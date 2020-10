L'Oroscopo di domani 30 ottobre è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata di venerdì. Quest'oggi la buona Astrologia punta l'attenzione al quinto giorno della settimana sintetizzando le analisi sull'amore e nel lavoro. Diciamo subito che la giornata di prossimo arrivo nascerà sotto i buoni auspici della Luna in Toro: con questa ottima base astrologica si sviluppa e cresce la nostra seguitissima classifica stelline incentrata sulla giornata in oggetto. Sotto esame quest'oggi vi sono i simboli astrali appartenenti alla prima metà dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di mettere in chiaro, tra quest'ultimi, quali saranno i segni in giornata fortunata?

Bene, in questo caso vi diciamo subito che la giornata sotto analisi in questo contesto si preannuncia molto favorevole per Toro, Gemelli e Cancro. Questi tre specialissimi segni avranno ottime probabilità di spuntare un venerdì vincente in quasi ogni settore, per questo sono stati valutati in classifica con la "top del giorno" (Toro) e con le ottime cinque stelline della buona sorte (Gemelli e Cancro). Non all'altezza delle attese, invece, risulterà il periodo per gli amici Vergine. Infatti, secondo le predizioni astrologiche del momento al segno di Terra toccherà confrontarsi con un periodo probabilmente "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 30 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 30 ottobre

Ansiosi di mettere le mani sulla nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 30 ottobre 2020? Diamo pure per scontata la risposta affermativa e andiamo al sodo. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Altresì, sono già stati svelati i segni migliori e peggiori del periodo, adesso poco o nulla è rimasto da scoprire.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 30 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 30 ottobre al segno dell'Ariete indica che partirà abbastanza bene questo venerdì di chiusura della settimana lavorativa, poi andrà a scendere leggermente di tono assestandosi sulla normale sufficienza. Con le persone che veramente contano nella vostra vita parlate pure liberamente di ciò che è veramente importante per voi, soprattutto quando si tratta di scelte importanti relative al futuro. L'amore intanto vi regalerà stabilità e serenità in questo periodo. La Luna presente attualmente nel vostro settore aiuterà ad armonizzare piacevolmente sentimenti e desideri. Non avrete nessun dubbio riguardante il futuro e nemmeno sull'affetto che la persona amata prova per voi. Single, la paura di lasciarsi andare sta sparendo progressivamente.

L'Astrologia del periodo indica che sarete abbastanza pieni di ottimismo e saprete guardare al futuro con fiducia: lasciate da parte i vostri soliti dubbi e sorridete! Nel lavoro, non vi saranno seri pericoli, anzi, potrete affrontare eventuali novità fidandovi del fatto che tutto andrà per il meglio. Mettete comunque ordine attorno a voi: certi progetti al momento sarebbe meglio abbandonarli; eviterete delusioni, sprechi di tempo, di energia e di denaro. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano la presenza di un giorno sicuramente "spettacolare", soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. L'ingresso della Luna nel comparto, presente nel segno a partire dalle ore 22:19 della tarda serata di venerdì, sicuramente inizierà a far sentire i suoi benefici influssi già dalla prima mattinata.

In amore nessuno riuscirà a fermare la vostra fantasia e la vostra innata esuberanza. Stilerete un lungo elenco di sogni da realizzare, molti tra questi davvero grandiosi e altri addirittura pazzeschi. Si annunciano altresì, straordinarie opportunità per riaccendere l'eccitazione passionale e la voglia di coccole: stuzzicherete il partner con proposte sensuali da mettere in atto nella serata. Garantiti effetti strepitosi. Single, in amore lo sapete, tutto può succedere in un attimo: basta un'occhiata, uno sguardo silenzioso che parla più di mille parole o un dolce sorriso ed eccovi al giusto punto di cottura! Per favorire tale circostanza sarebbe positivo per voi uscire un po' più spesso con gli amici, anche per poche ore.

Chissà, nei prossimi giorni potreste fare per davvero l'incontro dei vostri sogni... Nel lavoro, vi attende una giornata fortunata. Con grinta e determinazione potrete conquistare posizioni gratificanti, riuscendo a valorizzare le cose che sapete fare bene. Saprete anche trovare il modo per conquistare la fiducia di una persona in grado di offrire svariate opportunità. Voto 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata sicuramente ottima su molti fronti, anche se in certi frangenti sembrerà essere un tantino più impegnativa del solito. Molti di voi sarete lontani da qualsiasi preoccupazione, con il cielo pronto a vivacizzare scelte e programmi: se sarete bravi nel valutare alcune opportunità che si presenteranno, troverete meritate soddisfazioni.

