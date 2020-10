Quella di domani martedì 13 ottobre sarà una giornata ricca di novità. A partire dai nati del segno dei Pesci fino a quelli del Sagittario, ci saranno molte prospettive nuove su cui lavorare e su cui costruire il proprio futuro.

L'amore purtroppo dovrà essere accantonato da alcuni segni che ultimamente hanno subito parecchie delusioni, fra i quali il segno della Bilancia e il segno dello Scorpione, mentre la sfera sentimentale sarà favorevole per i segni di terra come il Toro e il Capricorno.

Ariete al 'top' sul lavoro

Ariete: probabilmente avrete la strada spianata per una promozione o di un salto di qualità significativo per la vostra carriera professionale.

Non commettete alcune errore di valutazione, perché ne andrà anche dell'andamento del vostro umore.

Toro: questo aspetto astrologico sarà molto proficuo dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in Capricorno, vivrete un periodo molto denso di significato amoroso e a tratti passionale con il partner. Fare incontri in questa giornata sarà utile per la vostra sfera emozionale.

Gemelli: ci saranno delle situazioni non esattamente semplici sul posto di lavoro, dunque vi converrà essere concentrati e con la mente libera da pensieri che potrebbero compromettere la vostra carriera. Fate attenzione a non commettere errori.

Cancro: anche se avete voglia di fare un incontro che potrebbe cambiare la vostra vita in meglio, il consiglio è quello di studiare determinate persone per evitare delusioni troppo profonde.

Parlarne con qualcuno vi aiuterà a ragionarci meglio sopra.

Leone: si presenteranno delle sfide numerose e molto difficili, vi conviene essere preparati e pronti anche dal punto di vista fisico. Quindi prendetevi tutto il tempo che vi serve per un riposo assoluto e completo, anche dal punto di vista mentale.

Vergine: sarete ancora piuttosto confusi sul piano amoroso, dovrete fare qualcosa per dissipare queste nuvole che si faranno via via più numerose. Rifletterci, anche soltanto per poter essere più tranquilli, sarà un'ottima soluzione per le vostre emozioni.

Umore pessimo per lo Scorpione

Bilancia: dovreste preoccuparvi più della sfera professionale, anziché dell'amore e dell'aspetto sentimentale.

Le amicizie infatti saranno le uniche compagnie che non vi daranno delusioni.

Scorpione: sicuramente non resisterete ancora a lungo con questo umore pessimo che aleggia attorno, quindi vi converrebbe svagarvi con quelle amicizie che vi possono far divertire.

Sagittario: se ogni cosa procederà liscia, potreste portare a casa molti guadagni, ma anche una considerevole fetta di autostima. Non lasciatevi in alcun modo influenzare da qualche persona che potrebbe consigliarvi male.

Capricorno: deciderete di fare un passo considerevolmente importante nella vita di coppia, che vi porterà a una maggiore complicità ma anche a qualche responsabilità in più. Ma con Saturno favorevole, saprete accogliere questa maturità a braccia aperte.

Acquario: avvertirete il clima attorno a voi farsi sempre più negativo e questo si ripercuoterà sul lavoro. Purtroppo capiterà di essere ripresi dal capo o di non essere in ottima forma per un colloquio o per qualche altro evento importante della vostra vita.

Pesci: non sarete per niente intimoriti da qualche novità che potrebbe cambiare il corso delle vostre giornate, anzi. Potreste anche ricavarne qualcosa di buono e non semplicemente delle responsabilità in più da aggiungere alla vostra “collezione”.