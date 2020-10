Per la giornata di domani, mercoledì 28 ottobre 2020, il lavoro potrebbe risultare più arduo del previsto per i segni dell'Acquario e dell'Ariete. Momenti di tenerezza e di passione saranno alla portata dei segni del Capricorno e dei Gemelli, mentre l'ottimismo farà da sfondo alla giornata del segno dello Scorpione. La Vergine dovrà invece essere meno severa e più incline a lasciar correre alcune questioni di poco conto. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo segno per segno.

Ariete nervoso

Ariete: sul lavoro potreste raggiungere il punto di rottura, quindi sarà poco consigliabile essere troppo presi da un affare che potrebbe essere delegato ad altri.

Per ora dovrete riposarvi quel che basta per non permettere allo stress di prendere il sopravvento.

Toro: le collaborazioni con i colleghi porteranno solamente risultati positivi, soddisfacenti e che faranno guadagnare tutti i membri della squadra in cui state lavorando. Fate attenzione a qualche piccolo cavillo burocratico da risolvere.

Gemelli: vi siete guadagnati la stima di molte persone sul luogo di lavoro e per questo motivo avrete anche qualche occasione in più per avanzare nella vostra scalata al successo, magari con qualche piccola iniziativa utile e dilettevole allo stesso tempo.

Cancro: la passione la farà da padrone in serata, ma non dimenticatevi che avete molto di cui argomentare con il vostro partner.

Siate meno impulsivi nel lavoro, dovrete riflettere prima di agire per un determinato progetto.

Vergine al 'top'

Leone: qualche persona potrebbe non gradire qualche vicissitudine che vi riguarda o che vi riguarda molto da vicino. Purtroppo entrare in contrasto con qualcuno potrebbe essere inevitabile, ma avrete la ragione dalla vostra parte.

Vergine: sarete al massimo della forma per le questioni che prevedono una carica non indifferente, ma dovrete essere meno incisivi. Una metodica più “morbida” con i vostri colleghi sarà molto gradita.

Bilancia: preferirete occuparvi di faccende di stampo amoroso piuttosto che di qualche progetto che al momento vi risulterà molto più difficoltoso rispetto alla norma.

Per le questioni professionali rimandate, ma organizzatevi adeguatamente.

Scorpione: sarete più ottimisti e brillanti, soprattutto sul suolo lavorativo. Cercate di mantenere questo equilibrio eccellente e regalatevi di tanto in tanto dei piccoli “premi” per potervi ricompensare nel modo migliore.

Sagittario tranquillo

Sagittario: sicuramente ci saranno momenti in cui sarete più sereni e tranquilli, soprattutto con quelle persone che recentemente non sono andate molto d'accordo con voi. Sarà tempo di riconciliazioni anche in famiglia.

Capricorno: la tenerezza la farà da padrona in questa giornata, quindi godetevi ogni singolo istante con il partner, mentre se siete single sicuramente ci sarà qualcuno che si avvicinerà a voi in modo decisamente inaspettato.

Acquario: dovrete rimboccarvi le maniche e fare del vostro meglio per affrontare le problematiche professionali nel modo più sereno possibile, anche se sarà molto difficile. Avrete delle novità che potrebbero darvi modo di riflettere sugli ultimi eventi.

Pesci: avrete una disponibilità che non sarà per tutti, potreste avere qualche piccolo dissidio con qualcuno per una questione personale. A parte questo inconveniente, non avrete niente di cui preoccuparvi sul fronte affettivo.