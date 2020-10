Le amicizie saranno messe in primo piano nella giornata di martedì 27 ottobre 2020 soprattutto per i nati nei segni d'Acqua e nello specifico per i single. La fortuna purtroppo sarà in netto calo per i segni d'Aria. Anche al segno dell'Acquario mancheranno le occasioni lavorative e finanziarie. Particolarmente nervosi i segni dell'Ariete e della Bilancia. Di seguito l'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Gemelli altruisti

Ariete: il vostro mutismo potrebbe innervosire chi vi sta vicino, in particolar modo il vostro partner. Cercate di essere meno chiusi e chiarite qualche concetto che al momento risulterà abbastanza “complesso”.

Toro: sicuramente sarete un vero e proprio punto di riferimento per quei colleghi che al momento si sentiranno smarriti e senza una figura su cui poter contare nelle difficoltà. Attenti anche alle vostre faccende personali, non trascuratele troppo.

Gemelli: altruisti. Vi sentirete in vena di fare regali, di esprimervi con qualcosa che sappia centrare il cuore di qualcuno a cui tenete particolarmente. Sul lavoro evitate le incomprensioni, piuttosto cercate dei compromessi anche se non siete abituati.

Cancro: sarete determinati a conquistare qualcuno, soprattutto se questa persona che vi piace vi ha dato dei segnali palesi sul proprio interesse nei vostri confronti. Evitate di farvi avanti se non avvertite un certo magnetismo, potrebbe esserci una replica negativa.

Leone: sicuramente non rimarrete con le mani in mano, anzi. Agirete in virtù di qualche progetto che qualche tempo fa non siete riusciti a portare a termine per altri inconvenienti. Non siate troppo esigenti con i colleghi.

Vergine: in amore non avrete più lo stesso entusiasmo, quindi potreste decidere di prendervi una pausa dal partner, anche per avere la possibilità di guardarvi attorno e vedere cosa realmente avete intenzione di fare nel futuro.

Bilancia confusa

Bilancia: una confusione nella vostra testa vi procurerà dell'irritazione. La rabbia potrebbe non risolvere niente, anzi, sul posto di lavoro potrebbe solamente creare problemi che si andranno ad aggiungere a quelli preesistenti.

Scorpione: ci saranno troppi problemi in famiglia e sicuramente solo qualche amico saprà apprezzarvi e soprattutto ascoltarvi.

Questo nervosismo però non lo porterete nell'ambiente lavorativo, fortunatamente. Anzi, sarete efficienti come non mai.

Sagittario: avrete qualche esitazione nell'intraprendere qualche progetto o affare, specialmente se si è in dubbio sulla parte conclusiva. In amore potrebbero non esserci quello spirito di condivisione e quella tenerezza che vi aspettate.

Capricorno: ci sarà quella piccola sensazione di malumore che vi attanaglierà nel corso della giornata e che non vi lascerà in pace molto facilmente. Avvertirete però una comprensione maggiore da parte della famiglia.

Acquario: dovrete approfittare di questi piccolo stralci di fortuna, soprattutto con quelle novità che si presenteranno nel corso di questa giornata in particolare.

Anche in amore il tempo della tenerezza potrebbe essere agli sgoccioli.

Pesci: dovrete evitare di pensare sempre a cercare un eventuale partner, perché non ci saranno opportunità in tal senso. Concentratevi sulle amicizie, magari quelle più sincere preferendole a quelle che spesso e volentieri non hanno dato i risultati desiderati.