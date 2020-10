L'oroscopo di lunedì 19 ottobre prevede un forte Mercurio, seppur retrogrado, nel segno dello Scorpione, pronto a spingere i nativi del segno a farsi avanti e assumere un ruolo più di rilievo al lavoro, mentre per l'Ariete la cautela sarà l'arma vincente per sedurre e attirare la loro potenziale anima gemella. Per quanto riguarda l'Acquario sarà il momento di riprendere in mano la situazione sentimentale e risolvere eventuali conflitti di coppia, mentre il sorriso incantatore dei nativi del Capricorno farà molto piacere al partner.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrali per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 19 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrali lunedì 19 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali discrete per i nativi del segno. Ci sarà ancora il Sole in opposizione, e presto purtroppo anche Venere, ma da domani la Luna in Sagittario vi darà una mano in amore. Dunque abbandonate i rancori e cercate di costruire un rapporto solido finché ne avete l'occasione. Se siete single potrebbero esserci degli sviluppi in un rapporto stretto, e con un po’ di cautela potreste attirare la vostra potenziale anima gemella. In ambito lavorativo procedere con discrezione e stare sulla difensiva non fa per voi, soprattutto con Marte in congiunzione, ma in questa giornata potrebbe rivelarsi necessario. Voto - 7,5

Toro: la Luna in opposizione rimescola un po’ le carte in amore in questa giornata di lunedì.

Qualche incomprensione potrebbe nascere tra voi e il partner, che dovrete cercare di gestirla al meglio. Per fortuna avete Venere dalla vostra parte. Per quanto riguarda i cuori solitari fare qualcosa di diverso dal solito di tanto in tanto può servirvi per rivitalizzarvi. Nel lavoro Giove è favorevole, dunque i buoni risultati sono garantiti.

Cercate però di ridurre le spese se possibile. Salute in recupero rispetto alle giornate precedenti, con un maggior voglia di mettervi in gioco. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale poco favorevole al momento per voi nativi del segno. La giornata sarà molto impegnativa, soprattutto al lavoro, e con questi pianeti sfavorevoli, come Venere ad esempio, vi ritroverete ad affrontare alcune questioni di petto.

In amore non cercate giustificazioni che non stanno in piedi. Ammettete anche voi le vostre responsabilità. Se siete single tenerezza e sensualità saranno ben accetti. Usateli quindi. Per quanto riguarda il lavoro affrontate i problemi alla radice, trovate una soluzione e vedrete che le cose andranno meglio. Voto - 6+

Cancro: oroscopo della giornata di lunedì piacevole dal punto di vista sentimentale, con la Luna e Venere che illuminano il settore amoroso. Non preoccupatevi se alcune cose non vanno per il meglio. Insieme al partner sarete in grado di sistemare tutto. Se siete single puntate molto sull'aspetto esteriore per dare un'ottima prima impressione di voi. In ambito lavorativo ci sono alcuni colleghi fastidiosi, questo è vero, ma non per questo non potete dare vita a nuove mansioni di gruppo con persone di cui vi fidate.

Mercurio è favorevole dunque potreste anche tentare nuove avventure di gruppo. Salute da tenere d'occhio con Marte in quadratura. Voto - 8-

Leone: in amore la Luna continua a darvi fastidio, ma da domani le cose miglioreranno. Al momento però Venere vi dà una mano per quello che può fare e voi dovrete cercare di valorizzare la vostra relazione di coppia e vivere al meglio ogni momento. Se siete single anche sotto la mascherina il vostro sorriso si noterà. In ambito lavorativo la pazienza è la virtù dei forti, anche se al momento non ne siete così convinti, considerato che state aspettando da troppo tempo buoni risultati. Voto - 7-

Vergine: ottimo momento in amore con Venere sempre nel vostro cielo, ma un ulteriore sostegno giunge anche da Mercurio in Scorpione, dunque in trigono che permette di essere particolarmente agili nel parlare, nel comunicare agli altri, soprattutto se siete ancora dei cuori solitari.

Dal punto di vista lavorativo le idee non mancheranno per portarvi in primo piano e raggiungere risultati migliori. Altri invece potrebbero mettersi alla ricerca di un nuovo impiego che dia soddisfazioni maggiori soprattutto dal punto di vista economico. Voto - 8,5

Bilancia: previsioni astrali di lunedì abbastanza positive per voi nativi del segno. Non avrete pianeti sfavorevoli al momento, e dal punto di vista sentimentale il Sole e ogni tanto la Luna in buona posizione fanno il loro lavoro per costruire una relazione di coppia stabile. Insomma non un periodo eccellente, ma sicuramente piacevole, da vivere con la persona che amate. Se siete single potreste essere colpiti da uno sguardo. In ambito professionale attenzione agli ostacoli e agli imprevisti, che potrebbero rivelarsi qualcosa di più difficile da superare.

Voto - 8-

Scorpione: settore professionale in primo piano in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Cercherete di assumere un ruolo di rilievo in questa giornata, pronti a farvi avanti e a dimostrare tutto il vostro valore, anche quando gli altri ammettono il contrario. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere e la Luna sono ancora dalla vostra parte, e vi permettono di stuzzicare il partner con frasi o azioni molto romantiche. Se siete single condividete più tempo con le persone a cui tenete di più. In quanto a salute sarete molto attivi in questa giornata. Voto - 8-

Sagittario: c'è ancora qualcosa da chiarire con l'anima gemella o nella vostra vita quotidiana, ma secondo le previsioni astrali di lunedì, sarete sulla buona strada per tornare a splendere.

Per i cuori solitari potrebbe essere il momento per rispondere alla persona che si ama o quantomeno iniziare a frequentarsi un po’ più spesso. Nel lavoro state sviluppando idee interessanti da mettere sul banco di lavoro nelle prossime giornate. Per il momento sviluppate bene i concetti. Con la creatività e l'energia fornitavi da Marte le energie non vi mancheranno. Voto - 7,5

Capricorno: giornata di lunedì molto valida sotto diversi aspetti per voi nativi del segno. La Luna e Venere sono dalla vostra parte, e in amore soprattutto voi single avrete quel sorriso incantatore, pieno di fiducia e di ottimismo, che potrebbe anche attirare l'attenzione di qualcuno. Se invece avete una relazione stabile rilassatevi e godetevi il momento insieme all'anima gemella.

Nel lavoro l'efficienza è fondamentale per portare a termine le vostre mansioni, dunque perdere tempo in chiacchiere non sarà ammesso. Voto - 8,5

Acquario: i pensieri sono rivolti al partner e con questa configurazione astrale in miglioramento già nelle prossime giornate, è il caso di prendere in mano la situazione e fare qualcosa per essere felici con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Con il giusto atteggiamento, vedrete che sarete sulla buona strada. Se siete single riuscirete a trovare la calma interiore e ad organizzare i prossimi eventi con calma e serenità. Nel lavoro anche se non è facile dimostrare tutto il vostro valore, dovrete quantomeno provarci e cercare di fare emergere tutte le vostre potenzialità.

Voto - 7+

Pesci: previsioni astrali solamente discrete per questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. La Luna è ancora positiva, ma non può aiutarvi per sempre, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Dovrete metterci del vostro anche voi per lasciarvi alle spalle rimpianti e rimorsi d'amore. Se siete single cercate di non prendere con leggerezza rapporti importanti. In ambito lavorativo prenderete le decisioni giuste grazie a Mercurio favorevole. Sarete dunque piuttosto impegnati, ma il successo è lì all'orizzonte. Voto - 6,5