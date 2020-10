L'oroscopo di domenica 1° novembre prevede più attenzione per i nativi Leone soprattutto nelle piccole cose, complice questa Luna in quadratura che porta qualche imprevisto, mentre per la Bilancia sarà un periodo ricco d'amore, con questa Venere in ottimo aspetto. Sagittario riuscirà ad esprimere meglio ciò che prova nei confronti degli altri, mentre Pesci affronterà alcune sfide sul posto di lavoro con estremo impegno e attenzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 1° novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 1° novembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali di domenica sottotono per voi nativi del segno.

Novembre non si aprirà nel migliore dei modi a causa di Venere opposta, e per quanto riguarda la sfera sentimentale cercate di gestire questo vostro nervosismo, spesso per motivazioni un po’ inutili. I cuori solitari tenderanno ad essere piuttosto riservati verso nuove conoscenze. In ambito lavorativo non affrontare troppo violentemente alcune sfide perché non è detto che ne uscirete vincitori, soprattutto con il vostro atteggiamento un po’ sfrontato. Voto - 6+

Toro: stabilità, maturità e collaborazione riempiranno la vostra vita sentimentale in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Venere accompagna la vostra relazione di coppia, e la Luna in congiunzione ne esalta le qualità. Non pensateci due volte dunque a dare una coccola in più al partner.

Se siete single potreste scoprire che altre persone condividono le vostre stesse passioni e magari con maggior interesse rispetto a voi. Nel lavoro vedrete che con u po’ di fiducia in più, farete notevoli passi avanti. Salute in generale molto buona. Voto - 9

Gemelli: oroscopo di domenica 1° novembre che prevede una configurazione astrale ottima per voi nativi del segno.

Da Mercurio a Venere tutti in posizione favorevole, e la Luna domani che entra in congiunzione, la sfera sentimentale riserverà grandi soddisfazioni per voi nativi del segno, regalandovi una relazione di coppia magica. Se siete single avrete voglia di staccarvi dalla vostra routine a fare qualcosa di radicale.

Nel lavoro sarete in grado di cavarvela anche in situazioni più complesse del solito, grazie anche ad una buona salute che vi mette la giusta grinta. Voto - 8,5

Cancro: periodo in crisi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. L'influenza negativa di alcuni pianeti non vuole proprio lasciarvi in pace, e per quanto riguarda la sfera sentimentale, quel senso di inadeguatezza potrebbe essere un problema. Se siete single la Luna ci metterà una pezza nelle vostre relazioni sociali, ma meglio comunque non spingersi troppo oltre. Nel lavoro potreste imparare qualcosa che vi tornerà utile in futuro, magari quando Mercurio sarà favorevole, e dunque ci saranno condizioni migliori. Voto - 6

Leone: sarete molto affascinanti agli occhi del partner in questa giornata secondo l'oroscopo di questo primo novembre.

Venere vi dà una mano dal segno della Bilancia, e amerete divertirvi con la persona che amate. Per quanto riguarda i cuori solitari la vostra popolarità cresce, ma attenti a come la sfruttate. Nel lavoro Marte non vi farà mancare le forze, e con Mercurio favorevole la vostra tabella di marcia procede bene, anche se ancora di risultati in crescita non se ne parla. Fate attenzione soprattutto nelle piccole cose. Primo perché la Luna è in quadratura e secondo perché a volte è proprio lì che potreste migliorare i vostri risultati. Voto - 7+

Vergine: sfera sentimentale molto soddisfacente in questo periodo autunnale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Anche se Venere non è più nel vostro cielo, la vostra relazione di coppia è ancora molto forte, e superare gli ostacoli della vita quotidiana sarà più semplice se avrete il partner al vostro fianco.

I single continueranno a coltivare ciò che hanno seminato finora e con grande parsimonia. Per quanto riguarda il lavoro dovrete limare alcuni difetti nei vostri progetti senza sottovalutare la concorrenza. Voto - 8-

Bilancia: amore e amore ovunque in questo periodo stellare per voi nativi del segno, con Venere che irradia di calore le vostre giornate e soprattutto la vostra relazione di coppia. Potreste cambiare opinione su alcune questioni di coppia ed assumere un parere più in linea con quello della vostra anima gemella. Se siete single questo sarà un momento importante per i cambiamenti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro un progetto eseguito bene costituisce sempre un'ottima pubblicità e gratificazioni, soprattutto per le vostre capacità.

Voto - 9

Scorpione: giornata un po’ storta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, offuscata da qualche nuvola e dalla Luna in opposizione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro temperamento potrebbe essere un po’ eccessivo nei confronti del partner, dunque meglio non esagerare. Se siete single le trattative non fanno per voi. Meglio essere diretti fin da subito. Per quanto riguarda il lavoro nonostante la grande fatica e l'impegno che state mettendo per rimanere al passo, siete ancora un punto di riferimento. Voto - 7

Sagittario: Marte in Ariete vi dona sostegno e vi tiene in salute in questa giornata secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre voi a prendere l'iniziativa, passando per dei lavoratori seri, ambiziosi e molto attivi.

In amore soprattutto voi single tenderete ad essere più aperti, esprimendo meglio i vostri sentimenti nei confronti delle persone che amate. Se avete una relazione stabile non ci saranno grandi cambiamenti in questa giornata, ma sarà comunque una giornata piacevole da vivere con il partner. Voto - 7,5

Capricorno: quando le cose vanno male, fate fatica a reagire, e secondo le previsioni astrali di domenica, avrete un bel po’ di pianeti contro. Solo la Luna sarà in buon aspetto, e in amore vi permetterà di riprendere fiato per qualche momento, ma non ci saranno comunque grandi soddisfazioni. Se siete single meglio non pensare troppo alle cose brutte della vita, altrimenti sale solo l'ansia. Per quanto riguarda il lavoro i risultati saranno discreti, ma la voglia di fare qualcosa di nuovo è molto forte.

Voto - 6+

Acquario: ottimo fine settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Quando Venere e Mercurio sono in posizione favorevole, la giornata non può che essere positiva. Attenzione solo alla Luna in quadratura che potrebbe portare qualche inconveniente. In amore non mancherà l'affetto nella vostra relazione di coppia, e sia per voi che per i cuori solitari, è giunto il momento di vivere una bellissima favola. In ambito lavorativo sarete pieni di energia e con la voglia e quella grinta di dare il massimo per soddisfare prima di tutto le vostre aspettative. Voto - 8,5

Pesci: cielo attuale movimentato ma non ancora eccellente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di domenica. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete un po’ di convinzione in più voi single, ma ancora un altro po’ non guasterebbe.

Se invece avete una relazione stabile godrete di un'atmosfera più tranquilla, più favorevole ai sentimenti. In ambito lavorativo affronterete le vostre mansioni con maggior convinzione, superando i vostri colleghi con agilità. Voto - 8-