La giornata di domani, giovedì 8 ottobre 2020, rappresenterà una ripresa per il segno dei Pesci sul piano professionale, mentre sul piano personale favorirà i nativi del segno dell'Acquario.

In amore i Gemelli e la Vergine dovranno procedere con i piedi di piombo, magari facendo delle riflessioni importanti, mentre sarà la famiglia il maggior “cruccio” dei nati sotto il segno del Sagittario.

Notizie ottimali per il Cancro, stanchezza fisica per il segno del Leone.

Gemelli cauto in amore

Ariete: dite ciò che vorrete dire nell'ambiente professionale, ma fatelo con calma e in modo da non scatenare polemiche.

Vi sentite letteralmente infuocati da qualche ingiustizia mossa nei vostri confronti e vorrete chiarire al più presto.

Toro: cercare lavoro purtroppo non darà molti risultati soddisfacenti, ma potrete comunque decidere di imbarcarvi in un'impresa altrettanto remunerativa. Dovrete cercare di avere un buon “consigliere” e di fare attenzione a eventuali colpi di testa altrui.

Gemelli: evitate di essere precipitosi in amore, specialmente se il partner o la persona che state frequentando ha ancora dubbi in proposito alla vostra relazione. La calma sarà la migliore arma per far capire che siete disposti ad attendere.

Cancro: arriveranno alcune ottime notizie che faranno risollevare le vostra sorti professionali.

In particolare, potrete contare su un affare che anche se non sarà perfetto, potrà costituire un giro di vite per le vostre finanze.

Leone: dovrete fare una sosta a causa della stanchezza fisica. Anche se ci sarà molto lavoro a cui prestare attenzione, sarà necessario prendersi qualche ora, per favorire una ripresa lenta a decisamente efficace per i giorni a venire.

Vergine: il focus sull'amore non suggerisce di entrare subito in azione, ma di preferire una riflessione attenta e solitaria. Per i single sarà molto difficile rinunciare alla propria libertà, mentre per le coppie già datate ci saranno pause di riflessioni, anche se non per forza di cose con un esito negativo.

Scorpione produttivo

Bilancia: farete qualche piccola “deviazione” con il vostro partner per affrontare una piccola avventura. La ricerca di tranquillità e passione riuscirete a trovarla solo escludendo a priori una gelosia troppo persistente.

Scorpione: sarete molto più produttivi dal punto di vista professionale, infatti comincerete a sviluppare idee sempre più nuove e innovative. Gli elogi non tarderanno ad arrivare, mentre per una ricompensa più “materiale” si dovrà attendere qualche giorno in più.

Sagittario: in famiglia ci saranno incomprensioni forti, come pure nell'ambiente delle amicizie e del lavoro. Vi darete molto più da fare del solito e andrà bene, ma dovrete pensare anche a come scaricare lo stress.

Capricorno: per l'amore non ci saranno i presupposti adatti per vivere una relazione o un semplice corteggiamento in modo sereno, però perdervi d'animo sarà l'ultima cosa che farete in questo momento. Siate tenaci come sempre.

Acquario: finalmente riuscirete a fare shopping e a divertirvi, a dedicare tempo e soldi alla vostra persona e a prendervi cura di voi stessi in modo decisamente più appropriato. Siete generosi, quindi penserete molto anche agli altri.

Pesci: dimostrerete di essere più coinvolti in qualche progetto, e magari la vostra squadra di lavoro deciderà di assegnarvi un ruolo di primo piano. Ora come ora avete tutta la determinazione e la grinta per affrontare anche l'ostacolo più difficile da superare.