L'oroscopo della giornata di giovedì 29 ottobre prevede l'ingresso dei pianeti Venere e Mercurio nel segno della Bilancia, pronti a dare una marcia in più ai nativi del segno in amore e al lavoro, mentre per il Toro le emozioni potrebbero spingere i nativi del segno a fare qualcosa di più per coloro che amano. Sagittario ritroverà un po’ di pace all'interno della propria relazione di coppia, mentre Leone avrà voglia di mettersi in gioco. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di giovedì 29 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni giovedì 29 ottobre segno per segno

Ariete: vi piacciono le sfide, e in questa giornata sul posto di lavoro coglierete l'occasione per dimostrare ai vostri colleghi che siete particolarmente abili, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Situazione differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. La Luna sarà favorevole, ma Venere si troverà in opposizione. Sarà dunque una giornata tranquilla, poco movimentata, ma dal 29 ottobre fareste meglio a essere molto cauti. I single sentiranno la necessità di trovare la loro strada, la loro indipendenza. Voto - 7

Toro: oroscopo di giovedì vedrà Mercurio in posizione migliore per una decina di giorni per poi tornare in opposizione. In ambito lavorativo dunque approfittate per ultimare i vostri progetti, senza interruzioni o pause fuori luogo, approfittando della posizione favorevole di Giove. In amore Venere non sarà più favorevole, ma l'intesa di coppia sarà comunque molto buona.

I single saranno all'altezza di reggere lo sguardo degli altri. Voto - 7,5

Gemelli: periodo tutto in crescita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Arriveranno Venere e Mercurio in trigono dal segno della Bilancia che andranno notevolmente a migliorare la vostra vita quotidiana. In amore già dalle prime ore del mattino vi sentirete più romantici, e il partner sarà più incline a interagire con voi.

Se siete single infrangere una regola porta una pena solitamente, ma in questa giornata potreste guadagnarci. Nel lavoro la comunicazione e i rapporti con i colleghi dovrebbero migliorare, e anche i vostri progetti di gruppo inizieranno a prendere la giusta direzione. Voto - 8,5

Cancro: configurazione astrale negativa in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo.

La Luna, Venere e Mercurio saranno tutti in aspetto negativo e sarà molto difficile riuscire a vedere le cose dal lato positivo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale attenti a non mischiare faccende personali con quelle di famiglia, anche perché l'atteggiamento sbagliato nei confronti del partner porterà solo a problemi. In ambito lavorativo le critiche non vi piacciono, ma se vi fate prendere dalla pigrizia non potete aspettarvi che qualcuno non vi dica nulla. Voto - 5

Leone: periodo in ripresa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere e Mercurio in sestile dal segno della Bilancia. Per quanto riguarda il settore professionale la voglia di mettersi in gioco si farà sentire, e un passo alla volta tornerete ad essere competitivi.

Approfittate della posizione favorevole di Mercurio per iniziare con il piede giusto i vostri ambiziosi progetti. In amore la Luna vi sostiene, torna l'energia positiva da parte di Marte, e innescare le giuste emozioni nei confronti del partner sarà più semplice. Se siete single gli incontri aumentano, non vi resta che dare una bella impressione di voi. Voto - 8

Vergine: Venere lascia il vostro cielo, e la Luna sarà in opposizione in questa giornata. Giornata di giovedì dunque complicata dal punto di vista emotivo. In amore potreste andare incontro a discussioni un po’ più spinte. Cercate di essere responsabili nei confronti del partner, e anche se non avrete più il supporto del pianeta dei sentimenti, vedrete che godrete ancora di una bella storia d'amore.

Se siete single non state fermi e continuate a seguire i vostri sogni, anche quando vi sembra che la situazione non è delle migliori. Nel lavoro è giunto il momento di tirare le somme, e di concentrarsi su nuovi progetti. Voto - 7-

Bilancia: è tempo di cambiare marcia per voi nativi del segno a partire da questa giornata di giovedì. Secondo le previsioni astrali, Venere e Mercurio si troveranno in congiunzione al vostro cielo, e vi regaleranno un periodo magico. Unico neo sarà la Luna opposta, ma sarà solo per qualche ora. Dal punto di vista sentimentale ci saranno emozioni particolari tra voi e il partner, emozioni che vi faranno tornare al vostro primo incontro, esaltando al massimo i sentimenti.

Se siete single l'atmosfera tra voi e la persona che corteggiate comincia ad essere romantica. Nel lavoro il vostro dinamismo sarà molto efficace, e i risultati ottenuti dalle vostre mansioni gratificante. Voto - 9+

Scorpione: situazione astrologica interessante secondo l'oroscopo di giovedì 29 ottobre. In amore capirete il partner solamente con lo sguardo, e saprete come agire ad ogni suo segnale. Per quanto riguarda i single è arrivato il momento di ascoltare realmente cosa dice il vostro cuore. In quanto alla salute un po’ di stanchezza prevale, ma la voglia di continuare a portare a termine i vostri incarichi al lavoro si farà sentire, nonostante Mercurio abbia abbandonato momentaneamente il vostro cielo.

Voto - 7,5

Sagittario: Venere e Mercurio tornano a essere favorevoli, e la Luna in Ariete vi dona sostegno. Secondo l'oroscopo di giovedì dunque avrete tutte le carte in regola per tornare in pista e dare il massimo. In amore la musica cambia, e anche le emozioni, che saranno più genuine e intense nei confronti del partner. Se siete single a volte la vita è questione di fortuna e durante la giornata di giovedì 28 ottobre ne avrete un bel po’. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente determinati e con le vostre capacità di ascolto saprete fin da subito dove e come agire. Voto - 8,5

Capricorno: meglio non essere troppo pretenziosi in questo periodo secondo l'oroscopo, né tantomeno cercare di esprimere sempre le vostre opinioni.

Il vostro cielo non è più sereno e anche per voi nativi del segno, arrivano i momenti di pioggia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale infatti Venere sarà in quadratura, e se volete preservare il vostro rapporto, sarà meglio non prendere decisioni senza consultarvi con il partner. Se siete single meglio aspettare periodi migliori per trovare l'amore. Nel lavoro attenti a non incappare in una battura d'arresto proprio sui progetti che già avete avviato. Voto - 6-

Acquario: inarrestabili e carichi di energie secondo l'oroscopo di giovedì. Questo vi attende nelle prossime giornate con una serie di pianeti tutta dalla vostra parte, come Venere, Mercurio, Marte e la Luna. In amore le cose tra voi e il partner migliorano.

avrete la voglia di ridere di nuovo e non vi lascerete scappare alcuna occasione per fare scherzi divertenti. Se siete single sarà una giornata abbastanza intensa. Per quanto riguarda il lavoro lasciatevi andare alla creatività e osate forte. Voto - 8,5

Pesci: perdete Mercurio favorevole ma almeno Venere non sarà più negativa, e secondo l'oroscopo di giovedì 29 ottobre avrete qualche occasione in più per recuperare punti nella vostra relazione sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sarà nuovamente tempo delle mele. In ambito lavorativo l'attenzione sarà in leggero calo, e di conseguenza anche la qualità dei vostri compiti. Nulla di grave, però cercate di non scendere oltre.

Voto - 7,5