Nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020 i segni di Terra saranno quelli che avranno un sensibile rialzo dell'umore e della capacità di azione. La Vergine e il Toro in particolare sapranno intraprendere una giornata lavorativa all'insegna della creatività e della competitività. Anche il Cancro rientrerà fra i segni più volenterosi e che non si lasceranno distrarre dalle faccende di stampo amoroso.

Cancro determinato

Ariete: i nativi in questa giornata preferiranno essere schivi sul posto di lavoro. Non vi sentirete asociali, ma pervasi da un senso molto marcato di gelosia nei confronti delle vostre idee.

Toro: sarete decisamente più creativi e dotati di uno slancio eccentrico che sicuramente vi farà apparire originali agli occhi degli altri. Armatevi di uno spirito di iniziativa più forte di quello di cui siete già dotati.

Gemelli: avrete una bella dose di fortuna che vi sarà utile per le faccende sia burocratiche che per qualche idea sviluppata nel corso di questa settimana. La salute ottima non deve farvi abbassare la guardia sullo stress.

Cancro: siate più determinati sul lavoro, anche se ci saranno dei dubbi che dovranno essere risolti. Rimanere indietro o fermarvi potrebbe essere molto controproducente, anche per il vostro settore finanziario ed economico.

Leone: le vostre trovate sul fronte amoroso si riveleranno preziose e divertenti allo stesso tempo.

Sicuramente le recenti gelosie e le incomprensioni verranno spazzate via in un angolino e lì rimarranno per un tempo considerevole.

Vergine: avrete davvero poco per cui sforzarvi, perché il lavoro di squadra stavolta vi riuscirà naturale e facile come non mai. Vi rimetterete anche in pari con qualche progetto che avete inizialmente scartato in virtù di altre prospettive.

Acquario dubbioso

Bilancia: pianificare il vostro lavoro sarà un gioco da ragazzi, ora che la nebbia sarà completamente dissipata dalla vostra mente. In amore state dando troppo e ricevete poco, cercate un chiarimento più efficace.

Scorpione: avrete delle sorprese di carattere economico ma anche di stampo affettivo, dunque avrete di che gioire anche con uno sfondo che probabilmente non sarà proprio piacevole.

Datevi del tempo per rilassarvi.

Sagittario: le difficoltà vi metteranno in crisi, ma fortunatamente non avrete di che lamentarvi almeno sul fronte progettuale. Cercate di chiamare a raccolta non soltanto le vostre energie, ma anche qualche aiuto disponibile, perché sarà indispensabile.

Capricorno: le amicizie e il partner sapranno ascoltarvi e affrontare insieme a voi qualche problema particolarmente ostico. Non date motivo all'ansia di prendere il sopravvento su di voi e farvi crollare prima del previsto.

Acquario: per ricaricare le vostre “batterie” sicuramente vi servirà poco tempo, ma cercate di prendervelo. Per farlo potrete fare un po' di shopping per poter rinnovare anche il vostro look, le persone ne rimarranno estasiate.

Pesci: un po' di tempo libero da dedicare alle vostre più grandi passioni sarà l'inizio di un periodo tutto sommato sereno e che non avrà troppi imprevisti dettati dalla vostra scarsa concentrazione. Nel pomeriggio avrete una parentesi romantica con il partner.