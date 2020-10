Giovedì 22 ottobre 2020 sarà una di quelle giornate in cui l'autostima e la stima degli altri faranno entrambe da collante alle relazioni interpersonali. Sarà il caso del segno dei Pesci, uscito finalmente da una stato negativo per avviarsi verso la voglia di fare e di condividere i sentimenti con gli altri.

La giornata invece potrebbe prendere una piega fortemente negativa per il segno dell'Ariete e per esteso per tutti i segni di fuoco, soprattutto nei rapporti che intercorrono all'interno della coppia.

Problematiche per il Cancro

Ariete: purtroppo questa giornata di giovedì potrebbe dare vita a qualche incomprensione all'interno della coppia.

Se per causa del vostro nervosismo o per altre ragioni correlate a voi, starà soltanto a voi stessi giudicare.

Toro: fare incontri vi regalerà l'opportunità di intavolare una relazione, che si tratti di una amicizia o di una frequentazione amorosa. Dimostrarvi interessanti agli occhi degli altri sul piano argomentativo vi farà sicuramente fare scintille.

Gemelli: ancora decisamente ottimisti. State assistendo ad una ripresa della vostra situazione professionale, anche se abbastanza lenta e graduale. Qualche piccolo ostacolo non sarà un impedimento troppo grande alla vostra voglia di agire.

Cancro: purtroppo qualche progetto rischierà di collassare su se stesso a causa di una squadra di collaborazione poco attiva positivamente ma carica di sentimenti negativi.

Dovrete cercare di sviluppare qualche idea personale in solitaria.

Leone: dovrete fare attenzione a come utilizzate le parole, a come potreste giocarvi qualche progetto o anche qualche amicizia nel caso le cose sul posto di lavoro dovessero prendere una piega molto conflittuale con gli altri colleghi.

Vergine: avrete qualche barlume di positività che però non sarà del tutto a vostra disposizione. Al momento vi siete fatti parecchi contrasti all'interno dell'ambito lavorativo, ma al tempo stesso siete determinati ad andare avanti per la vostra strada.

Novità per i single nati sotto il segno del Sagittario

Bilancia: vi sentirete insolitamente “pantofolai”, in grado di rimanere in casa per un tempo indefinito senza che sentiate il bisogno di uscire o di incontrare qualcuno o di fare qualcosa di divertente. Date un occhio di riguardo alla vostra salute.

Scorpione: vi accorgerete che non c'è soltanto il lavoro nella vostra vita, e con un po' di fortuna riuscirete a rimanere in sintonia con il vostro partner. Datevi del tempo per comprendere bene i vostri sentimenti e metterli in pratica.

Sagittario: per i single ci saranno novità che non si dovrebbero lasciar scappare, mentre non è detto che le coppie riescano a trovare un punto di accordo su un determinato argomento personale.

Forzare le cose potrebbe rivelarsi altamente controproducente.

Capricorno: ora come ora dovrete fare qualcosa per risollevare le sorti professionali e per mantenere la vostra posizione lì dove si trova, facendola anche migliorare sensibilmente. L'amore vi darà qualche novità attesa da tempo.

Acquario: i contrasti con qualche collega sul lavoro vi daranno modo di riflettere bene sulle diversità caratteristiche fra le due parti. Avrete a che fare con una situazione del tutto fuori dalla norma e che vi darà anche qualche impegno in più.

Pesci: la disponibilità potrebbe essere un modo per guadagnare la fiducia delle persone che attualmente vi circondano e silenziosamente vi apprezzano. Un po' di autostima giocherà un ruolo chiave nello sviluppo della vostra parlantina.