In merito ai sentimenti, sarà una giornata con le stelle a voi generose: persone "speciali" annunceranno un futuro ricco di soddisfazioni e nuove stimolanti emozioni capaci di travolgere sia voi che il vostro partner. Questa sembra essere un ottimo periodo anche per quelle coppie che sapranno ritrovare l'intesa eventualmente perduta. Single, con la Luna a favore vi sentirete avvolti dal calore e dall'affetto di tanti amici. Molti tra questi stanno dimostrando di essere veramente preziosi per la vostra vita e per la vostra crescita personale. Nel lavoro, congratulazioni a voi, che saprete dirigere il flusso della vita con maestria. In realtà parte del merito spetterà alle stelle, che creeranno un perfetto connubio di logica ed intuito, aiutandovi in varie situazioni.

Voto 9.

Oroscopo 30 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì presume possa essere molto buona questa parte della settimana, sicuramente vincente in molti settori. Gli astri in questo caso pronosticano l'arrivo di una bella novità, probabilmente di stampo affettivo, anche se non è escluso possa riguardare l'ambito famigliare o nelle amicizie. In amore, si consiglia di approfittare del momento buono per appianare eventuali divergenze con il partner. Gli astri daranno abbastanza appoggio nella ricerca di soluzioni adeguate ad eventuali problematiche relative a quelle situazioni che sapete. In amore, la Luna sarà dalla vostra parte, per cui potrete contare su una giornata decisamente positiva.

Sarà un venerdì pieno di affetto e buon umore, dove non mancheranno momenti piacevoli e di complicità con le persone che amate. Single, per tanti di voi la giornata sarà in discesa già dalle prime luci dell'alba. Quindi godete del favore delle stelle, anche perché vi aspettano buone nuove, incontri e conoscenze capaci di movimentare e dare un po’ di brio alla vostra vita. Nel lavoro, saranno facili e proficui gli incontri e piacevoli le comunicazioni. La situazione professionale procederà nel migliore dei modi: se avete un'attività autonoma avrete delle idee vincenti oppure aiuti inattesi. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata abbastanza buona, valutata con le quattro stelle della buona sorte.

In molti (non tutti ovviamente) riceverete una lieta notizia che forse attendevate da molto tempo. Questo vi renderà particolarmente felici e amabili. In amore, finalmente la Luna sta diventando benevola nei vostri confronti: in amore potete finalmente cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Non avete la bacchetta magica per risolvere velocemente tutti i problemi ma sicuramente potrete iniziare a mettere a posto qualche tassello. Qualcuno (o qualcosa) rivoluzionerà positivamente la vostra vita sentimentale. Single, che dolcezza velata in quei messaggini simpatici ed allusivi che ogni tanto vi arrivano: alcuni vi fanno sorridere, altri sognare... Ritrovarsi in bilico tra amicizia e amore cercando di mantenere l'equilibrio per non cadere in facili delusioni è arduo!

Senza prendere subito una posizione, con calma deciderete il da farsi. Nel lavoro, gli astri vi aiuteranno a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Mentre un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà in arrivo. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 30 ottobre, prevede che partirà "sottotono" la giornata, questo è poco ma quasi sicuro. Diciamo che nel complesso vi sentirete in vena di cambiare subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e/o disagio nella vostra vita. In campo sentimentale, se tutto vi dovesse sembrare più faticoso del solito, staccate la spina e mettevi a riposo.

Pensate pure ai lati positivi dell'amore: per quanto stressati, siete sempre molto innamorati della persona che avete a fianco. Forse, avvertite l'esigenza di comunicare di più con la persona amata ma siete amareggiati per il fatto che il tempo scarseggia per entrambi: parlatene ma non fatene un problema, perché a voi bastano pochi momenti per essere felici. Single, qualche nube minaccerà le relazioni interpersonali. Non intestarditevi a voler conquistare la stima di una persona superficiale: sappiate che chi non vi apprezza, non vi merita. Nel lavoro, stelle buone o contrarie? Diciamo così così... Di cose da portare a buon fine ne avete tante in questo periodo; lo stress non fermerà di sicuro la vostra volontà di farcela. Sfruttate i consigli di una persona a voi molto vicina. Voto 7.

