimentale e la vita di coppia non sembra essere così semplice come ci si potrebbe immaginare, ma per fortuna ci saranno sempre gli amici e la famiglia a dare una mano ed a pronunciare qualche parola di conforto.

Uno tra i migliori consigli è quello di stringer ei denti ed attendere l'arrivo di giorni più luminosi.

Cancro - una Luna in opposizione renderà complicate le relazioni con il prossimo, che siano queste semplici amicizie, colloqui di lavoro o la vita di coppia. Una strana sensazione, come se ci si sentisse sempre in ansia, potrebbe accompagnare il segno del Cancro fino al prossimo weekend.

Fortunatamente, tralasciando i vari rapporti, sarà semplice trovare il giusto relax.

Leone - anche per il Leone gli astri non sembrano avere una posizione favorevole. I rapporti interpersonali saranno messi a dura prova e coloro nati sotto a questo segno zodiacale non potranno fare altro che portare pazienza. A fornire un piccolo aiuto ci pensa Marte, grazie alla sua posizione ed alla sua influenza decisamente migliore rispetto agli altri.

Vergine - contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, per il segno della Vergine si prospettano giornate intense e a dir poco fortunate. Chi ha in mente di affrontare una spesata economica, per piacere o perché è un qualcosa che si deve affrontare, farebbe meglio ad approfittare della situazione.

Chissà che la fortuna non abbia in serbo qualcosa da poter donare a questo segno.

L'oroscopo della settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana in arrivo non risulta essere tra le migliori neanche per il segno della Bilancia. Una strana ondata di malumore, causata forse dalla mole di lavoro troppo eccessiva, porterà qualche nota di stress non indifferente. Riuscire a circondarsi di persone fidate non sarà semplice ed è necessario evitare di chiudersi in sé stessi per non allontanare troppo le persone care.

Scorpione - un oroscopo migliore di questo, almeno per quanto riguarda il segno dello Scorpione, non potrebbe esserci. Le giornate in arrivo saranno tra le migliori di tutto il mese e già a partire da lunedì si potrà avvertire la prima ondata di fortuna e serenità.

Ci si potrebbe attendere il sopraggiungere di una vincita inaspettata, ma ciò non deve essere una scusante per gettarsi all'interno di un tunnel da quale risulterà poi difficile uscirne. Farsi consigliare dalle persone care può aiutare a comprendere qual è la via giusta da seguire.

Sagittario - aria di discussioni all'orizzonte. Specialmente chi vive già all'interno di un rapporto legato dal vincolo del matrimonio, od anche solo dalla convivenza, potrebbe imbattersi nella nascita fin troppo facile e repentina di battibecchi considerati futili. Un susseguirsi di situazioni poco piacevoli che metteranno a dura prova il rapporto con il partner. Alcune volte, anche se non sembra la cosa giusta da fare, è meglio tacere ed accettare le critiche e le colpe che vengono addossate.

Capricorno - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo anche verso i nativi, facendo di questa nuova settimana uno tra i periodi migliori dell'intero mese. Il sopraggiungere di novembre, incombente come non mai, fa respirare al Capricorno una stupenda aria natalizia. Attenzione a non lasciarsi trasportare troppo: la vita reale è fatta di impegni e scadenze che devono essere rispettate.

Acquario - chi è nato sotto al segno dell'Acquario dovrà prepararsi per accogliere l'arrivo di notizie decisamente nuove ed inaspettate. C'è aria di cambiamento in giro e ben presto ci si dovrà abituare a mostrare un lato di sé che con molta probabilità si disconosceva. Qualcuno dovrà fare i bagagli e affrontare un lungo viaggio, mentre qualcun altro potrebbe decidere di non abbandonare le proprie radici e continuare lungo quella strada che ci si era già prefissata.

Pesci - attenzione ai problemi di cuore. Il sentimentalismo, l'amore e il romanticismo non fanno al caso di questo segno zodiacale, soprattutto se si considera il sopraggiungere di un periodo non propriamente positivo. Attenzione alle discussioni e ai litigi vari.