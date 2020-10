L'oroscopo di giovedì 22 ottobre indica una giornata discreta per i nativi sotto il segno dei Gemelli, che potrebbero faticare un po’ a interpretare alcuni segnali del partner, mentre il bisogno di amore e di compagnia per i nativi del Leone farà sì che la sfera sentimentale subisca dei miglioramenti. Previsioni astrali di giovedì positive per i nativi Capricorno, che con Venere e la Luna favorevole faranno le cose in grande mettendovi sempre in gioco, mentre un po’ di stanchezza potrebbe cogliere alla sprovvista i nativi Scorpione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 22 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 22 ottobre segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo del 22 ottobre. In amore meglio non ripercorrere strade ormai vecchie. Concentratevi invece su nuove iniziative che possano rendervi più attivi. Se siete single al momento la vostra priorità sarà preoccuparvi delle persone a cui tenete. In ambito lavorativo sarete molto attivi e in salute con Marte favorevole, ma nonostante ciò se da una parte vi mostrerete dei validi lavoratori, è meglio anche dire una parola in meno certe volte. Voto - 7

Toro: previsioni astrali di giovedì buone in ambito lavorativo. Giove porta un po’ di fortuna con le vostre mansioni, ma Mercurio opposto vi costringe anche a fare un po’ di ordine.

Ottima invece la sfera sentimentale grazie alla Luna e a Venere favorevole. Risolvere questioni amorose anche spinose sarà facile. Questo significa che la vostra relazione di coppia è sana e non c'è nulla al momento che possa fermarvi. I single saranno alla ricerca di nuovi equilibri. In quanto a salute potrebbe esserci un po’ di stanchezza, ma sarete comunque sul pezzo.

Voto - 8-

Gemelli: difficile recuperare dal punto di vista sentimentale al momento secondo l'oroscopo. Le comunicazioni con il partner sono difficili da gestire al momento e i segnali che vi manda il partner sono di difficile comprensione per voi. Meglio non tirare troppo la corda dunque. Se siete single un po’ di spensieratezza potrebbe aiutarvi a dimenticare la pesantezza di questa giornata.

Nel lavoro Marte vi rende attivi, ma quando le cose non vanno e si presentano imprevisti e ritardi, raggiungere i vostri obiettivi non sarà facile. Voto - 6-

Cancro: potreste essere colpiti da alcune situazioni un po’ opprimenti in ambito professionale. La Luna in opposizione porta qualche difficoltà, ma vedrete che presto la situazione migliorerà. Cercate comunque di tenere la testa alta. In quanto a salute potreste essere un po’ sbadati. In amore invece la situazione sarà nel complesso stabile ed esplorate nuove esperienze ed emozioni insieme al partner. Venere in posizione favorevole rende solida la vostra relazione, dunque osate di più Se siete single anche se pensate di agire nel migliore dei modi, non trascurate di considerare le conseguenze delle vostre azioni sugli altri.

Voto - 7,5

Leone: Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi dona sostegno, e dunque una buona salute, ma Mercurio in quadratura, fortunatamente ancora per poco, vi mette in difficoltà in ambito professionale. Se infatti sperate in un miglioramento, per il momento tutto ciò che potete fare è accontentarvi. In amore invece il periodo sarà ancora molto buono. Venere continua a darvi soddisfazioni, anche a distanza, e vivere in armonia con la persona che amate sarà la sola cosa che desiderate. Se siete single potreste accantonare alcuni impegni a favore di altri, magari più importanti. Voto - 7+

Vergine: se l'amore bussa alla vostra porta, voi accoglietelo a braccia aperte. Con Venere in posizione favorevole e la Luna in trigono dal segno del Capricorno, forse questa potrebbe essere l'occasione che stavate aspettando.

Voi cercate di farvi notare. Se avete una relazione stabile il dialogo è sempre una grande risorsa, dunque usatela. Per quanto riguarda il lavoro le stelle sono favorevoli ed essere comunicativi segnerà un punto a vostro favore che vi aiuterà a svolgere più facilmente le vostre mansioni. Voto - 8,5

Bilancia: se usate la vostra immaginazione e creatività in modo positivo, vedrete che potreste ottenere risultati degni di nota, al punto che voi stessi ne possiate rimanere sorpresi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la giornata sarà poco intrigante a causa della Luna sfavorevole. Il vostro obiettivo è quello di ritrovare un po’ di serenità, ma con le azioni o parole sbagliate potreste solamente causare l'effetto contrario.

Per quanto riguarda i single le emozioni che provate sono forti, ma per il momento tenetele per voi. Voto - 6,5

Scorpione: la stanchezza inizia a farsi sentire secondo l'oroscopo di giovedì 22 ottobre. Intendiamoci, vi piace molto lavorare in questo periodo, considerati inoltre i buoni risultati ottenuti, ma le attività che svolgere sono piuttosto logoranti e una piccola pausa vi farebbe anche comodo. Sfera sentimentale nel complesso soddisfacente, soprattutto per voi single, che potreste avvicinarvi ancora di più nei confronti della persona che vi piace. Se avete una relazione stabile l'ispirazione vi suggerirà una serata magari non molto movimentata, ma sicuramente romantica. Voto - 8

Sagittario: avete trovato un po’ di serenità nelle giornate precedenti grazie alla Luna.

Ora però dovrete cercare di difendere quel poco che avete recuperato. Meglio aspettare ancora un po’ prima di fare discorsi importanti. I single potrebbero aver bisogno di un abbraccio, ma non per forza devono ottenerlo dalla persona che amano. Nel lavoro avrete un approccio molto equilibrato con i colleghi, perfetto per portare avanti eventuali collaborazioni senza troppi problemi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7-

Capricorno: previsioni astrali di giovedì 22 ottobre che vede la Luna nel vostro segno. Con Venere inoltre in trigono dal segno della Vergine, entrare in sintonia con il partner vi permetterà di esaltare l'amore tra voi, in una giornata piena di passione e sentimenti.

Se siete single proverete un forte senso di debolezza quando capirete di esservi innamorati. Nel lavoro Giove vi darà sostegno e non vi farete problemi a mettervi in gioco e dimostrare ai colleghi il vostro valore. Voto - 9

Acquario: oroscopo di giovedì positivo per voi nativi del segno. Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete in forma grazie a Marte favorevole mentre Mercurio in sinergia dal segno della Bilancia vi permetterà di portare a casa risultati gratificanti, da rendervi fieri di voi stessi. In ambito sentimentale la vostra relazione di coppia è piuttosto discreta, dunque meglio non esagerare per non ritrovarsi a ricominciare tutto da capo. Se siete single flirtare va bene al momento, senza accelerare i tempi.

Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di giovedì che vede una Luna un po’ più in armonia. In amore però non significa che la situazione migliorerà subito. Dimostrate che ci tenete davvero alla vostra anima gemella, mettendo in risalto il vostro animo romantico. Se siete single e magari avete voglia di dedicarvi alle vostre passioni, procedete pure. Sarà un buon metodo per distrarsi un po’. Nel lavoro con Mercurio favorevole lavorate in autonomia e con un ritmo instancabile. Voto - 7-